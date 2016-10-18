Признаться, чаще мы пишем о связистах воинских формирований Сухопутных войск. Однако ведь и другим видам Вооружённых Сил как воздух нужна бесперебойная связь. Например, Воздушно-космическим силам. И в этот раз в канун профессионального праздника воинов-связистов наш корреспондент отправился в батальон связи и радиотехнического обеспечения истребительного полка, дислоцированного под Курском. Работа специалистов этого подразделения не бросается в глаза, но именно благодаря им самолёты безопасно приземляются, а при взлёте диспетчеры на земле слышат от лётчика заветное «Борт порядок».

Приехав в батальон связи и радиотехнического обеспечения истребительного полка, ваш корреспондент застала переговоры по радиосвязи руководителя полётов и пилота Ан-26, который собирался взлетать. (Номер борта и позывные изменены. – Авт.):

– Я – борт 33433, «Байкал», на контрольную связь.

– Борт 33433, я – «Байкал», отвечаю.

– Борт 33433, прошу запуск.

– Борт 33433, запускайтесь.

Раздаётся гул моторов, руководитель полётов по радиостанции называет трёхзначное число, обозначающее направление вылета:

– Взлёт 565 (номер изменён)

– Борт 33433, понял. К взлёту готов.

– Взлёт разрешаю.

– Борт 33433 взлёт произвел. Борт порядок.

Руководитель полётами смотрит на свои мониторы и объявляет лётчику по радиосвязи высоту, на которой тот должен лететь. На мониторе, расчерченном кругами, зелёная точка, обозначающая самолёт, постепенно отдаляется от аэродрома. 10 километров, 50, 100... И так до выхода из зоны этого военного аэродрома.

Так как же батальон связи и РТО помогает летательному аппарату взлететь и успешно приземлиться? Очень просто – если бы не военнослужащие этого подразделения, то ни взлёта, ни посадки вообще бы не было. Их работа действительно на первый взгляд не видна. Её замечают, только когда начинаются какие-то перебои в работе оборудования.

В стартовом командном пункте, где находится руководитель полётами, есть помещение с разнообразной аппаратурой – радиостанциями, телефонами, мониторами. Данные с этих приборов выводятся на монитор руководителю полётами. Сюда на сутки заступает дежурный по РТО, сегодня это гвардии старший прапорщик Владимир Блинов. Во время подготовки к вылету борта и во время взлёта у него не было ни секунды свободного времени, чтобы пояснить, что он делает. После того как взлетевший Ан-26 вышел из зоны аэродрома, он смог рассказать о своей работе в менее напряжённой обстановке.

– Наша работа начинается ещё до запуска двигателя летательного аппарата. Как только заступаю на суточное дежурство, сразу же узнаю у диспетчера план на день. Связываюсь с метеослужбой, уточняю курс взлёта или посадки, направление ветра, время вылета борта. Если самолёт должен прилететь, то мы сами рассчитываем приблизительное время прибытия на наш аэродром. За полчаса до этого с учётом всех этих данных включаю средства.

Рота связи батальона тем временем обеспечивает бесперебойную и качественную связь дежурного по радиотехническому обеспечению с его подконтрольными объектами на аэродроме. Таких объектов около десяти: радиотехническая система посадки, проекционная система ближней навигации, радиомаркерные пункты, выполняющие роль компасов, и много других названий, непонятных неспециалисту. В каждый момент выхода на контрольную связь руководителя полётами и лётчика все приборы должны работать, поэтому включают их заблаговременно. Не за час конечно – восемь минут даётся на включение аппаратуры.

Если что-то пошло не так, на устранение неисправности у специалистов РТО должно уйти не больше четырёх минут

– Особенно заметна работа батальона связи и РТО при плохой видимости, – вступает в разговор командир роты радиотехнического обеспечения капитан Сергей Бусин. – Во время темноты, тумана, снега, дождя, облачности руководитель полётами ведёт лётчика чисто по приборам. Теперь представьте, что будет, если что-то пропадёт с экранов мониторов, или нарушится радиосвязь лётчика с землёй, или если перестанут работать огни взлётно-посадочной полосы или кодонеоновый световой маяк, позволяющий в темноте видеть аэродром?

За связь пилота с землёй и за работу всех этих приборов отвечает рота Сергея Бусина. И действительно, если что-то пошло не так, на устранение неисправности у специалистов РТО должно уйти не больше четырёх минут. От быстрых и точных действий этих военнослужащих зависит безопасность людей на борту летательного аппарата.

В конце каждой смены начальник группы руководства полётами выставляет каждой сфере обеспечения полётов оценку. Ниже «отлично» – уже плохо. Но стоит отметить, что специалисты РТО уже который год ходят в отличниках. И это не единственное их достижение.

– Батальон связи и РТО состоит из трёх рот: рота связи, рота радиотехнического обеспечения и рота связи и РТО запасного аэродрома, которые по приказу выезжают в нужную точку и развёртывают там полевой аэродром, – рассказывает командир батальона подполковник Вадим Тарусов. – Уже два года подряд наш батальон занимает 1-е место по итогам учебного года среди подразделений связи и РТО соединения.

Перебои в работе оборудования действительно случаются, говорит дежурный по РТО старший прапорщик Владимир Блинов. Но когда самолёт в воздухе, надо мгновенно найти неисправность и устранить её. Это не тот случай, когда есть время на долгие раздумья и раскачку.

Извинившись, Блинов по радиосвязи начинает уточнять время вылета следующего борта, затем курс взлёта и направление ветра. Значит, скоро размеренная обстановка снова станет напряжённой – очередной самолёт готовится к взлёту. Тем временем старший прапорщик показывает на мониторы и говорит:

– Я с этой профессией связан уже 25 лет. Помню те старые и неудобные приборы, с которыми приходилось работать. А сейчас всё стало проще. В армию поступает новая техника, всё компьютеризировано, есть двойное и тройное резервирование, неисправности выявлять проще благодаря современным устройствам.

Владимир Блинов по связи проверяет готовность объектов на аэродроме. Параллельно успевает пояснить, что напряжённее всего работать при плановых полётах истребителей. Тогда одновременно в небе и на земле находятся несколько боевых машин, с каждой из которых необходимо держать связь и каждую надо видеть на экране монитора.

...Снова слышу голос пилота и руководителя полётами, переговаривающихся по радиосвязи, которую обеспечивает рота РТО, чья работа на первый взгляд такая незаметная, но такая ответственная и важная...

– Я – борт 55455, «Байкал», на контрольную связь.

– Борт 55455, я – «Байкал», отвечаю.

– Борт 55455, прошу запуск.

– Борт 55455, запускайтесь.