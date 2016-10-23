Научиться летать

Первый в Вооружённых Силах аэродинамический комплекс, построенный в Рязани, начнёт работать в полную мощность уже в конце этого года. С его помощью появилась возможность готовить десантников к свободному падению при прыжке с парашютом из летательных аппаратов, движущихся со скоростью до 360 км/ч. Возможности уникального аэродинамического комплекса вместе со специалистами ВДВ протестировала и корреспондент «Красной звезды».

Аэродинамический комплекс, или, как его называют десантники, аэротруба, – сооружение, создающее воздушный поток для имитации свободного падения. Выглядит установка как огромный прозрачный «тоннель», внутри которого скорость воздуха может достигать до 360 км/ч – аналогично скорости десантирования из самолёта Ил-76. Высота этого «тоннеля» 5 метров, а диаметр полётной камеры 4,3 метра.

На «гражданке» такие аэрокомплексы, хоть и меньших размеров, уже не редкость. В Российской армии они появились впервые. Как поясняет начальник аэродинамической установки лейтенант Павел Толчильщиков, это не только единственная аэротруба в Вооружённых Силах, но и одна из самых мощных по всей стране.

Аэродинамический комплекс располагается на базе 309-го Центра специальной парашютной подготовки (ЦСПП) в Рязани. В армиях других стран аэродинамические комплексы тоже в новинку. Иностранные военные делегации постоянно приезжают в ЦСПП, чтобы посмотреть, как готовят российских десантников.

– Техническое задание на постройку аэродинамического комплекса было подписано осенью 2013 года, – рассказывает начальник 309-го центра специальной парашютной подготовки Минобороны РФ полковник Сергей Лукьянов. – Сейчас осталось подписать договор с эксплуатирующей организацией, которая будет обслуживать установку и проводить регламентные работы. На данный момент подготовка в аэротрубе идёт ограниченно, здесь тренируются только специалисты нашего центра, а к концу года должна начаться в полном объёме.

Полковник Лукьянов отметил, что подготовку в аэродинамическом комплексе будут проходить все военнослужащие, так или иначе связанные с выполнением парашютных прыжков. Начиная от курсантов десантного училища и спортсменов-парашютистов, и заканчивая военнослужащими разведрот и бригад спецназначения. Правда, у каждого будет своя программа.

– Первую программу пройдут абсолютно все: здесь мы научим позе, обеспечивающей стабильное свободное падение, при которой возможно безопасное открытие парашюта. Если человек этого не умеет, он уходит в беспорядочное падение, в таком случае открывать парашют небезопасно. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. На то, чтобы научиться навыкам стабильного свободного падения, у человека может уйти 6 и даже 10 минут, – описывает программу подготовки начальник аэродинамического комплекса Павел Толчильщиков.

Вторая программа обучает передвижению в воздухе: умению разворачиваться, движениям «вперед», «назад», «влево», «вправо», а также затормаживать своё падение. До третьей программы доходят не все, только те, кому необходимо выполнять специальные задачи, а именно прыжки с парашютом в полном обмундировании, с грузовыми контейнерами или десантирование на больших скоростях.

Программы расписаны уже по часам, сейчас идут их апробирование и корректировка специалистами 309-го центра. Длительность обучения зависит от степени и характера поставленных задач.

Тренировки в таком тренажёре просто необходимы, уверяет начальник ЦСПП полковник Сергей Лукьянов. Полёты в аэродинамическом тоннеле позволяют овладеть навыками свободного падения, управлять своим телом в воздухе, устранять вращения, вести визуальное наблюдение за землёй, принимать положение, обеспечивающее надёжное раскрытие парашюта, отработать действия при нештатных ситуациях.

– Большой плюс аэродинамической установки – возможность непосредственного визуального и тактильного контакта инструктора с обучаемым, что позволяет сразу останавливать неправильно выполняемые действия, указывать на ошибки, показывать правильное выполнение движений, – объясняет Лукьянов. – Полёты длятся две минуты. То есть военнослужащий, отлетав две минуты, выходит из полётной зоны, и инструктор сразу указывает ему на ошибки по видеозаписи, чтобы при следующем заходе он уже смог исправить их. Инструктор нашего центра находится с ним и во время полёта сразу может корректировать положение тела. Это гораздо удобнее, чем совершить прыжок, разобрать ошибки, потом снова прыгнуть, и не факт, что получится сразу исправить.

Именно поэтому аэродинамический комплекс удобен и с точки зрения экономии ресурса авиационной техники и горюче-смазочных материалов. Один час полёта в нём равен 60 прыжкам с парашютом с высоты 4000 метров.

В аэродинамической установке также будут испытывать и военное снаряжение. В сентябре в ЦСПП уже привозили шлем, в который вмонтированы дорогостоящие приборы с целью проверки его прочности. Инструктор центра находился с ним в полётной зоне на скорости 360 км/ч. Это позволит разработчикам устранять выявленные в ходе испытания недостатки.

Чтобы лично убедиться в возможностях и плюсах аэродинамического комплекса, полковник Сергей Лукьянов предложил и мне испытать установку. С инструкторами центра я проследовала на предполётную подготовку. В неё включается не только техника безопасности, но и тренировка на тележке-тренажёре так называемого нейтрального положения, с помощью которого можно стабильно лететь в воздушном потоке. Сержант Евгений Шатненко и младший сержант Павел Дудоладов стали на сегодня моими инструкторами.

Скорость потока выставляется согласно поставленному заданию, учитывая и вес человека. Для меня выставили 180 км/ч, опытные десантники тренируются на гораздо больших скоростях. И вот мы, надев шлемы и комбинезоны, входим в полётную зону. Лечь на поток, как здесь говорят, оказалось не так-то просто! Первые несколько минут в трубе болтает и вертит из стороны в сторону, трудно совладать с руками и ногами.

Один час полёта в рязанском центре равен 60 прыжкам с парашютом с высоты 4000 метров

После полёта смотрим видеозапись и разбираем ошибки. Затем Евгений и Павел объяснили, как можно подлететь к ним или развернуться в другую сторону. Потом приступили к «вспуханию» – этот приём позволяет падать медленнее, а в трубе создаётся ощущение, что взлетаешь вверх. «Ладони вниз, руки и ноги вытяни», – объясняют инструкторы. Трудно поверить, что такое простое положение существенно меняет процесс падения. На секунду забыв одно из правил – «слушаться инструктора», взлетаю выше, чем надо. Мой восторг им понятен, ведь то, что казалось невозможным, реально работает!

Правда, как бы ни был прекрасен полёт, руки быстро устают под таким напором воздуха. «На следующий день у новичков обычно всё болит», – предупреждают Шатненко и Дудоладов. Затем они совместно с начальником ЦСПП полковником Сергеем Лукьяновым показывают мне мастер-класс: сальто, полёты на спине и даже вниз головой!

Сергей Иванович рассказывает, что сейчас ведётся подготовка: парашютные прыжки до четырёх километров. Но со следующего года на базе ЦСПП планируется подготовка парашютистов-высотников – тех, кто будет совершать прыжки с высот до 8000 метров с кислородным оборудованием. Также в последующем планируется приглашать кадетские классы и членов движения «Юнармия», чтобы молодые люди полюбили небо.