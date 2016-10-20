Любой их вылет – боевой

Честно говоря, нас это даже рассмешило. Мы, прячась от палящего солнца под козырьком аэропорта в Алеппо, наблюдали, как приземляется на парашюте беспилотник. Он плавно опустился под красным куполом на выжженную землю, а потом так же плавно перекочевал на плечо одного из военнослужащих.

– Сначала мы летаем, а потом нас носят на руках, – пошутил мой товарищ.

– Не на руках, а на плече… Как друга, – ответил я в тон ему.

А вообще-то каждый, кто побывал на войне, знает, что его личное оружие и его боевая техника – это и есть самые надёжные друзья. К ним привыкаешь, о них заботишься, за ними ухаживаешь, и они не подводят в минуту опасности. Не подводит техника и военнослужащих подразделения беспилотных летательных аппаратов, выполняющих специальные задачи в Сирии.

Мой собеседник – майор, командир подразделения беспилотных летательных аппаратов. Мы встретились на аэродроме, в ангаре, когда его подчинённые готовили к очередному боевому вылету БЛА – так сокращённо называют беспилотные летательные аппараты. Когда поднимается в воздух очередной БЛА, все с интересом наблюдают за ним. Мы так привыкли в Хмеймиме к рёву реактивных бомбардировщиков и истребителей, что звук работающего на бензине двигателя кажется чем-то давно забытым, хотя и до боли в сердце знакомым.

Люди моего возраста занимались в детстве в различных кружках и секциях. Особой популярностью пользовались тогда занятия авиамоделизмом. Мы своими руками собирали модели, запускали их маленькие бензиновые двигатели, и эти самолётики летали с рёвом на корде, выполняя не особо замысловатые виражи и фигуры. Потом появились радиоуправляемые модели. А теперь речь идёт о совершенно новом поколении беспилотных летательных аппаратов. И это уже не детские игрушки. Это серьёзные машины, и выполняют они не просто задачи, а боевые задачи.

Пять лет назад я беседовал с заслуженным военным лётчиком, известным генералом. Разговор зашёл о беспилотниках.

– В своё время мы как-то недооценили их значение, – рассказывал мне генерал-полковник. – Сами помните, что происходило в стране в 1990-е, не до того было. Выживали как могли. В том числе это касалось и нашей военной авиации. А вот американцы – те не сидели сложа руки. Я даже в шутку задал им как-то вопрос, дескать, а вы нам «Глобал Хоук» (беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk) не смогли бы продать? Разумеется, ответ был предсказуем. И мы тогда отошли от этой темы.

Я бывал на авиабазе Неллис – непосредственно в центре управления беспилотной авиацией, – продолжил мой собеседник. – Надо подчеркнуть, что это главный центр по управлению беспилотной авиацией ВВС США. Нам всё было показано откровенно. А я сидел непосредственно за управлением. Нам даже показывали картинку по применению беспилотников. Надо признаться, что американцы, конечно, в этой области продвинулись далеко вперёд. По сути дела, из этого центра на авиабазе Неллис они способны управлять беспилотной авиацией в любой точке планеты. А мы в своё время, мягко говоря, «просели» в этом вопросе, и теперь надо многое наверстать…

С той встречи и беседы с генералом прошло пять лет. И вот недавно в одной из центральных газет я вижу сообщение о том, что корпорация «Иркут» начала испытания беспилотного летательного аппарата, способного вести разведку и при необходимости уничтожать объекты противника, оставаясь при этом незаметным для его радаров. Новинка построена по оригинальной аэродинамической схеме и внешне сильно отличается от традиционных летательных аппаратов.

