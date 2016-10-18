Авиамост Хмеймим – Россия

Всего год назад здесь не было практически ничего. Только взлётно-посадочная полоса местного аэропорта да несколько одиноких пальм и оливковых деревьев украшали пустынный пейзаж. Но словно в арабской сказке из «Тысячи и одной ночи» появился небольшой «город» Хмеймим со всей своей инфраструктурой – жилыми и парковыми зонами, храмами, площадями и улицами, даже имеющими собственные названия. От масштабов проведённых работ поневоле захватывает дух. Но в сказки мы уже давно не верим, поэтому возникает естественный вопрос – каким образом всё это попало на сирийскую землю?

За ответом корреспондент «Красной звезды» направился к представителям направления оперативной группы военно-транспортной авиации и службы военных сообщений, находящихся на авиабазе. Не секрет, был ещё и личный интерес – как осуществляется отправка на «большую землю» лиц, у которых заканчивается срок сирийской командировки?

Обстоятельного разговора с первого раза не получилось. В служебном модуле, где расположились представители ВТА и ВОСО ни на минуту не смолкали телефоны. Офицеры, не успев закончить один разговор, сразу брались за другую трубку.

«Сколько единиц техники надо отправить? До какого аэропорта», – спрашивал один.

«Какие габариты, сколько мест и каков вес груза?» – одновременно выяснял другой.

«Ближайший рейс на Чкаловский завтра после 23 часов. Подходите, записывайтесь и уточняйте время вылета», – разъяснял невидимому собеседнику третий офицер.

Внезапно от вышестоящего руководства «прилетела» вводная. Сирийские коллеги загрузили на свой Ил-76 десантируемые платформы с гуманитарным грузом и готовы вылететь в район Дейр-эз-Зора, где в окружении боевиков уже несколько лет находятся мирные жители. Учитывая ответственность задачи, командир сирийского экипажа обратился к командованию авиабазы с просьбой проверить произведённые его штурманом расчёты, чтобы не ошибиться с точкой выброски. В противном случае медикаменты и продовольствие станут для террористов неожиданным подарком с неба.

Несмотря на то, что в Хмеймиме достаточно штурманов бомбардировочной авиации, в данной ситуации требовался специалист-транспортник, знающий специфику и тонкости осуществления подобных воздушных операций. Направленец на ВТА отдела авиации и ПВО авиабазы Александр Креветкин (здесь и далее все фамилии изменены), немного подумав, нашёл выход.

В это время на аэродроме стоял могучий Ан-124 «Руслан», несколько часов назад доставивший из России очередную партию грузов. Александр связался со штурманом корабля и попросил проверить расчёты сирийских коллег. Через несколько минут автор стал свидетелем интересного разговора профессионалов на арабско-русско-английском языке, щедро подкрепляемого выразительными жестами рук, изображавших то летящий самолёт, то планирующие в свободном полёте грузовые платформы.

«Пойнт» (точка), «навигэйшн вин», «метеоролоджи вин» (навигационный и метеорологический ветер), «спиид» (скорость) и тому подобные термины звучали в диалоге штурманов, в котором активное участие принимал и Александр, хорошо разбирающийся в воздушной навигации. Проверив расчёты на портативном компьютере, стороны радостно пожали друг другу руки. «Тамам» (хорошо), «шукран» (спасибо) означали, что маршрут был построен правильно и точка выброски, с учётом уточнений российского штурмана, выбрана верно.

– Решение этого и многих других подобных вопросов не входит в наши прямые обязанности и порой занимает много времени, – по дороге к «Руслану» рассказал Александр. Но мы понимаем, что, кроме нас, в вопросах применения ВТА здесь специалистов больше нет.

Уточнив с командиром Ан-124 несколько рабочих вопросов, в том числе остаток лётного ресурса самолёта, маршрут движения и готовность к вылету, офицеры пожелали экипажу благополучного полёта и вернулись к своим телефонам и будущим пассажирам, желавшим вылететь на Родину.

Когда появилась пауза, связанная со временем обеда, начальник направления оперативной группы ВТА Владимир Латышев рассказал о некоторых особенностях работы небольшого коллектива офицеров, отвечающих за военную логистику в Хмеймиме.

– Наша основная задача – поддержание жизнеобеспечения авиабазы. Для этого авиамост Хмеймим – Россия всегда должен быть в рабочем состоянии, – пояснил Владимир Александрович.

– Практически всё, за некоторым исключением, попало сюда по воздуху. Морем доставили крупногабаритное имущество, да и то преимущественно на первоначальном этапе.

