Жаркая осень

«Борьба с террористической угрозой в Сирии стала использоваться некоторыми странами ЕС в качестве очередного предлога для усиления давления на Россию», – заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге с членами Ассоциации европейского бизнеса. «Россия, – указал он, – последовательно выступала и выступает за скорейшее мирное и справедливое урегулирование сирийского конфликта», и в качестве главных задач «мы видим полное искоренение террористической угрозы на территории этой страны и параллельный запуск всеобъемлющего политического процесса на основе резолюций Совета Безопасности ООН, на основе тех решений, которые были приняты в рамках Международной группы поддержки Сирии».

Важнейшее условие запуска процесса политического урегулирования – это, безусловно, безотлагательное и полное отмежевание так называемой умеренной сирийской оппозиции от «Джебхат ан-Нусры» и ей подобных террористических группировок. По словам Сергея Лаврова, «наши американские партнёры обещали нам сделать это восемь месяцев назад, до сих пор ничего не произошло. Трудно поверить в беспомощность Соединённых Штатов, которые постоянно заявляют о своей исключительности и незаменимости в мировых делах».

В течение последних семи суток над Алеппо полностью прекращены полёты авиации ВКС России и ВВС Сирии

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс», что «вопрос возобновления гуманитарной паузы сейчас неактуален». «Гуманитарная пауза закончилась в субботу, – отметил он. – Ясно, что для того, чтобы к такому режиму можно было вернуться, необходимо, чтобы наши оппоненты обеспечили адекватное поведение антиправительственных группировок, которые, в частности, сорвали медицинскую эвакуацию, предполагавшуюся в период предыдущей гуманитарной паузы».

«Если бы те, кто занимается нападками на нас, действительно болели душой за судьбу мирных жителей этого города, – считает Сергей Рябков, – они бы реально воздействовали на оппозицию, на боевиков». Замглавы МИД России заявил также журналистам, что гуманитарные структуры, соответствующие агентства, ооновские и женевские «гуманитарщики» на прошлой неделе недоработали, мягко говоря, не обеспечили проведение медицинской эвакуации из восточного Алеппо».

Независимые наблюдатели отмечают в эти дни исключительную сдержанность ВКС России, которые, несмотря на срыв незаконными вооружёнными формированиями и их иностранными кураторами гуманитарной паузы, продолжали воздерживаться от ударов по целям Алеппо. Как сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, «в течение последних семи суток над Алеппо полностью прекращены полёты авиации ВКС России и ВВС Сирии. Самолёты не приближаются к городу и не наносят ударов. Для мирных жителей, покидающих восточные районы Алеппо, продолжают круглосуточно работать шесть гуманитарных коридоров, открыты пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи».

По его информации, в понедельник, 24 октября, поздно вечером 48 женщин и детей в сопровождении офицеров российского Центра примирения и сирийских властей вышли через гуманитарный коридор из восточного Алеппо. Им оказана необходимая медицинская помощь, предоставлены горячее питание и ночлег.

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К сожалению, по вине антиправительственных группировок боевые действия в провинции Алеппо продолжаются. Подразделения вооружённых сил Сирии отразили контратаки бандформирований на юго-западной окраине провинциального центра, которые пытались вернуть под свой контроль крайне важную на этом участке фронта высоту Телль-Баззу, которая неоднократно переходила из рук в руки.

Судя по сообщениям арабских СМИ, правительственные силы нанесли противнику потери и ведут бои за микрорайон 1070. Они пытаются отрезать этот форпост боевиков от тыловых линий, артиллерия держит под огнём пути снабжения боевиков, идущие из населённого пункта Хан-Туман. С правительственной стороны, как отмечают арабские журналисты, в боях участвуют части сирийской армии, а также добровольческие формирования ливанской «Хезболлы» и иракской «Харакат аль-Нуджаба». Им противостоят боевики коалиции радикальных исламистов «Джейш аль-Фатх», засевшие в многоэтажной жилой застройке и соседнем посёлке Хикма. Боестолкновения происходят и в южных предместьях.

На «восточном фронте» в Алеппо, указывает агентство ТАСС, правительственные силы приступили к зачистке кварталов Бустан эль-Баша и Салах-эд-Дин. Вертолёты сбрасывают над ними листовки, призывая членов бандформирований «сдаваться, пока не поздно». Они сопровождаются фотографиями убитых боевиков, под которыми стоит подпись: «Вот что вас ждёт. Не теряйте своего последнего шанса!» Однако боевики, чьи действия координируют зачастую полевые командиры «Джебхат ан-Нусры», упорно сопротивляются, не оставляя, видимо, надежд на прорыв блокады.

В целом, вооружённые силы Сирии продолжают владеть инициативой во всех провинциях. Они успешно действуют, в частности, на севере провинции Хама и в провинции Дамаск, где армия постепенно теснит бандформирования в Западной Гуте.

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По целям, расположенным в районах, контролируемых террористическим «Исламским государством», удары время от времени наносят ВВС международной коалиции, возглавляемой США. Однако аналитики обращают внимание на то, что западная авиация «работает» в основном по объектам инфраструктуры, в разрушении которой нет особой военной необходимости. Так, в конце минувшей недели был разрушен один из основных мостов через реку Хабур на юге северо-восточной провинции Хасеке близ населённого пункта Маркада.

По данным сирийского национального телевидения, мост, который соединял Хасеке с провинцией Дейр-эз-Зор, полностью выведен из строя, движение по нему транспортных средств не представляется возможным. Отмечается, что в течение последних нескольких недель в результате бомбардировок ВВС международной коалиции на северо-востоке Сирии было уничтожено восемь мостов через реки Хабур и Евфрат.

В конце сентября МИД Сирии был вынужден выступить со специальным заявлением, в котором говорилось, что авианалёты и бомбардировки ВВС международной коалиции идут на пользу только террористическим группировкам, действующим на сирийской территории. Такие действия, по убеждению МИД Сирии, подтверждают, что коалиция действует по плану, цель которого – разрушение инфраструктуры, экономических и социальных объектов в стране.