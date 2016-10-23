Лазерная точность

В ЛФК ЦСКА состоялся уникальный турнир между коман­дами спецназа Вооружённых Сил РФ и Федерации современного пятиборья России (ФСПР).

Первые в истории страны официальные соревнования по лазер-рану были организованы благодаря поддержке Мин­обороны России и ЦСКА. В беге на 2400 м с тремя стрелковыми рубежами приняли участие 10 пятиборцев и 10 спецназовцев. По итогам выступлений победителем личного зачёта стал представитель команды ФСПР Максим Кузнецов (9:58), вторым – пятиборец ЦСКА прапорщик Илья Шугаров (10:00), третьим – спецназовец гвардии сержант Максим Коноркин (10:01). В командном же зачёте победила сборная спецназа Вооружённых Сил РФ. «Я впервые выступал на соревнованиях такого масштаба, – поделился своими впечатлениями после турнира гвардии сержант Максим Коноркин. – Во многом мне помогла поддержка товарищей, которые болели за меня на трибунах».

«Спецназовцы находились в сложном положении, – сказал президент ФСПР Вячеслав Аминов, – пятиборцы-то тренируются именно на этом оружии и бегают такие дистанции. Однако мы стали свидетелем уникального события: представители Вооружённых Сил России победили, а побеждают, как известно, сильнейшие».

Призёры соревнований получили медали и кубки из рук статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ Николая Панкова и президента ФСПР Вячеслава Аминова.

Напомним, что лазер-ран – наименование заключительного вида программы современного пятиборья, комбайна, в котором спортсмены бегут дистанцию 3200 м со стрельбой на четырёх огневых рубежах из лазерного оружия.



