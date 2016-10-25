Спокойствие, только спокойствие

Первыми новую методику апробировали гвардейцы мотострелковой бригады. В течение двух месяцев военнослужащие учились действовать в сложной стрессовой обстановке, в том числе в условиях боя.

Ветераны боевых действий не понаслышке знают, насколько важным на поле боя является психоэмоциональное состояние военнослужащего. Внутренне не подготовленный к реалиям боевой обстановки солдат – это балласт для подразделения и первый кандидат в список невосполнимых потерь.

– Мотострелковые подразделения в ходе выполнения боевых задач находятся не за сотни километров от места боя, а смотрят противнику в лицо. Поэтому очень важно, насколько они психологически к этому подготовлены, – отмечает в разговоре с корреспондентом «Красной звезды» заместитель командира отдельной мотострелковой бригады ЮВО по работе с личным составом гвардии полковник Роман Мишечкин. – Любой военнослужащий в обстановке боя должен уметь не только грамотно выполнить свои должностные обязанности, но и в первую очередь не растеряться и не сплоховать.

Не вчера, конечно же, родилась мудрость «Тяжёло в учении – легко в бою». Для новобранцев первым этапом психологической подготовки является Курс молодого бойца. Дальше – больше. Но сегодня психологическую подготовку решено органично вплести во все без исключения стадии повседневной деятельности соединений, частей и подразделений, используя психологические приёмы в ходе занятий по предметам боевой подготовки. Это своего рода сопутствующие тренировки. В ходе любого занятия на технике, проведении стрельб, выполнении тактических элементов и даже при движении колонны военнослужащих командиры будут усложнять действия своих подчинённых различными вводными в виде специальных приёмов. Например, преодоление огневой полосы и прыжки с высоты на землю, неожиданные действия диверсионно-разведывательных групп противника или звуковая имитация специально назначенными военнослужащими ранения или приступа боли.

Сегодня психологическую подготовку решено органично вплести во все без исключения стадии повседневной деятельности соединений

В разработанной специалистами Главного управления по работе с личным составом ВС РФ приводится целый комплекс приёмов. Одни из них – узкопрофильные (ориентированы на представителей определённых военно-учётных специальностей – снайперов, связистов, операторов ПВО и т.д.), другие – универсальные. И, что очень важно, для практического применения таких приёмов не нужны психологи. Как рассказал начальник группы психологической работы (психологической службы) соединения гвардии капитан Иван Щукин, в такого рода тренировках задействован прежде всего командный состав подразделений. А правой рукой для них является внештатный инструктор по психологической подготовке. Например, в мотострелковом батальоне соединения, ставшего в ЮВО площадкой для проведения эксперимента, функции инструктора выполняет механик-водитель БМП-3 гвардии младший сержант Сергей Федоренко.

Остаётся добавить, что для чистоты эксперимента были задействованы две мотострелковые роты. В одной из них в ходе каждодневных занятий активно использовались психологические приёмы, в другой – нет. В итоге скорость и правильность выполнения задач, медицинские показатели личного состава в первом случае были примерно на треть лучше. Так что после повсеместного внедрения данной методики психологической подготовки военнослужащих стоит ожидать повышения эффективности боевой подготовки.