Гарантия стабильного развития

22 октября 1918 года приказом Реввоенсовета Республики впервые в истории армии и флота было принято положение о финотделе и введён в действие юридический документ о самостоятельном финансовом органе.

Заместитель министра обороны России

Татьяна ШЕВЦОВА:

«Созданная система финансирования обеспечивает прозрачность финансовых потоков и позволяет решать задачи по своевременному и полному финансированию воинских формирований в различных условиях обстановки, в том числе при решении внезапно возникающих задач».

В связи с отказом от добровольческого принципа комплектования Красной Армии и переходом к строительству регулярной армии возникла необходимость отказаться от различных внебюджетных источников финансового обеспечения добровольческих отрядов и организовывать финансовое обеспечение регулярных частей и соединений полностью из государственного бюджета. В ходе Гражданской войны функции финансового отдела расширялись в соответствии с обстановкой. Так, на отдел были возложены управление и руководство всеми полевыми казначействами, финансовый контроль и другие функции. При создании Финотдела при РВСР и разработке Положения о нём были определены два принципиально новых обстоятельства. Во-первых, устанавливалось, что должности финансовых работников комплектуются лицами командно-начальствующего состава (до этого в царской армии финансовые органы комплектовались военными чиновниками). А во-вторых, определялась встроенность системы финансового обеспечения в штатную структуру войск и звеньев управления и в их повседневную деятельность.

При строительстве Красной Армии – с 1921 по 1941 год – положение финансовой службы укреплялось. В предвоенные годы войска перешли на строгое бюджетное финансирование. Были изданы Положения о финансовом хозяйстве (1936, 1938, 1940 годы), Положение о финансовом контроле (1936 год и 4 апреля 1941 года), Положение о денежном довольствии военнослужащих и пенсионном обеспечении, специальный приказ о мерах по переходу финансовой службы на обеспечение войск в условиях войны.

В период Великой Отечественной войны вместе с основной задачей по бесперебойному обеспечению боевой деятельности войск встала и очень важная задача – путём внедрения жёсткого режима экономии добиться высокой эффективности использования средств. Военные расходы тогда составляли 51 процент государственного бюджета. Военным финансистам удалось создать механизм, обеспечивший мобилизацию экономических ресурсов государства и перестройку его экономики на военные рельсы, организовать рациональное планирование бюджетных расходов.

С первых дней войны был введён в действие порядок финансового планирования и финансирования на военное время. Была скорректирована структура финансовых органов войскового звена, в частности в составе фронтов и армий были созданы финотделы. Организация финансирования действующей армии проводилась одновременно с налаживанием её кассового и расчётного обслуживания. Были сформированы полевые учреждения Госбанка: на фронтах – конторы, в армиях – отделения, в соединениях – кассы. Были введены аттестаты офицерскому составу на семьи, организована подписка на госзаймы, вносились взносы в фонды обороны. На специалистов финансовых служб возлагались и задачи по учёту трофейных ценностей и иностранной валюты. Вклад военных финансистов в обеспечение победы был по достоинству оценён государством. 95 процентов офицеров финансовой службы армии и флота были награждены орденами и медалями.

Созданная ныне система финансового обеспечения войск (сил) соответствует избранной стратегии строительства Вооружённых Сил России

В послевоенные годы страна направляла колоссальные ресурсы на восстановление разрушенного войной народного хозяйства. Перед армией и флотом была поставлена задача развивать возможности экономики Вооружённых Сил. Налаживались военная торговля, внутреннее хозяйство войск, велось строительство. Соответственно, усиливалась роль финансовой службы, которая постепенно превращалась в финансово-экономическую. Система финансового обеспечения Вооружённых Сил совершенствовалась вместе с изменениями их боевого состава, военной и социальной инфраструктуры.

Сегодня все функции материального и финансового обеспечения сосредоточены в территориальных органах. Войска должны заниматься решением своей основной задачи – достижением высокой боевой готовности. Такая система финансового обеспечения войск (сил) уже показала свои преимущества и соответствует избранной стратегии строительства Вооружённых Сил России.

Сегодня финансовое обеспечение воинских частей и организаций осуществляется через территориальные финансовые органы и отраслевые распорядители. Оптимизированы уровни доведения бюджетных средств до получателей и участников бюджетного процесса, реализован принцип оперативной подчинённости руководителей территориальных финорганов командующим войсками военных округов. Задачи по финансовому обеспечению подразделений исключены из обязанностей командиров. Расчёты с личным составом войскового звена переведены в Единый расчётный центр Минобороны России.

«Созданная система финансирования обеспечивает прозрачность финансовых потоков и позволяет решать задачи по своевременному и полному финансированию воинских формирований в различных условиях обстановки, в том числе при решении внезапно возникающих задач», – подчёркивает заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

Отвечая на угрозы и вызовы своей безопасности, наша страна развернула широкомасштабную модернизацию Вооружённых Сил. Да, это долгосрочный и весьма дорогостоящий процесс. Но от того, как эффективно будут потрачены бюджетные средства, напрямую зависит национальная безопасность Российской Федерации. В свою очередь высокий уровень военной безопасности страны гарантирует стабильность экономики, уверенность граждан в завтрашнем дне.

На снимке: Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова многое делает для сохранения в деятельности финансовых органов славных традиций фронтового времени, дорожит каждой встречей с ветеранами войны. На снимке запечатлён момент, когда она поздравляет с 90-летием генерал-майора в отставке Степана Едыкина, которому есть что рассказать о приоритетах финансовой службы.