Прибавка III квартала

21 октября в Министерстве обороны под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошёл Единый день приёмки военной продукции. Были подведены итоги поступления в войска от предприятий ОПК вооружений, военной и специальной техники за III квартал. Кроме того, речь шла о мерах, направленных на повышение надёжности ряда образцов техники с учётом опыта их эксплуатации в Сирии.

Министр обороны Российской Федерации

генерал армии Сергей ШОЙГУ:

«В целом гособоронзаказ по поставке во­оружения и военной техники был выполнен на 62 процента, а по ремонту – почти на 50. Это свидетельствует об удовлетворительной работе предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также эффективности мер, принимаемых Министерством обороны».

Министр обороны сообщил, что в III квартале 2016 года предприятиями промышленности поставлены в войска 4 самолёта и 13 вертолётов разного класса и целевого предназначения, 21 РЛС различной модификации, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Если прибавить полученные сейчас летательные аппараты к тем, которые поступили во II квартале (58 самолётов и 34 вертолёта), цифры получаются весьма внушительные.

Помимо этого, отметил глава военного ведомства, в плановом порядке продолжилось поступление в части бронетанковой, инженерной и автомобильной техники, средств связи, авиационного вооружения и боеприпасов. Также отремонтировано 13 самолётов.

«В целом гособоронзаказ по поставке вооружения и военной техники был выполнен на 62%, а по ремонту – почти на 50%. Это свидетельствует об удовлетворительной работе предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также эффективности мер, принимаемых Министерством обороны», – сказал министр.

О темпах выполнения ГОЗ можно судить, сравнивая эти данные с цифрами за II квартал, которые были озвучены на прошлом подобном мероприятии 15 июля 2016 года. Тогда объём поставок основных образцов военной техники составил 40% от годового плана.

В ноябре в состав ВМФ будет принята большая подводная лодка 636-го проекта «Великий Новгород»

Поступление новых вооружений и техники должно осуществляться одновременно с созданием инфраструктуры для её бережного хранения и использования, а также с отбором, комплектованием и подготовкой военных специалистов, которые её смогут грамотно и эффективно эксплуатировать. В связи с этим на мероприятии министр обороны уделил большое внимание также ходу строительных работ по возведению объектов военной инфраструктуры.

– 11 октября мною был утверждён скорректированный график ввода в эксплуатацию объектов Минобороны, – сообщил генерал армии Сергей Шойгу. – В соответствии с ним к концу года планируется ввести в строй 563 комплексных объекта.

Он сообщил, что до конца года будут завершены первоочередные работы по обустройству 3, 144 и 150-й мотострелковых дивизий Западного и Южного военных округов.

– В интересах Балтийского флота планируется построить казармы и столовые в военных городках Советска и Балтийска, а также тентомобильные укрытия для вооружения в парковых зонах военных городков Черняховска и посёлок Донское, – добавил министр.

Глава военного ведомства также назвал ряд объектов, на которых строители работы уже закончили. По его словам, на данный момент приняты радиолокационная станция в Енисейске (Красноярский край), ряд объектов РВСН, завершено строительство части обеспечивающей инфраструктуры космодрома Плесецк, а также 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота в Перевальном (Крым).

– Построена взлётно-посадочная полоса аэродрома Кореновск, в высокой степени готовности находится инфраструктура на островах Котельный и Земля Александры, – констатировал глава военного ведомства.

В ходе Единого дня приёмки военной продукции речь шла не только о количественных показателях, но и о качестве ВВСТ. Дело в том, что, как отметил министр обороны, «в ходе применения военной техники в Сирийской Арабской Республике был выявлен ряд конструктивных и производственных недостатков». В связи с чем в этот день – в закрытом режиме – речь зашла о мерах, которые принимаются и уже приняты по повышению надёжности военной техники.

После подведения итогов III квартала подобное мероприятие с участием руководства Минобороны и представителей ОПК отнюдь не исключает возможности напомнить о ближайших планах и обязательствах предприятий.

Как сообщил генерал армии Сергей Шойгу, в ноябре в состав ВМФ будет принята большая подводная лодка 636-го проекта «Великий Новгород».

– Планируется передать в противовоздушную оборону Сухопутных войск и Воздушно-космические силы два зенитных ракетных комплекса средней дальности «Бук-М2» и «Бук-М3» и шесть боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», которые уже прошли приемо-сдаточные испытания, – сказал министр обороны.

Управляющий директор Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» Юрий Денисенко на видеоконференции с генералом армии Сергеем Шойгу сообщил, что «Вертолёты России» готовы передать Минобороны РФ новую партию разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 («Аллигатор»).

– Очередная партия боевых вертолетов Ка-52, изготовленных в ААК «Прогресс», успешно и в полном объёме прошла все виды испытаний, предусмотренных техническими условиями и условиями государственного контракта, и принята военным представительством. Начата передача в эксплуатирующие организации», – доложил Юрий Денисенко.

По его словам, в этом году запланированы поставки ещё нескольких партий «Аллигаторов», которые находятся на завершающих стадиях производства и испытаний. Он добавил, что со следующего года на предприятии будут не только изготавливать боевые вертолёты, но и обучать военных летчиков, в том числе и иностранных, в специализированном авиационном учебном центре.