Начальник направления также рассказал, что офицеры ВТА и ВОСО более года назад в числе первых прибыли на сирийскую землю и практически с колёс организовали бесперебойную работу воздушного моста. Решать приходилось одновременно множество вопросов: готовить аэродром, организовывать взаимодействие с сирийскими специалистами, определять места стоянок, принимать меры к скорейшей разгрузке воздушных судов и отправке их обратно, так как на подходе уже были очередные большегрузы. Кроме того, направленцы организовывали отдых и приём пищи экипажами транспортников и пассажирских судов и решали ещё целый комплекс других проблем.

В разговоре также выяснилось, что заходом на посадку самолётов российской ВТА руководит сирийский диспетчер местного аэропорта, ведя диалог с командиром корабля на английском языке. Конечно, рядом всегда, независимо от времени суток, находится представитель направления, как правило, военный лётчик 1-го класса Александр Латышев, знающий все особенности поведения большого летательного аппарата в воздухе.

– В нашем ведении только транспортные и пассажирские самолёты, такие как Ан-124, Ил-76, Ту-154 и другие, регулярно летающие из России в Сирию и обратно, – пояснил Владимир Александрович. Он также рассказал, что имущество на авиабазу привозится самое разнообразное – строительные материалы, жилые модули, продовольствие, запасные части для авиатехники и многое другое, необходимое для жизни многих сотен людей и выполнения авиаполком боевых задач. Военные транспортники даже аккуратно доставили два православных храма.

– Зато мы первыми узнаём меню столовых на ближайшие дни. Через нас проходит вся информация по грузам, включая и продовольствие. Идя в столовую, мы уже знаем, что на завтрак, например, будут молочные сосиски, – с улыбкой добавил собеседник.

Наши лётчики и штурманы уже давно освоили «афганский» метод, когда заход на посадку осуществляется с использованием максимального градиента снижения

– Значительную часть составляет гуманитарная помощь, – уже серьёзно продолжил разговор начальник направления. Только за летний период текущего года самолётами военно-транспортной авиации перевезено на сирийскую землю более тысячи тонн медикаментов, продовольствия, предметов первой необходимости, в которых особо нуждаются жители районов, пострадавших от войны. Гумпомощь идёт из различных источников: от государственных органов, Министерства обороны России, отечественных и международных общественных организаций. Совсем недавно мы приняли белорусский Ил-76 с гуманитарным грузом.

В связи с этим собеседник поделился своим наблюдением. Он рассказал, что при заходе на посадку белорусского Ила экипаж заметно волновался. Ошибок хотя и не допустил, но действовал не так уверенно, как россияне в аналогичной ситуации. Дело в том, что приземление на ВПП Хмеймимского аэродрома осуществляется несколько иначе, чем в иной «мирной» стране. Надо помнить, что в Сирии шестой год идёт война и вопрос безопасности полётов всегда стоит на первом месте. Наши лётчики и штурманы уже давно освоили «афганский» метод, когда заход на посадку осуществляется с использованием максимального градиента снижения. Иными словами, командир корабля с определённой высоты осуществляет резкое снижение и, сделав крутой вираж с первого раза приземляет машину на полосу. Взлёт в свою очередь также осуществляется с резким набором высоты и несколькими орбитами над аэродромом под прикрытием средств ПВО, пока лайнер не достигнет безопасного эшелона.

Ни для кого не секрет, что, даже несмотря на относительно хорошие условия, созданные в Хмеймиме для проживания, практически каждый, прибывший сюда, думает о том, как он будет возвращаться обратно на Родину. Поэтому все с нетерпением ждут момента, когда откроют заветную дверь и услышат долгожданное: «Вы записаны в полётный лист. Вылет сегодня в 22 часа. Просьба не опаздывать и помнить, что предстоит пограничный и таможенный контроль».

О том, как осуществляется перевозка пассажиров, рассказал Сергей Небов.

– Многие нам задают вопрос: «Почему наши пассажирские самолёты летают в основном в вечернее и ночное время?» Одна из главных причин – в особенностях местного климата, – пояснил Сергей. – Высокие дневные температуры значительно влияют на тяговые характеристики двигателей, не позволяя их задействовать на полную мощь. В противном случае придётся уменьшать загрузку – брать на борт меньше груза и пассажиров.

Так что лучше позже, но больше, чем наоборот, – пошутил собеседник.

Думается, будущие пассажиры, выслужившие положенный срок на сирийской земле, к коим относится и автор, потерпят небольшие неудобства, которые с лихвой будут вознаграждены радостью встречи с домом и близкими. Ради этого приятного момента и несут свою специфическую и ответственную службу офицеры направления ВТА и ВОСО, в чьих руках исправность и надёжность авиамоста Хмеймим – Россия.



Хмеймим, Сирия

Фото автора.