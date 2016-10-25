Известный режиссёр снимает кино и готовит смену

Начав свой творческий путь с короткометражки о военных моряках «Эй, на линкоре!», сегодня заслуженный деятель искусств России режиссёр Сергей Снежкин – признанный мэтр кинематографа. Спустя четыре года после успеха телесериала «Белая гвардия» режиссёр Сергей Снежкин нынешней весной порадовал сразу двумя премьерами в кино и одной на телевидении, а теперь работает над новым многообещающим проектом.

– Действительно, так получилось, что, помимо выхода в свет телесериала «Следователь Тихонов» у меня в этом году было две премьеры очень больших фильмов (каждый по три часа) с разницей в неделю. Одна картина – «Контрибуция», а вторая – «Так сложились звёзды». Последнюю почти год снимал в Казахстане. Удивительная страна! Удивительный народ! Удивительный человек Нурсултан Абишевич Назарбаев! Имел счастье раз шесть встречаться с ним. В первый раз мне руководитель протокола сообщил, что аудиенция будет длиться 15-20 минут, но говорили мы шесть часов...

– Что в ваших творческих планах?

– Сейчас занят экранизацией романа Фёдора Достоевского «Подросток»: писал сценарий, теперь на очереди подготовительный период. Побывал на могиле писателя вместе с исполнителем главной роли великим актёром Алексеем Гуськовым. Компания собирается очень хорошая. Например, Макара Долгорукова будет играть Сергей Гармаш, а старого князя Сокольского –великий Владимир Абрамович Этуш. Всего будет восемь серий, съёмки пройдут в Санкт-Петербурге.

Ранее была экранизация этого романа: в 1983 году Евгений Ташков снял одноимённый шестисерийный телефильм с замечательным Олегом Борисовым и юным Андреем Ташковым в главных ролях. Но давно доказано, что каждые двадцать лет рождается поколение, которое нуждается в новой интерпретации, новой концепции произведения.

Каждые двадцать лет рождается поколение, которое нуждается в новой интерпретации произведений

Посмотрите, у нас в отечественном кинематографе существуют три экранизации «Войны и мира»: Сергея Бондарчука и две менее известных режиссёров по сорок минут каждая. Но за это время – с 1967 года – британская компания BBC трижды экранизировала «Войну и мир». Плюс ещё четвёртая американская экранизация. У нас ни одной! Каково?

– Почему «Подросток»? Непростое для режиссуры произведение...

– Роман «Подросток» чудовищно трудный и на самом деле не подлежит экранизации. Фёдор Михайлович Достоевский не просто спешил пером – он летел вслед за своим героем Аркадием Долгоруким. Мне Алексей Гуськов, абсолютный фанатик этого произведения, рассказал, что, когда супруга Фёдора Михайловича корила его за то, что Лев Николаевич Толстой получает гонорары в четыре раза больше, ответил: «Мы возьмём количеством». Похоже, это был как раз тот период. Потому что многие линии намечены, но не находят продолжения. В этом удивительном хаосе и нужно разобраться. Роман написан более сотни лет назад, и тут, как в археологии, начинаешь снимать один пласт, а он не заканчивается... Огромная проблема переноса на киноязык – остатки волос потеряю на этом!

– Сергей Олегович, вы не только снимаете кино, но и готовите смену – в этом году выпустили курс в Санкт-Петербургском государственном университете кино и телевидения...

– На эту стезю совершенно случайно попал – никогда не мнил себя педагогом. Мне казалось, что это слишком большая ответственность. Поверьте, совершенно не было амбиций: «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени...» Тем не менее волею случая набрал студентов и поставил амбициозную задачу: решил преодолеть разрыв поколений, являющийся одной из причин кризиса в отечественном кинематографе. Для этого целенаправленно набрал социум – молодых людей из Кемерово, Владивостока, Абхазии, Самары, Чебоксар и др. Сознательно отдал предпочтение разночинцам, чтобы объяснить им: впереди может быть счастье, но оно будет только тогда, когда вы возомните себя художниками. А художник – это всегда не только уважение к искусству, но это ещё и человек, который абсолютно ответственен, потому что он выходит на люди. Любое его маразматическое высказывание на экране так или иначе влияет на достаточно большое количество людей.

Пять лет потратил на своих студентов, которые хорошо знали писателей Зюскинда и Чхартишвили, но никогда не читали Платонова, Лескова и ничего не слышали про Сэлинджера. Вообразите: никогда! Клиника!

У меня была задача имплантировать своих выпускников в кинематограф, и они работали. Начиная со «Сталинграда» Фёдора Бондарчука, были со мной в Казахстане на съёмках фильма «Так сложились звёзды». Сейчас половина выпуска уже трудоустроена, остальные решают эту проблему по своему усмотрению.

Да, у молодых разное отношение к истории, к тому, что происходит сегодня, но это абсолютные люди нашей страны. Более того, они все ставят перед собой амбициозные задачи улучшения человеческого качества в России своим творчеством. Ни много ни мало! Им продвигать кинематограф, который в нашей стране воспитал очень многих замечательных людей, и надо быть ему благодарными за это!



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