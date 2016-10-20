Если проспали аутсорсеры...

Ход отопительного сезона – самый актуальный вопрос для гарнизонов Крайнего Севера, поэтому к холодам начинают готовиться заранее, чтобы вовремя подать тепло в дома и казармы. А если выясняется, что степень готовности теплогенерирующего объекта недостаточна, умудряются решить проблему в рекордно короткий срок.

Пример такого рода был представлен на межведомственном совещании, которое командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов провёл в отдалённом гарнизоне подводников Заозёрск. Местом сбора командующих объединениями, командиров отдельных соединений, начальников гарнизонов и служб стала котельная, подведомственная Министерству обороны. Её обслуживанием все последние годы занимается аутсорсинговая организация, а среди потребителей – более 80 процентов муниципальных объектов и жилых домов.

Учитывая важность темы, в совещании приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора, представители администрации ЗАТО Заозёрск и других муниципалитетов Мурманской области, территориальные представители особого подразделения «Мурманское» АО «ГУ ЖКХ» и другие ответственные лица. Обсуждение проблемных вопросов началось в центральном пункте управления и затем продолжилось в рабочем цеху.

Сложная ситуация на этом объекте вызревала постепенно, после того как флот передал свои права на обслуживание и эксплуатацию котельной РЭУ, которое затем было преобразовано в особое подразделение «Мурманское» АО «ГУ ЖКХ». При проверке командованием флота подготовки объектов к зиме ещё в августе выяснилось, что аутсорсинговая компания со своей задачей не справляется. С ситуацией в Заозёрске на месте разбирались командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов, его заместители и губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

– С марта началась подготовка к отопительному периоду, но аутсорсинговой компанией, я считаю, было упущено время. Поэтому здесь пришлось действовать жёсткими мерами, – пояснил вице-адмирал Николай Евменов.

Чтобы не допустить срыва отопительного сезона и вовремя получить паспорт готовности предприятия теплового хозяйства, командующий флотом поручил начальнику гарнизона подводников Заозёрск решить эту проблему.

В Мурманской области находится 189 теплогенерирующих объектов Минобороны, а всего в зоне ответственности Северного флота – 283

– Подготовка данного теплогенерирующего объекта к отопительному сезону стала возможной лишь после того, как все связанные с этой темой вопросы были взяты на жёсткий контроль командованием подводных сил Северного флота и начальником гарнизона – командиром соединения подводных лодок контр-адмиралом Валерием Варфоломеевым, – подчеркнул командующий, прибыв в Заозёрск с очередной проверкой.

Он лично осмотрел котельную и отметил положительные перемены. Менее чем за полтора месяца здесь восстановили и ввели в эксплуатацию 4 паровых котла и 3 водогрейных, обновили внутренние помещения, наладили работу оборудования, привели в порядок теплосети, заменив на аварийных участках около 200 метров труб. Ещё один отремонтированный водогрейный котёл вскоре предъявят инспекции промышленной безопасности.

Всё это достигнуто общими усилиями с участием военнослужащих Заозёрского гарнизона. Результат совместной работы налицо: город подводников вовремя вступил в отопительный сезон.

Теперь мощности котельной позволяют иметь более чем двойное резервирование по количеству готовых к работе котлов. Осталось завершить косметический ремонт фасада здания и благоустроить территорию.

Сейчас самый важный вопрос – передать объект от Минобороны в муниципальную собственность администрации Заозёрска. Как говорится, освободить военную структуру от несвойственных ей функций, тем более что на нужды объектов флота идёт лишь одна пятая часть теплоэнергоресурсов.

Департамент имущественных отношений военного ведомства начал заниматься этим вопросом в 2015 году. Но муниципалитет города оттягивает приём котельной, построенной в 1964 году, и выдвигает всё новые требования по устранению замечаний. Решение этого вопроса взял на контроль заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора. Он сообщил, что в ближайшее время ситуация с передачей этого объекта будет предметно обсуждаться со всеми заинтересованными структурами.

В этот раз в гарнизоне подводников полезный опыт получили и военные начальники, для которых подобное инструкторско-методическое занятие на котельной проводилось впервые, и руководители муниципалитетов, отвечающие за создание нормальных условий для семей военнослужащих.

– Я приехал на это совещание, чтобы своими глазами увидеть новую практику, когда удаётся в короткий срок найти ресурсы для решения сложных вопросов, наладить работу проблемной котельной и в срок запустить её в эксплуатацию, – пояснил глава Североморска Александр Абрамов. – Мне было интересно, какие механизмы можно задействовать, чтобы так быстро реанимировать отстающее предприятие и наладить его работу. Для меня это показательный пример консолидации усилий военных структур во избежание в дальнейшем подобных ситуаций. Я ещё раз убедился, что всё зависит от людей, от их желания не прятаться за проблемой, а решать её. В Североморске есть много военных котельных, но в отличие от Заозёрска они обслуживают только военные объекты и работают бесперебойно.

Неудивительно, что на совещании в Заозёрске неоднократно была дана положительная оценка главной базе Северного флота – городу Североморску, ставшему примером планомерной подготовки к зиме. Сейчас на территории Мурманской области находится 189 теплогенерирующих объектов Министерства обороны, а всего в зоне ответственности Северного флота – 283. Все они были своевременно подготовлены к отопительному сезону, который начался в Заполярье с середины сентября.

Командование флота продолжает держать на контроле работу котельных и теплоснабжающих предприятий в военных городках Заполярья.