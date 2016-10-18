В интересах «гуманитарной паузы»

На очередном селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых Сил РФ во вторник были рассмотрены вопросы выполнения гособоронзаказа и реализации планов деятельности Министерства обороны РФ до 2020 года в военных округах и на Северном флоте. Прежде чем приступить к заслушиванию докладов, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил о ряде решений по стабилизации обстановки в районе города Алеппо.

Министр обороны Российской Федерации

генерал армии Сергей ШОЙГУ:

«Всем, кто действительно заинтересован в скорейшей стабилизации обстановки в городе Алеппо, необходимо приступить к реальным практическим шагам, а не продолжать заниматься политической волокитой».

«Сегодня с 10 часов утра прекращаются удары авиации ВКС России и ВВС Сирии в районе Алеппо, – заявил глава военного ведомства. – Досрочное прекращение авиаударов необходимо для введения «гуманитарной паузы» 20 октября. Это позволит гарантировать безопасность выхода по шести коридорам мирных жителей и подготовить к эвакуации больных и раненых из восточной части Алеппо».

«Обращаемся к руководству стран, имеющих влияние на вооружённые формирования в восточной части Алеппо, с предложением убедить их лидеров прекратить боевые действия и покинуть город», – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Для этого, по его словам, одновременно к началу «гуманитарной паузы» сирийские войска будут отведены на дистанции, позволяющие боевикам беспрепятственно покинуть восточный Алеппо с оружием по двум специально созданным коридорам: первому – по дороге Кастелло, второму – в районе рынка Сук-эль-Хай.

«Полагаем, что российская инициатива должна способствовать успеху в работе военных экспертов ряда государств, которая завтра (в среду, 19 октября. – Ред.) начнётся в Женеве, – подчеркнул министр обороны РФ. – Эта работа будет направлена прежде всего на отделение террористов от «умеренной оппозиции» и их вывод из восточной части Алеппо». Глава российского военного ведомства также сообщил, что группа военных специалистов из России уже прибыла в Женеву для совместной деятельности.

20 октября с 8 часов утра до 16 часов в районе Алеппо будет введена «гуманитарная пауза»

Накануне, в понедельник, начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской провёл брифинг для журналистов. «Обстановка в районе Алеппо остаётся крайне сложной, – констатировал он. – Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», понимая свою обречённость, усилили обстрелы жилых кварталов западного Алеппо. Продолжаются репрессии в отношении мирного населения восточного Алеппо. Жителей города, пытающихся покинуть подконтрольные террористам районы, публично расстреливают. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются».

В занятых бандформированиями районах восточного Алеппо хозяйничают боевики «Джебхат ан-Нусры» (в целях политической мимикрии они именуют себя ныне «Джебхат Фатх аш-Шам». – Ред.). Силы так называемой оппозиции действуют в основном по их указке.

Системный характер приобрели обстрелы со стороны бандформирований социальных объектов – школ, мечетей, рынков в западном Алеппо, контролируемом правительственными силами. Конкретные факты относительно обстрелов по-прежнему остаются без внимания западных стран. Они не желают ни фиксировать преступления боевиков, ни реагировать на них.

Кроме того, главари незаконных формирований не оставляют попыток восстановить пути снабжения вооружением и боеприпасами своих единомышленников, находящихся в восточной части Алеппо. Так, 14 октября террористы предприняли атаки на позиции правительственных войск в юго-западных предместьях города, но, встретив сопротивление, отошли на исходные рубежи.

По информации, поступившей из нескольких источников, боевики продолжают получать современные образцы вооружения, в том числе противотанковые управляемые ракетные комплексы «Тоу» американского производства, сообщил генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Российская авиация, указал начальник ГОУ, постоянно наносит удары по подходящим резервам и колоннам с оружием на подступах к городу. В сложившейся обстановке одностороннее прекращение огня бессмысленно, ввиду того что формирования «Джебхат ан-Нусры» и примкнувшие к ним отряды боевиков в очередной раз получат передышку, проведут перегруппировку и восстановят боеспособность.

Несмотря на то что США самоустранились от разделения террористов и «умеренной оппозиции», Российской Федерацией прорабатывается вопрос с ООН и странами, имеющими влияние на «Джебхат ан-Нусру», по выводу из Алеппо её формирований в соответствии с инициативой специального посланника Генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры. «Мы понимаем, что на согласование всех вопросов может уйти длительное время, – указал Сергей Рудской. – Поэтому нами принято решение не терять время и начать проведение «гуманитарных пауз», прежде всего для свободного прохода мирных жителей, эвакуации больных и раненых, а также вывода боевиков».

В этих целях 20 октября с 8 часов утра до 16 часов в районе Алеппо будет введена «гуманитарная пауза». На это время ВКС России и сирийские правительственные войска прекратят нанесение ударов авиацией и ведение огня из других видов оружия. «Обращаемся к лидерам незаконных вооружённых формирований и их спонсорам, что с 8 утра 20 октября вы сможете беспрепятственно покинуть район восточного Алеппо по двум коридорам», – заявил начальник ГОУ.

Первый проходит по дороге Кастелло, другой расположен на юге города в районе рынка Сук-эль-Хай. По данным коридорам боевики могут выйти в район Идлиба. Этими же коридорами можно будет воспользоваться для эвакуации больных и раненых. Ещё шесть коридоров открыты для пропуска мирных жителей. Для оповещения граждан и боевиков будут распространяться листовки с указанием маршрутов выхода из города и порядка пересечения пропускных пунктов правительственных сил, а также организовано звуковещение и рассылка СМС-сообщений.

Генерал-лейтенант Рудской призвал руководство боевиков разминировать подступы к гуманитарным коридорам и дать возможность населению покинуть восточный Алеппо. Всему гражданскому населению, покинувшему город, гарантированы полная безопасность, оказание медицинской и иной помощи, а также размещение в пунктах временного пребывания. Кроме того, люди будут обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости.