С неба на незнакомую площадку

Костромские десантники из 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии впервые совершили приземление в белорусской «Сахаре» в динамике тактического учения, проходившего под Брестом. В то время как другой наш десант осваивает незнакомую территорию в районе древней Александрии в рамках двусторонних манёвров с парашютно-десантным подразделением Египта.

На полигоне Брестский активная фаза совместного двустороннего тактического учения подразделений белорусской 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и батальонной тактической группы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск России завершилась. Российские и белорусские десантники, напомним, отрабатывали совместные противодиверсионные действия в приграничной зоне Союзного государства.

Совместное учение десантников России и Египта вызвало пристальное внимание со стороны международных наблюдателей

К слову, для десантников из Костромы это учение на территории Белоруссии было первым. И первым же серьёзным испытанием для союзного десанта стало совместное десантирование на незнакомую площадку приземления в довольно непростых погодных условиях. «Выброска личного состава проводилась в сложных метеорологических условиях на ограниченную и до того не знакомую для российских десантников площадку приземления», – подчеркнул начальник воздушно-десантной службы Костромского парашютно-десантного полка подполковник Игорь Коваленко.

Надо отметить, что экипажи военно-транспортных самолётов ВВС Белоруссии Ил-76МД в ходе десантирования показали высокий уровень профессиональной готовности к выброске десанта на ограниченную площадку приземления в приграничье. Десантирование прошло в штатном режиме без каких-либо нарушений требований безопасности полётов. На площадку приземления «Сахара» были десантированы смешанные группы разведывательных и десантно-штурмовых подразделений России и Белоруссии общей численностью около 250 человек.

После приземления десантники двух стран в составе своих подразделений выдвинулись в районы сосредоточения, где согласно полученному накануне боевому распоряжению приступили к подготовке и проведению специальных действий в зоне коллективной ответственности. После чего в ходе уже третьего этапа активной фазы учения гвардейцы-десантники преодолевали водную преграду на БТР-80, охраняли стратегически важный объект, вели разведку местности и спецоперацию по уничтожению условного вооружённого бандформирования, незаконно пересёкшего границу Союзного государства.

Совместные мероприятия боевой подготовки с участием подразделений сил специальных операций Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск России, по словам руководителя учения – командующего силами спецопераций ВС РБ генерал-майора Вадима Денисенко, проводятся ежегодно и уже стали традицией. «Параллельно с учением под Брестом, – добавил генерал. – Проходит учение и в Рязани, где точно такие же задачи россияне отрабатывают вместе с белорусами – 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригадой из Витебска». По словам генерал-майора Вадима Денисенко, цель этих совместных манёвров – отработка взаимодействия и выработка единой тактики.

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С той же миссией, но уже на иной «незнакомой местности», за тысячи километров от европейского континента, высадился очередной российский десант. Здесь, в условиях жаркого климата африканского континента, десантникам из России и Египта предстояло впервые отработать совместные антитеррористические действия. В ходе очередного этапа совместного учения «Защитники дружбы – 2016» военнослужащие Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск Египта совершили первое в истории армий двух стран совместное десантирование в окрестностях древней Александрии.

Всего на незнакомую площадку приземления «Таллет», которая расположена в холмистой пустынной местности, парашютным способом благополучно высадилось около 200 военнослужащих от России и Египта. Десантирование проходило с высот 2000, 6000 и 7000 футов из военно-транспортных самолётов Ил-76МД Воздушно-космических сил России и транспортных самолётов С-130 и Casa вооружённых сил Египта. В ходе первого совместного десантирования применялись парашютные системы «Д-10» и «Т-10В», а также парашютные системы специального назначения «Арбалет» и «МС-5».

До этого десантники из России и Египта провели совместные стрельбы, обменялись опытом ведения боя в городских условиях и организовали специальное обучающее занятие по оказанию первой медицинской помощи в условиях жаркого климата. Особенность последнего состояла в том, что занятие проводилось в условиях, максимально приближенных к боевым: в пустынной местности, при жёсткой экономии воды и с применением методик экстремальной медицины, которым военные специалисты обучались в российских военно-медицинских учреждениях.

Совместное учение десантных подразделений России и Египта на африканском континенте проводится впервые. Отсюда и пристальное внимание к нему со стороны международных наблюдателей. За ходом этих манёвров внимательно следят представители более чем 30 стран мира. Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, двустороннее антитеррористическое учение «Защитники дружбы – 2016» проводится в соответствии с достигнутыми с египетской стороной договорённостями и продлится до 26 октября.