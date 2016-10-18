«Наша задача – быть в финалах всех турниров»

Олимпийский чемпион, капитан волейбольного «Белогорья» рассказал о старте в Суперлиге, вспомнил Олимпиаду и поделился планами

Знаменитый волейболист в качестве капитана выводил сборную России на церемонию награждения в Лондоне, когда наша дружина впервые в новейшей истории взяла «золото» Игр. Поиграв в Москве, Уфе и Одинцове, он перебрался в Белгород, где живёт и выступает уже восемь лет. Олимпийский чемпион, обладатель Кубка мира, двукратный победитель Мировой лиги, призёр чемпионатов мира и Европы, победитель Лиги чемпионов, Кубка ЕКВ и клубного чемпионата мира, двукратный чемпион страны и обладатель Кубка России заслуженный мастер спорта Тарас ХТЕЙ поделился с корреспондентом «Красной звезды» своим взглядом на ситуацию в родном клубе и нашей национальной сборной, сделал прогноз на стартовавший сезон и поведал о возможности своей будущей политической карьеры.

– В этом сезоне Кубок России и чемпионат страны начались раньше, чем в прошлом. Причём никаких перерывов на игры сборной не будет. Как прошла подготовка? Насколько хорошо команда чувствует себя физически?

– У нас на старте сезона существуют определённые проблемы с взаимодействиями, потому что состав новый. Нам нужно время, чтобы немного обкататься, почувствовать себя и партнёров. Тренируемся и работаем мы много, достаточно для того, чтобы играть и показывать результат.

Хочу сказать по поводу перерывов и системы проведения чемпионата. В этом году есть плей-офф, который позволяет реабилитироваться. Если в прошлом сезоне любая ошибка, любая оплошность или игра со счётом 3:2 – потеря одного очка – могли плачевно сказаться на результате, то сейчас есть время. Не то что его много, но оно есть, чтобы найти свою игру и показать хороший волейбол.

– Сезон начался 6 сентября с предварительного раунда Кубка России. Затем команды вступили в борьбу в рамках Суперлиги уже боевыми составами. «Белогорье» без проблем вышло в полуфинальную стадию Кубка, а недавно не без труда добилось права сыграть в «Финале шести» в Сургуте. В чемпионате начали с трёх поражений в четырёх матчах. Как оцените старт сезона?

– Знаете, старт получился таким, потому что «Нову» мы не оценили в полной мере. С «Факелом» играли хорошо, но отдали инициативу, хотя счёт должен был быть 3:1 в нашу пользу. Что касается Казани, то «Зенит» хорошо готов, поехал сейчас на клубный чемпионат мира, потому находится в нужной кондиции. А Кемерово мы обыграли 3:1. Из-за этого начало выглядит смазанным, но мы верим в себя, в свои силы и в команду, у нас хороший коллектив. Будем набирать нужную форму по ходу чемпионата. Тем более календарь составлен таким образом, что у нас первые туры были выездными. Поэтому получилось такое турне, когда в течение десяти дней мы ездили по северным городам. Может, это тоже сказалось. Посмотрим. Думаю, самое интересное впереди. Мы готовимся, тренируемся. Тренировочный процесс сейчас построен как небольшой физический сбор. Так что готовимся играть дальше.

– Что пока не получается, над чем нужно работать?

– Сейчас нужно работать над подачей, подтягивать её. Приём, блок, защита, взаимодействие с пасующими – есть над чем работать. Мы на тренировках это и отрабатываем в данный момент.

– Невозможно не вспомнить и об Играх в Рио. Вы не поехали на Олимпиаду, так же, как и Дмитрий Мусэрский, с которым вы выиграли «золото» в Лондоне. Спустя время как можете оценить не только выступление сборной России, но и ту ситуацию, в которой оказались лично вы?

– У меня было приглашение от Владимира Романовича Алекно. Он сказал: «Приезжай. Посмотрим на твою форму. Сыграешь Мировую лигу, а потом я буду принимать решение». А перед началом Мировой лиги произошли какие-то изменения в его планах. Не знаю, с чем это было связано. Он должен был заявлять игроков, что-то там не позволял регламент. От моих услуг он отказался. Но это было сделано в нормальной, мужской форме между тренером и игроком. Я всё это понимаю, так как некоторое время был травмирован. Но я уверен на сто процентов, что сумел бы подвести свою кондицию к Олимпиаде. Как раз в это время был Мемориал Платонова. Я чувствовал себя замечательно в тот период. То есть это как раз говорит о том, что я подвёл себя к этим соревнованиям, выглядел отлично. Обязательно помог бы команде в Рио. Но, к сожалению, я туда не поехал. Это решение федерации и Владимира Романовича Алекно. Очень хотелось сыграть в Бразилии. И мне обидно, я даже по-спортивному оскорблён решением отцепить меня от команды. А выступление… Там и оценивать нечего. Провальная Олимпиада по всем статьям. Скажу так: не буду сыпать соль на рану.

