Ситуация в мире обязывает

Председатель Комитета Госдумы РФ по обороне

Владимир ШАМАНОВ:

«С уверенностью можно смотреть в завтрашний день в плане подготовки будущих офицеров для ВДВ, спецназа и морской пехоты».



– С чего планируете начать работу комитета? Будете ли что-то менять?

– Мы прежде всего будем опираться на преемственность в работе. Наши предшественники эффективно работали, за что получили высокую оценку от руководства Министерства обороны, от министра лично и от Президента РФ. Структура комитета останется прежней – четыре подкомитета. Нам достались 27 переходящих документов. Два из них вскоре будут готовы к обсуждению для принятия их в первом чтении, ещё 25 документов в разной степени готовности, включая и такие, которые мы будем возвращать.

– Есть ли какие-либо планы по выдвижению законодательных инициатив?

– Пока об этом преждевременно говорить. Для начала нам нужно составить план мероприятий, организовать работу. Как у руководителя комитета у меня такая задача в первую очередь. А потом уже буду думать, какие инициативы я, как депутат, буду инициировать.

– СМИ сообщали, что бюджет военного ведомства на 2016 год может быть сокращён, так ли это?

– Я о таком не слышал. На днях уточнённый бюджет был внесён в Госдуму и в ближайшее время будет обсуждаться. Мы делегируем пять членов Комитета по обороне в состав бюджетной комиссии. Возглавлять эту «пятёрку» буду я, и мы самым предметным образом в ближайшие две-три недели будем разбираться с этим вопросом. Думаю, что в нынешних непростых условиях сокращение вряд ли будет.

Уже две батальонные тактические группы рязанского 137-го полка перевооружены на БМД-4М и бронетранспортёры «Ракушка»

– Министерство обороны в начале года предложило принимать решение о сокращении расходов на оборону только через резолюцию Совета Безопасности России. Поддерживаете это предложение?

– Я думаю, это предложение вполне резонно. Тем более, мы видим, что тенденция в международной обстановке двигается в сторону нагнетания.

– Если подводить итог вашей работы в Министерстве обороны, что удалось сделать на посту командующего ВДВ?

– На 90 процентов проведена реконструкция учебно-материальной базы Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, что позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день в плане подготовки будущих офицеров для ВДВ, спецназа и морской пехоты. И я признателен за поддержку министру обороны и Президенту страны, как и все десантники.

Второе, что хотелось бы сказать: началось перевооружение на новый модельный ряд. Уже две батальонные тактические группы рязанского 137-го полка перевооружены на БМД-4М и бронетранспортёры «Ракушка». И есть понимание, как эта задача будет решаться вплоть до 2025 года. Прежде всего эту технику будут получать воздушно-десантные дивизии и парашютно-десантные батальоны десантно-штурмовых соединений. Кроме того, сформированы разведывательные батальоны во всех соединениях и бригады спе-

циального назначения. Это резко увеличило потенциал разведки, что немаловажно в нынешних условиях. Сформированы шесть танковых рот, на базе которых будут созданы танковые батальоны, что усилит огневую мощь. Задача должна быть решена до конца года.

Начали формироваться две роты РЭБ и беспилотных летательных аппаратов. И в течение четырёх-пяти лет такие роты будут созданы во всех соединениях. Плюс к этому мы активно работали с КамАЗом, и сегодня два боевых модуля на колёсном ходу проходят заводские испытания. Это будет машина с пятой или шестой степенью защиты для разведывательных и специальных подразделений, а в последующем они будут приспособлены под различные виды деятельности, такие как радиационная, химическая и биологическая разведка, например. Она разрабатывается в рамках ОКР «Тайфун», десантируемый вариант.

Так что я доволен теми семью с половиной годами, когда была творческая обстановка. Я благодарен своим заместителям и пожелал бы, чтобы они сохраняли преемственность и развивали эту тематику, потому что она требует дальнейшего продолжения.

– Что можете сказать о новом командующем?

– Ему надо сейчас во всё вникнуть детально, что он и делает. Новый командующий – высоко подготовленный генерал. Он внимательно следил, как войска развивались в эти годы, поэтому ему не требуется много времени, для того чтобы предметно вникнуть в те планы, которые свёрстаны и утверждены Генеральным штабом. Но я не исключаю, что какие-то изменения под его руководством могут произойти. Но мы договорились с ним, что через месяц обсудим все появившиеся у него вопросы.

– Ранее намеченные планы остаются в силе?

– Безусловно, все они будут реализовываться.

– Может ли на них повлиять сложившаяся международная обстановка?

– Обстановка может только ускорить реализацию. Но отменить планов она не может, потому что всё было проработано именно в контексте наших прогнозов, которые, к сожалению, сбываются, причём в более

краткосрочной перспективе, чем нами это прогнозировалось.





