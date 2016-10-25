Чемпионские туи в Хмеймиме

Двукратная олимпийская чемпионка,

заместитель начальника ЦСКА

подполковник Светлана Ишмуратова:

«На крупных соревнованиях спортсмены выступают не только за себя, но и за свою Родину, поэтому эти победы общие. Сегодня мы высадили новые туи, а также увидели спортивные соревнования, проведённые среди военнослужащих базы. Здесь были пыл, азарт, борьба! Все ребята в хорошей спортивной форме, у них крепкий боевой дух, что не может не радовать».

Нынешний визит спортсменов ЦСКА в Сирию уже не первый. Об этом говорят именные таблички, воткнутые в землю возле молоденьких туй, высаженных в августе этого года. Так на территории авиабазы Хмеймим растут именные туи: двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом майора Елены Исинбаевой, победителей Олимпиады-2016 капитана Софьи Великой (женская сабля), капитана Алексея Черемисинова, прапорщика Артура Ахматхузина и Тимура Сафина (все - мужская рапира), младшего сержанта Сослана Рамонова (вольная борьба), а также серебряного призёра по пулевой стрельбе Сергея Каменского. На сей раз к семи «олимпийским» туям добавились ещё три. Их посадили двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заместитель начальника ЦСКА подполковник Светлана Ишмуратова, олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике лейтенант Анна Чичерова, а также серебряный призёр Рио-де-Жанейро Аниуар Гедуев.

«Это уже стало доброй традицией - высаживать деревья, чтобы оставить на базе память о своём визите, - рассказывает заместитель командующего группировкой контр-адмирал Анатолий Зелинский. - Два месяца назад к нам прилетал внушительный десант олимпийских чемпионов, который высадил здесь первые туи. Они прижились и радуют ежедневно наш глаз. Кстати, именно после того визита представителей ЦСКА этот сквер стал называться Олимпийским».

Как рассказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова, представители ЦСКА ни на секунду не задумывались, ехать или не ехать в гости к нашим военнослужащим и с огромным удовольствием прилетели в Сирию, дабы поддержать их.

«Наши ребята – герои, мы это понимаем и ценим, хотим их поддержать»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту лейтенант Анна Чичерова считает, что привыкшие терпеть, побеждать вопреки, высоко нести знамя своей страны спортсмены, как никто, понимают военных.«Спортсменов и военнослужащих объединяет одна хорошая черта – дисциплинированность, – сказала олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова. – Что в спорте, что в военной службе без дисциплины никуда. Только дашь себе слабину – и ты уже вне пьедестала. А от скольких всевозможных соблазнов жизни приходится отказываться и спортсмену, и военнослужащему! Ну а самое главное, мы – что спортсмены, что военнослужащие, – защищаем Родину. Единственная разница в том, что мы защищает цвета нашего флага на спортивных площадках, а военнослужащие с оружием в руках».

Серебряный призёр Олимпиады-2016, борец-вольник Аниуар Гедуев отметил доброжелательность и спокойствие российских военных.

«Наши ребята – герои, мы это понимаем и ценим, хотим их поддержать, – признался Гедуев. –Мне даже показалось, что все это происходит дома, в России, настолько домашняя атмосфера царит на базе».

Также в культурно-досуговом центре авиабазы состоялась встреча с гостями. Спортсмены рассказывали о себе, отвечали на многочисленные вопросы о своей жизни и о спорте.

Безусловно, внушительная порция вопросов была адресована Аниуару Гедуеву. Оно и понятно. В августе он принёс России медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, став серебряным призёром по вольной борьбе в весовой категории до 74 килограммов. В той самой весовой категории, где ещё не так давно блистал другой представитель Вооружённых Сил России, трёхкратный олимпийский чемпион подполковник Бувайсар Сайтиев.

Напомним, что во время финальной схватки у нашего спортсмена начала сильно кровоточить рассечённая ранее бровь. В связи, с этим пришлось несколько раз прерывать схватку. В итоге врачи замотали Аниуару практически всю голову. Схватка завершилась со счётом 6:6, но по последнему действию российский борец проиграл представителю Ирана Хассану Яздани. При этом Гедуев лидировал – 6:0.

– Целились на «золото», но это спорт, так вышло, – рассказал Аниуар Гедуев о том, какой ценой пришлось добывать медаль на Олимпиаде. – Трудная схватка была в полуфинале, не успел восстановиться к финалу. У меня было всего 3 часа на отдых. Но даже не это главное. Проблема была в рассечённой брови. Рана пришлась прямо на кость, а у нас не было возможности и времени её зашить. Пришлось мотать. Знал, что повязка не выдержит и будет постоянно сочиться кровь. Поэтому пытался завершить схватку в первом же периоде. Но итог вы все знаете. Из всех, с кем мне пришлось бороться на этой Олимпиаде, мой соперник по финалу иранец Хассан Яздани был самым слабым. Это я говорю с уверенностью. В принципе и он, и я знаем, что если нам суждено будет ещё раз встретиться, то победа будет за мной. И я постараюсь это доказать. Поищу турнир, где он будет выступать. Возможно, даже в Иране. Так что подождём...



Фото пресс-центра ЦСКА.