До свидания, Хмеймим!

Это я говорю не только нашему военному городку, не только уставшему от постоянных боевых вылетов аэродрому, не только самолётам и вертолётам, на которых пилоты совершили сотни боевых вылетов… Я говорю людям… И не только им…

Нет, он не подрос. Он вырос – в почти уже взрослого кота. Садык – так его назвали в подразделении. Теперь хвостатый-полосатый «воспитанник» щеголяет красным ошейником, на котором значится его «служба» в конкретном дивизионе. Я его фотографировал три месяца назад. Ребята-ракетчики рассказали о непростой судьбе тогда ещё маленького Садыка. Они подобрали его слабенького – котёнок мог умереть в любой момент. Но его спасли – кормили из трубочки молоком, которое выдают нам в столовой на завтрак. А потом – только тушёнкой. Кстати, определённого сорта… Садык до сих пор пьёт молоко из трубочки.

Ребята уезжали, ломая головы, как бы провезти своего любимца в Россию. Но сведущие люди объяснили, какими последствиями мог бы обернуться этот опрометчивый поступок. И тогда Садыка передали на воспитание пришедшим на замену. Лейтенант, нет, уже старший лейтенант, – за эти три месяца офицер получил очередное воинское звание, – чуть ли не со слезами на глазах передавал Садыка женщине – старшему прапорщику Олесе.

– Не волнуйтесь, не обидим! – заверили новые хозяева Садыка.

И они его точно не обижают. Я попросил Максима, старшего лейтенанта, прибывшего на замену, показать мне кота. Всё времени не было забежать к ракетчикам.

– Так пойдём сейчас! – предложил молодой офицер.

И мы отправились в подразделение. Садык спал на ящике, расположившись у стола, за которым работает его новая хозяйка. Увидев кота, я просто не мог найти слов, чтобы выразить свой восторг. Разумеется, я его сфотографировал. И не один раз. Заставить сидеть на одном месте такое подвижное животное невозможно.

– Крыс ловит, а вчера дрался с соседским котом, дескать, чего пришёл на мою территорию… Прогнал, кстати, – рассказывала о Садыке его хозяйка. – Все здесь души в нём не чают… А прежний хозяин, старший лейтенант, звонит нам, справляется о здоровье своего любимца…

Я уже рассказывал о том, как наши военные и гражданские служащие приручают в Хмеймиме четвероногих друзей. Как заботятся о них, как любят их…

Вот прилетели женщины-военнослужащие. Из солидной структуры. И тут же у их «кимбы» «прописалась» собака – её женщины кормят, ей они по вечерам заботливо наливают воду, и она их встречает и провожает. Никто не обижает собаку, хотя «народа» здесь хватает… Никто не наступил ни разу ей на лапу, не пнул, дескать, пошла вон, разлеглась тут… И сама собака, я предложил её назвать Подружкой, знает своё место… А другая с завидным постоянством приходит «дежурить» у переговорного пункта… И её тоже всегда накормят, погладят.

В одном из отделов под спецмашиной кошка навела котят, и офицеры, такие строгие с виду, заботятся о них… Видите, какие тут добрые и открытые служат люди!

Классик говорил о том, что всякое сравнение «хромает», но я всё же скажу: если так здесь со всей душой относятся к животным, то какие взаимоотношения могут быть между рядовыми, сержантами, прапорщиками и офицерами!.. Три месяца – это мало. Три месяца – это целая жизнь. А некоторые тут находятся в специальных командировках и больше.

– Шестая полная луна, – вздохнул за моей спиной подполковник, когда я искал глазами взлетевшего ночной звёздочкой Су-24М.

– Скоро домой? – обернулся я.

– Может быть, – ответил мне офицер.

Я бы хотел с ним встретиться где-нибудь в Москве, обняться и выпить чашку кофе за наши ВДВ, в которых мы когда-то служили, за наш Хмеймим, наши «кимбы», где мы жили дружно и незатейливо, делясь с товарищами всем тем, что у кого есть…

Я говорю: «До свидания, Хмеймим». С кем-то мне довелось прослужить в командировке три месяца, с кем-то – три дня. Но все мы стали родными. Нас по утрам будили воробьиные «базары», которые устраивали на эвкалиптах у наших «кимб» и столовых эти пернатые. Вечером они неистово шумели, укладываясь на ночлег. А по утрам столь же громко о чём-то спорили, потом, видно, наконец договорившись, словно штурмовики вылетали на «боевые задания» небольшими группами…

За три месяца здесь Большая Медведица переместилась вправо на самый край неба на северо-западе. Здесь Луна «повёрнута» по отношению к Земле немного не так, как в Центральной России. Может, мне это кажется, но здесь она растёт долго, а идёт на ущерб значительно быстрее…

Днём здесь до сих пор жарко. В июле мы проливали не по семь, а по семнадцать, двадцать семь и более потов. С удивлением сделал для себя неожиданное открытие: жарко, оказывается, не только нам, но и сирийцам. Казалось бы, местные жители привыкли ко всему. Но бригадный генерал, с которым у меня сложились добрые отношения, сказал, что тоже не любит жару. Так что не только мы от неё страдали в эти прошедшие три месяца...