– А что скажете о ситуации с Мусэрским, учитывая недавнее интервью Александра Ярёменко?

– Зная Диму, скажу, что ему тоже было больно всё это выслушивать от федерации, от Владимира Романовича Алекно. Он человек серьёзный, ответственный парень, семьянин, отличный спортсмен, у него замечательный характер. Знаю, что ему было больно и обидно. Не знаю, как сейчас обернётся эта ситуация, будет он в сборной этим летом играть или нет. Сейчас не могу ничего сказать и не берусь комментировать. А то, что у него осадок остался, так это очевидно. Это отражается в его высказываниях. Конечно, человек надеялся, хотел попасть в сборную, делал всё нужное для этого. Где-то, значит, недоработал медицинский персонал, где-то, наверное, нужно было его поберечь. Это значит, что нужно было на него вешать не стопроцентную нагрузку на Олимпиаде, а повесить на тридцать или сорок процентов. Как вышел в американской команде Рид Придди? Я считаю, что этот парень просто выиграл «бронзу». Где гарантия того, что если бы Мусэрский вышел в Бразилии в диагональ (как его наигрывал в своё время Геннадий Яковлевич Шипулин) в тот момент, когда мы проигрывали 0:2 и ничего не могли сделать, соперники не впали бы в ступор, и у них на ногах не повисли бы гири? Бразильцы всё равно бы побоялись, потому что в этой ситуации произошла бы своего рода психологическая атака. Это принесло золотые медали в Лондоне. Владимир Романович тогда взял на себя такую ответственность, всё это дело поставил, перекрутил состав и произошло такое чудо, что мы выиграли.

– В прошлом сезоне обязанности старшего тренера исполнял Вадим Хамутцких. Сейчас коллективом руководит Александр Косарев. Вы с ними играли вместе. Теперь же они – наставники. Как считаете, это правильный ход – доверять управление только что завершившим карьеру игрока?

– Считаю, что это оправданно в полной мере, поскольку это не новшество. Тому есть много ярких и хороших примеров. Просто настало такое время – необходимость смены поколений. Время требует этого и диктует свои условия. А кого ставить, если не этих ребят, которые прошли Крым и Рым, самое пекло и медные трубы? Это те ребята, которые бывали неоднократно в таких ситуациях, прошли Олимпиады, клубные чемпионаты, варились в этом котле. Они изнутри знают всю подноготную, у них до сих пор сохраняется психология спортсменов. Как тренерам им нужно дать немного времени, чтобы набить шишки. Наверное, какое-то время всё-таки нужно, чтобы игрок стал тренером, потому что сложно сразу переключиться и перейти на тренерскую работу. Конечно, нужно и терпение со стороны Геннадия Яковлевича Шипулина, если он доверил такой ответственный участок Александру Косареву, Александру Богомолову и Вадиму Хамутцких. Это отличная идея и она имеет право на существование. Почему бы и нет?

«Шипулин и Тетюхин – такой тандем, что они на следующую Олимпиаду могли бы повезти сборную России»

– Геннадий Шипулин не раз заявлял, что кресло главного тренера клуба держит специально для Сергея Тетюхина. Как относитесь к этому? Видите ли Сергея в этой роли в будущем?

– Вы знаете, в принципе, ничего сложного в этом нет. Я считаю, что на девяносто процентов всё зависит от желания человека. Если Сергей будет желать и хотеть заниматься тренировочным процессом в волейбольном клубе «Белогорье», то у него есть всё, чтобы это получилось. Тем более, имея такую поддержку со стороны Геннадия Яковлевича Шипулина. Я знаю, насколько он уважает Серёгу, а Сергей – Геннадия Яковлевича. Это такой тандем, что они и на следующую Олимпиаду могли бы повезти сборную России, если бы сейчас Сергей перешёл на тренерскую работу и три года поработал. Думаю, было бы неплохо, даже очень неплохо! Потому что есть колоссальное уважение к Геннадию Шипулину, его авторитет, и есть авторитет и уважение молодых игроков к Сергею Тетюхину. Вот он буквально сейчас стоит с ними на одной площадке. Мне кажется, что это было бы очень интересно, такая связка, потому что иной я не вижу. Далеко не вижу.

