Связь: традиции и новации

В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» состоялось торжественное собрание по случаю Дня военного связиста, прошла выставка современной и перспективной техники войск связи, а также открылся ретроузел связи «Звезда»

Ещё летом зала, где проводилось торжественное собрание, как и самого здания, на третьем этаже которого находится зал, не было – здесь полным ходом шла стройка. И вот сейчас в парке «Патриот» появилось ещё одно удобное место для проведения торжеств по случаю профессионального праздника представителей того или иного рода войск или вида Вооружённых Сил. В канун Дня военного связиста в этом зале собрались ветераны войск связи, лучшие кадровые военнослужащие и руководство Главного управления связи Вооружённых Сил России. Впрочем, торжественное собрание оказалось не единственным мероприятием по случаю профессионального праздника. Ветераны также побывали на открывшемся в этот день ретроузле связи «Звезда», увидев в идеальном состоянии технику, на которой они несли службу в 60-е, 70-е или 80-е годы прошлого века, и осмотрели выставку современной, действующей и перспективной техники войск связи. Они – это было заметно – остались очень довольны увиденным.

Необходимые пояснения на узле связи «Звезда» давал начальник 16-го Центрального научно-исследовательского испытательного института Министерства обороны РФ полковник Валерий Жужома. Здесь, на опушке, леса можно было увидеть, например, разработанную в 1970 году радиостанцию средней мощности Р-102 на базе двух ЗиЛ-157, радиостанцию Р-118 БМЗ на базе ГАЗ-66, командно-штабную машину «БТР-50ПУМ» на базе БРТ-50ПУ разработки 1966 года, подвижную малоканальную МВ-ДЦВ радиорелейную станцию связи Р-405...

В этот же день вышла в эфир и теперь будет постоянно действовать коллективная любительская радиостанция узла связи «Звезда». «Всем: «Роман» «пять» «Анна» «Павел», «Россия» «пять» «Армия» «Патриот», – с этим обращением вышел в эфир в 40-метровом диапазоне президент Союза радиолюбителей России почётный радист Дмитрий Воронин, называя по правилам переговоров позывной станции «R5AP». В течение нескольких часов ему ответили из Белоруссии и Литвы, Польши и Украины, Чехии и Латвии, из Донецка и примерно из 40 регионов России. Кстати, этот ретроузел воины-связисты навсегда передают в парк «Патриот», и отныне он будет работать постоянно.

Современную технику представило Главное управление связи, перспективную – предприятия ОПК.

Благодаря усилиям военных связистов ветераны смогли увидеть типаж современной техники узлов связи, которые обеспечивают все звенья управления – от окружного до бригадного. При этом, конечно, была представлена и полевая компонента связи.

Посетители выставки осмотрели центр предоставления и распределения услуг связи, причём современных, обеспечивающих в том числе электронный документооборот.

Только в Главном управлении связи и войсках связи центрального подчинения удостоены государственных наград 24 военнослужащих

«Экскурсоводы» в погонах показали типаж техники, поставляемой для транспортной сети, или, иными словами, для телекоммуникационного ресурса, с использованием всех средств каналообразования, включая тропосферную связь, спутниковую, проводную (медную и волоконно-оптическую) и радиорелейную.

Ветераны осмотрели современный телефонный центр и выслушали пояснения о его возможностях использовать передовые технологии, когда по одному волоконно-оптическому кабелю можно передавать видеоинформацию, вести переговоры по телефону и осуществлять передачу данных. Здесь же организаторы выставки развернули и портативный комплект видео-конференц-связи для одного должностного лица.

Из современной техники была представлена также система связи Воздушно-десантных войск, разработанная в рамках ОКР «Андромеда-Д». Вся техника связи ВДВ размещена на такой базе, которая позволяет загружать её в авиатранспорт.

Естественно, ветеранов интересовало, как нынешняя техника войск связи работает в Сирии. Им рассказали, что негативное воздействие противника на наши средства связи там ощущалось, но к потере управления это никогда не приводило. Не зря же испытания новой техники проходят при имитации радиоэлектронного воздействия со стороны, осуществляемого специальными средствами.

Подчеркнём, военно-научный комплекс войск связи, представленный Военной академией связи и 16-м ЦНИИИ Министерства обороны РФ, в настоящее время успешно развивается.

Так, в Военной академии связи в 2014 году завершилась масштабная реконструкция базового городка на Тихорецком проспекте Санкт-Петербурга. Появились новые учебные корпуса, в которых применяются передовые методы обучения с использованием средств 3D визуализации, виртуальной и дополненной реальности. Участникам торжественного мероприятия в парке «Патриот» рассказали об этом, комментируя специально отснятое видео, офицеры академии подполковники Юрий Островский и Александр Ершов.

Что касается 16-го института, то о его работе в открытом режиме говорить можно не всё. Ну, например, вряд ли стоит привлекать внимание к технике, которую он использует в исследовательских целях. Скажем лишь, что 16-й ЦНИИИ оснащён современным базовым комплексом – полевой измерительной лабораторией. Это позволяет проводить испытания и исследования непосредственно на полигонах использования средств связи, причём в круглосуточном режиме.

…Многое о нынешних достижениях войск связи участники встречи узнали из выступления начальника Главного управления связи – заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенанта Халила Арсланова.

В частности, он сообщил, что внедрение новых инфотелекоммуникационных технологий в системах управления различных звеньев позволило оперативно обеспечивать должностных лиц широким спектром услуг связи, добиться значительного прогресса в сокращении цикла управления войсками и оружием. Качество и эффективность боевой подготовки повышается благодаря проведению конкурсов по полевой выучке подразделений и специалистов связи. В этом году в конкурсе «Уверенный приём» участвовало более 150 военнослужащих. Вошли в практику специальные учения по связи на стратегических направлениях. Продолжается переоснащение войск связи Вооружённых Сил современной высокотехнологичной цифровой техникой нового поколения.

Впрочем, о результатах деятельности военных связистов свидетельствует ещё один красноречивый показатель – внушительное количество наград, полученных ими в 2016 году. Только в Главном управлении связи и войсках связи центрального подчинения, сообщил генерал-лейтенант Халил Арсланов, удостоены государственных наград 24 военнослужащих.

Генерал-лейтенант Халил Арсланов поздравил всех собравшихся с профессиональным праздником и с особой теплотой поблагодарил ветеранов за их службу в судьбоносный, переломный для страны период, когда они смогли сохранить потенциал войск, который теперь развивает и приумножает молодое поколение воинов-связистов.





«Роман» «пять» «Анна» «Павел»; «Россия» «пять» «Армия» «Патриот» – позывной любительской радиостанции ретроузла связи «Звезда» парка «Патриот»