Когда-то я смотрел по ночам с окраины аэродрома на огни Кабула. Теперь я смотрю с аэродрома Хмеймим…

Мне довелось служить в Афганистане. Кто-то говорит, что он там воевал. А мы тогда называли выполнение интернационального долга службой. Мы были первыми в Афганистане. И нам было легче, потому что вошли мы туда 25 декабря 1979 года в полном составе нашей 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Мы служили около двух лет, а здесь служат значительно меньше. И это куда сложнее.

Только успел привыкнуть к одним людям, как им на смену приходят другие. Причём некоторые не знают о тебе совершенно ничего. Их не интересует твоя прежняя «биография» в Сирии, они думают, что до их приезда здесь всё делалось не так и не в таком объёме, как хотелось бы. Но потом, закрутившись в повседневных делах и проблемах, они с удивлением начинают замечать, что мы даём им во всём фору – у нас есть опыт. И тут уже разговоры идут в другом тоне. Потом мы прощаемся, а они остаются, но остаются не только в Сирии, но и в наших сердцах, в душах тех, кто покидает эту страну. Мы все стали добрыми друзьями…

Когда-то я смотрел по ночам с окраины аэродрома на огни Кабула. Теперь я смотрю с аэродрома Хмеймим на населённые пункты, освещённые огнями в горах Сирии. Когда-то мы привыкали к грохоту двигателей взлетающих МиГ-21, теперь мы привыкли к рёву фронтовых бомбардировщиков Су-24М и других авиационных комплексов. Самый громкий – это Су-24. А когда «трубадуры» – наземный состав – запускают двигатели, этого словами не рассказать. Стоит такой грохот, что с непривычки человеку становится не по себе. Но мы привыкли.

Я всегда уважал лётчиков. Теперь уважаю их ещё больше. А какие люди готовят их самолёты к боевым вылетам! Пришли ко мне два водителя топливозаправщиков – мужчины лет сорока, попросили дать почитать газеты. Один опёрся ладонью о пластик стола, и после его ухода остались следы пальцев. Топливо прочно въелось в его кожу, так что отмоется оно не скоро. Я с уважением посмотрел на этот отпечаток крепкой мужской руки, и при встрече с водителем пожал её ему. Вот это мужики! Вот это мужчины! Они не говорят высоких слов, они делают высокие дела.

Самой главной своей удачей я считаю тот день, когда вручил мою корреспонденцию командиру звена Су-35С капитану Ивану Громову. Фамилия и имя, конечно же, изменены. Получив очередные номера газеты «Красная звезда», я понёс несколько экземпляров дежурившему на аэродроме звену Су-35С.

– Передадим Ивану, – заверил меня лётчик, – оставьте газеты. Впрочем, через десять минут он приземлится.

Я оставил газеты, но два экземпляра взял с собой. И тут, вижу, приземляется Су-35С. Когда он подошёл к своей обычной стоянке, лётчик покинул кабину и вместе с окружившими самолёт «наземниками» стал помогать «пришвартовывать» его к отбойнику. Работу все делали дружно и даже, я бы сказал, весело. Ещё в кабине самолёта Иван, увидев меня с газетами, приветственно помахал рукой. И вот мы крепко пожали друг другу руки.

– Помнишь, – спрашиваю, – как в фильме «Нормандия-Неман» французскому лётчику Шардону вручали орден Красного Знамени? Сразу после боевого вылета. Ордена вы, возможно, получите потом. А пока возьми на память газету, в которой рассказывается о твоих боевых вылетах. Кстати, их число увеличилось сегодня.

– Не только сегодня, – ответил мне капитан Громов, – но и вчера, и позавчера…

Мы тепло попрощались, и нас на память сфотографировал оказавшийся поблизости Сан Саныч – старший сержант из нашего клуба авиационной базы.

Вот таким людям я и говорю: «До свидания! И дай Бог, нам встретиться ещё не раз!»

До свидания, Хмеймим! До свидания, Сирия. Кто знает, а вдруг ещё когда-то доведётся сюда приехать в командировку…



Фото автора.