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Впервые на Земле Франца-Иосифа

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Впервые на Земле Франца-Иосифа Фото автора.

Воины Северного флота взяли новый арктический рубеж

Большому десантному кораблю «Кондопога»  Кольской флотилии разнородных сил Северного флота довелось сразу после участия в плановом учении в Баренцевом море отправиться в арктический поход.

Уже 26 сентября БДК достиг назначенных координат на границе Баренцева и Карского морей и влился в состав отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, флагманом которого был большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».
Для БДК «Кондопога» Арктика не в новинку, равно как и для её командира капитана 3 ранга Сергея Головина. Экипажу уже неоднократно поручалось проводить высадку морского десанта на необорудованное побережье арктических островов и полуострова Таймыр, но в таких высоких широтах Северного Ледовитого океана, как в этот раз, они прежде не были.
Теперь же впервые в истории моряки-десантники выполнили операцию по доставке личного состава и техники на архипелаг Земля Франца-Иосифа. На острове Земля Александры они успешно провели высадку морского десанта на  необорудованное побережье. Вскоре после этого военнослужащие сухопутных и береговых войск Северного флота стали участниками учения по охране и обороне объектов арктической инфраструктуры. Воины-североморцы на деле показали, что способны защитить от нападений противника самый современный и высокоширотный административно-жилой комплекс для военнослужащих «Арктический трилистник».
– Впервые корабль высадил десант в самой северной точке России, – подчеркнул  командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирал Олег Голубев. – Военнослужащие Северного флота успешно отработали мероприятия по защите наших северных рубежей на Земле Александры. Новые задачи будут ещё сложнее, а потенциал для их решения у воинов-североморцев есть.
Затем экипаж БДК высадил морской десант на необорудованное побережье острова Северный архипелага Новая Земля, где состоялось ещё одно учение. И вновь сухопутные и береговые войска отрабатывали упражнения по защите островной территории побережья России.
В учениях использовалась техника, проверенная годами, и недавно поступившая в войска: бронетранспортёры БТР-82А, многоцелевые тягачи лёгкие бронированные МТ-ЛБВ, плавающие снегоболотоходы ТТМ, грузовые автомобили КамАЗ, «Урал» повышенной проходимости и другое вооружение.
За 21 сутки похода корабль прошёл более 1500 миль и 10 октября вернулся в Североморск. Как отметил командир бригады капитан 1 ранга Александр Клёстов, хотя поход был непродолжительным, он оказался очень насыщенным боевой работой и моряки-десантники ещё раз доказали, что готовы в любой географической точке решать задачи по предназначению.  Все операции были проведены на высоком уровне, что подтвердило  профессионализм экипажа.
Несмотря на холод и хмурый день, встречать моряков из дальнего похода пришли их родные и близкие. Едва корабль стал приближаться к причалу, как грянули торжественные марши в исполнении военного оркестра под управлением капитана 2 ранга Артёма Воробьёва.  

С возвращением в родную базу БДК «Кондопога» завершился большой арктический поход отряда боевых кораблей Северного флота

Командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирал Олег Голубев поздравил североморцев с успешным окончанием дальнего похода и вручил командиру корабля капитану 3 ранга Сергею Головину жареного поросёнка. Председатель женсовета Юлия Нурбагандова выразила признательность морякам за достойную службу и преподнесла им огромный пирог. Встретить десантников также пришёл их подшефный 6-й «Б» класс Североморского кадетского корпуса.
От имени командующего Северным флотом моряков, мотострелков и морских пехотинцев, участвовавших в походе, поздравил врио заместителя командующего по работе с личным составом капитан 1 ранга Максим Ратников. Он отметил, что с возвращением в родную базу БДК «Кондопога» завершился большой арктический поход отряда боевых кораблей Северного флота.
– Особенно бесценный опыт получили береговые и сухопутные войска, – сказал Максим Валентинович. – Приобретённые знания и умения им пригодятся в дальнейшем и обязательно будут реализованы при использовании наших кораблей.
– На трассах Северного морского пути мы попали в сложные метеорологические условия, а впервые оказавшись выше восьмидесятой параллели, увидели и высоченные айсберги, и белых медведей – красота необыкновенная, – поделился впечатлениями командир корабля капитан 3 ранга Сергей Головин. – Очень ответственно выполнять свои, казалось бы, повседневные обязанности там, куда раньше не заходили надводные боевые корабли.

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Ольга ВОРОБЬЁВА, «Красная звезда».

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