– Геннадий Яковлевич и Сергей – депутаты Белгородской областной думы. Несмотря на занятость в клубе они осуществляют и общественную деятельность. Вы – депутат Совета депутатов города Белгорода. Не хотелось бы выйти на новый уровень? Расскажите о своей работе на благо народа.

– Сразу скажу, что всё это можно делать параллельно. Да, это занимает массу времени, много нужно трудиться. Тем более в депутатской работе, а она особенная, есть психологическая нагрузка, потому что население сейчас живёт не в лучший экономический период, ситуация непростая. Приходит очень много людей, которые жалуются на жизнь, на коммунальные, бытовые, хозяйственные проблемы, коих масса. Людям требуются внимание и помощь со стороны администрации, приходится во всё вникать. У нас есть приёмные дни, мы осуществляем приём чётко по графику, который у каждого свой. Выслушиваем и стараемся помочь по мере возможностей. Понятно, что мы не всемогущие, но помогаем тем, чем можем.

Что касается нового уровня в политической, депутатской карьере, то сейчас, мне кажется, все находятся на своих местах. Если говорить о Государственной Думе, то выборы только что прошли. Эту пятилетку Сергею, Геннадию Яковлевичу как раз можно посвятить сборной России, тренерской карьере. Если говорить обо мне, то я хотел бы двигаться дальше. Следующим этапом может стать областная дума. Может быть, в следующей пятилетке стоит попробовать свои силы и на выборах в Госдуму. Почему бы и нет?

– Несомненно, в городе и в клубе очень хотят, чтобы строительство новой арены поскорее завершилось. Вы были на стройплощадке? Какова сейчас ситуация с постройкой?

– Я каждый день езжу на тренировки и проезжаю мимо строительной площадки «Арены Белогорье». Там стоит техника – краны, экскаваторы. Они занимаются фундаментом. В общежитии нашего клуба живут строители, куда, насколько мне известно, Геннадий Яковлевич их всех расселил. Всё находится в замороженном состоянии, люди ждут отмашки. Как там дела обстоят с финансами, я комментировать не берусь, так как некомпетентен в этом вопросе. Но знаю, что от лица клуба, болельщиков и Белгородской области Геннадий Яковлевич и Евгений Степанович Савченко написали письмо, чтобы Владимир Владимирович Путин рассмотрел этот вопрос. Возможно, на этот год или следующий будет принят бюджет. Мы все в ожидании. Город ждёт. Такого дворца спорта нам, безусловно, не хватает.

– Многие по праву считают «Зенит» фаворитом во всех турнирах. После очного поединка что скажете по этому поводу?

– «Белогорье» будет биться с «Зенитом» абсолютно спокойно. Можно с ними играть, можно побеждать. Почему нет? Нужно просто отыграть не на сто процентов, а на сто сорок, чтобы сегодня победить «Зенит» в том составе, который у них есть. Там собраны классные игроки. Хочу сказать, что с этой командой можно бороться и нужно бороться.

– На что в сезоне будет претендовать «Белогорье»?

– Делать громкие заявления сейчас не возьмусь. Я человек такого склада. Лучше всё доказывать своей игрой на площадке. Чемпионат длинный. У многих есть проблемы со здоровьем, а мы уже не молодые. Амбиции у нас всегда были высокими. Мы будем биться за каждую игру. Но в любом случае, учитывая систему соревнований, всё покажет плей-офф. Там всё и определится. Сейчас можно много чего кричать, бить себя кулаками в грудь, но показательными будут именно матчи плей-офф. Ещё есть время посмотреть в деле молодых игроков, что нужно делать клубам. Когда, если не сейчас? А к плей-офф нужно наращивать силы и залечивать травмы. Задача у «Белогорья» одна – быть в финалах всех турниров. А там, бог даст, будем побеждать! Постараемся всегда быть на пьедестале. «Бронзе» тоже будем рады. Всё, что мы выиграем, – наше.

– Желаю вам удачи и новых побед!

– Спасибо.





Фото ВК «Белогорье».