К чему всё это предисловие? Отвечу. Ударные беспилотные летательные аппараты у нас на стадии внедрения, а вот такие, как «Орлан» и «Форпост», уже показали себя в Сирии прекрасно. Об этом и рассказывает мне командир подразделения этих аппаратов:

– Во-первых, наши БЛА обеспечивают выполнение поисково-спасательных задач. Помните, осенью прошлого года был сбит наш Су-24М? Тогда штурмана экипажа в так называемой зелёнке как раз и обнаружил наш БЛА. За это оператор управления получил государственную награду. Во-вторых, беспилотники применяются для сопровождения гуманитарных конвоев. В-третьих, используются для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня.

В расчёте работают три специалиста – оператор управления самолётом, оператор наблюдения и техник

– А попытки уничтожения беспилотников незаконными вооружёнными формированиями были?

– Конечно, были. Если режим прекращения огня по вине радикалов нарушается, зачем им огласка? Вот и пытались сбить наши аппараты. Некоторые приземлялись, имея не одну пробоину в корпусе, крыльях и других местах. Но дотягивали до своего аэродрома и совершали посадки. Как их после этого не любить?

– Было бы лукавством не сказать и о другом предназначении БЛА – боевом, – продолжает рассказ майор. – Уж если мы открыто говорим о том, что авиация ВКС России наносит удары по военным формированиям террористических группировок, то излишне скрывать, что наши беспилотники ведут воздушную разведку, осуществляют наведение авиации на цели, корректируют огонь сирийской артиллерии, отслеживают результаты ударов с воздуха самолётов и наземных огневых средств… Словом, трудятся и сражаются.

– А где готовят специалистов для службы в подразделениях БЛА?

– Базовое образование пилоты БЛА получают в военных вузах. А для переподготовки и переучивания их направляют в Государственный центр беспилотной авиации Министерства обороны РФ. Там они проходят проверку на профессиональную пригодность, знание компьютерной техники, сдают нормативы по физической подготовке. Затем – курс теоретической подготовки с последующей сдачей зачётов и отработка навыков на тренажёрах. А после получения необходимых допусков начинается лётная практика на аэродроме. В зависимости от комплекса – «Орлан» это или «Форпост» – срок обучения длится от двух с половиной месяцев до полугода.

– Вы впервые прилетели в Сирию?

– Лично я – да. А некоторые из моих подчинённых работали здесь и ранее.

– Пилоты и штурманы накапливают общий налёт часов, отдельный счёт ведётся их боевым вылетам. А как с этим у вас, «беспилотников»?

– Да точно так же – учитываются и общий налёт часов, и боевые вылеты. У некоторых операторов управления общий налёт составляет около двух тысяч часов.

– А сколько человек в расчёте?

– В расчёте три специалиста – оператор управления самолётом, оператор наблюдения и техник. Оператор управления – это и есть пилот. Он предписывает аппарату все необходимые параметры – высоту, скорость полёта и маршрут…

– А на какую дальность могут летать наши БЛА?

– В зависимости от модификации и типа. Общая протяжённость маршрута может составлять и 150 километров, и значительно больше. Наши БЛА способны находиться в воздухе до 12 часов. И в отношении высоты нет проблем. «Форпост» может набрать четыре с половиной тысячи метров, понятно что при этом он застрахован от поражения с земли ПЗРК. У него очень хорошая камера, результаты съёмок и с такой высоты всегда отличные.

– А кто у вас штурман?

– Это оператор наблюдения. Именно он занимается разработкой маршрута и управлением целевой нагрузкой – камерой, дешифрует объекты, попавшие в объектив…

– В какое время суток осуществляет боевые вылеты?

– И днём и ночью. На «Форпосте» работает многоцелевая оптико-электронная камера…

– Сколько боевых вылетов может за сутки совершить БЛА?

– В случае необходимости – до четырёх. А если точнее, то сколько прикажут.

– «Форпост» управляется такой же аппаратурой, что и «Орлан»?

– Принцип тот же…

…Заканчивая рассказ о подразделении беспилотных летательных аппаратов, хочу ещё раз подчеркнуть: у каждого здесь, в Сирии, свои задачи. И каждый выполняет их достойно. Это относится и к моим новым знакомым.



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