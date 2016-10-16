Полку юнармейцев прибыло

В Центральном музее Вооружённых Сил состоялась торжественная церемония принятия в ряды «Юнармии» учащихся Лесной средней школы в Тверской области.

В развитии Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» активно участвует Общественный совет при Министерстве обороны Российской Федерации. Его председатель Павел Гусев помог ученикам сельской школы влиться в юнармейское движение.

19 школьников в алых беретах в Зале Победы, где хранится государственная реликвия России, символ Победы советского народа и его Вооружённых Сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне – Знамя Победы, перед ветеранами, представителями Минобороны и учителями поклялись быть верными Отечеству и юнармейскому братству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, быть патриотами и достойными гражданами России. Ребята торжественно произнесли клятву, не скрывая гордости.

Юнармейское движение набирает силу. В него вступают лучшие представители молодёжи страны

Председатель Комитета ветеранов Генерального штаба Вооружённых Сил генерал-полковник Виктор Барынькин вручил флаг юнармейского отряда его командиру Тимуру Бакирову. Знаки движения «Юнармия» ребятам вручили начальник Главного управления по работе с личным составом Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-майор Михаил Смыслов, председатель Общественного совета при Министерстве обороны Павел Гусев и заместитель главы администрации Лесного района Тверской области Оксана Морозова.

Генерал-майор Михаил Смыслов поздравил школьников со вступлением в ряды движения «Юнармия» и передал директору школы книгу «Армия России».

– Юнармейское движение, созданное по инициативе министра обороны Российской Федерации Героя России генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу и поддержанное Президентом России, идёт по стране и развивается, – отметил начальник Главного управления по работе с личным составом Вооружённых Сил РФ.

По его словам, в юнармейское движение вступают самые активные, сильные, нацеленные на служение России школьники.

– Юнармейское движение набирает силу. В него вступают лучшие представители молодёжи страны. Сегодня «Юнармия» представлена во всех регионах России. Ваша жизнь будет ещё интереснее, полезнее для вас и страны. Впереди у вас немало конкретных, полезных дел. Жизнь «Юнармии» строится и при вашей поддержке, поэтому думайте, будьте инициативными, совершайте добрые дела, – обратился к юнармейцам генерал-майор Михаил Смыслов.

По словам Павла Гусева, вступление в ряды юнармейцев – одно из поворотных событий в жизни школьников.

– Патриотизм начинается с малого: с друзей, школы, родителей… И дальше вы взрослеете и начинаете понимать, что стать патриотами – это не просто слова, это огромная обязанность и ответственность перед страной, обществом и собой лично, – отметил Павел Гусев.

– Примерно 20 лет назад мы начинали создавать кадетские классы, казачьи роты, патриотические клубы и движения и мечтали, что придёт час и мы объединимся в единую армию юных защитников Отечества. Этот час настал, – отметил первый заместитель председателя Ассоциации Тверских землячеств Сергей Спиридонов.

После торжественной церемонии для юнармейцев была организована экскурсия в Зале Победы, затем они отведали солдатской каши и поехали на Красную площадь.

Следует отметить, что вступление в ряды юнармейского движения впервые состоялось в Зале Победы – особо почитаемом месте для военнослужащих и граждан, неравнодушных к военной истории России. Среди экспонатов зала представлены материалы о героических подвигах и мужестве солдат – полных кавалеров ордена Славы, Героев Советского Союза и полководцев – кавалеров ордена «Победа». С ними могли ознакомиться ученики из села Лесного, у которых благодаря вступлению в юнармейцы появилась возможность посетить Центральный музей Вооружённых Сил. А многие из них в первый раз побывали и в Москве.

Принятие клятвы юнармейцев в Зале Победы планируется сделать традиционным, чтобы позволить большему количеству школьников из небольших городов приехать в столицу и ознакомиться с ратной историей России. Впереди у юнармейцев участие в военно-спортивных играх, вахтах памяти, походы по местам боевой славы и другие мероприятия военно-патриотической направленности.



Фото Юрия ШИПИЛОВА.