Шукран, «Атаман»! Спасибо, «Атаман»!

В Сирии приступил к работе новый специальный корреспондент газеты «Красная звезда» Сергей Порохов, член Союза писателей России, редактор отдела – член редколлегии газеты Западного военного округа «На страже Родины». Темой его первого репортажа стали дни российско-сирийской культуры, которые прошли 15-19 октября в Латакии.

В церемонии открытия, которая состоялась в Культурном центре Асада, приняли участие начальник Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко, заместитель командующего авиагруппой Вооружённых Сил РФ в Сирии по работе с личным составом контр-адмирал Анатолий Зелинский. Сирийскую сторону представляли, в частности, начальник управления культуры провинции Латакия Маджид Сарим и начальник оперативной группы Высшего национального комитета САР дивизионный генерал Хейсан Омран.

Военный оркестр авиабазы Хмеймим стал первым творческим коллективом, который показал своё мастерство собравшимся в зале. Среди них было очень много наших соотечественников – выходцев из России, связавших свою судьбу с Сирией, их дети и внуки, а также сирийцы, получившие образование в СССР, странах СНГ. Ответное выступление – от ансамбля народного танца Сирии.

Через несколько дней Культурный центр Асада был вновь полон. Самобытную культуру народов нашей страны представлял казачий ансамбль «Атаман» имени А.М. Красноперца из Санкт-Петербурга. А свой первый концерт на сирийской земле артисты с берегов Невы давали военнослужащим российской авиационной базы.

«Воля вольная, вера крепкая, с нами Бог да родная земля!» – этими словами, ставшими девизом казачьего ансамбля, открыла выступление коллектива Вера Красноперец, директор, хормейстер и одновременно солистка ансамбля «Атаман». Она исполнила «Молитву Пресвятой Богородице». Чистый, задушевный голос, берущие за душу слова – из этого рождается то трогательное, что до слез пробирает всякого, кто принадлежит к русской культуре.

«Прощанием славянки» – маршем надежды на грядущую встречу после обязательной победы – завершилось выступление казачьего ансамбля

Лирические и духовные, народные и казачьи – песни меняют друг друга, и зрители оказываются в станице на проводах казаков в поход, на привале, на озорных молодёжных посиделках. «Прощанием славянки» – маршем надежды на грядущую встречу после обязательной победы – завершилось выступление ансамбля.

– Мы благодарны за доверие представлять Россию на земле Сирии и за тот приём, который нам здесь оказан, – после концерта солист ансамбля Андрей Тимофеев делится своими впечатлениями от общения со зрителями. А потом вдруг добавляет: – Не случайно говорят, что артисты тоже служат. Наряду с военными и священниками. Мы служим не только искусству, но и делу достижения мира на многострадальной земле Сирии. И здесь эти слова понимаются в своём истинном значении.

После концерта к артистам подходили военнослужащие. Завязывался разговор – солдаты и офицеры интересовались делами на родине, артисты – впечатлениями от службы. Разговор продолжался и в музее авиабазы, и в картинной галерее, и в церкви. Кто-то попросил подержать казачью шашку, кто-то принёс армейский сухой паёк – артистам на дорогу. А артисты вручали солдатам и офицерам компакт-диски со своими песнями.