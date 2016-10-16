Здравствуй, солдат!

Сегодня стало модным критиковать систему образования и воспитания молодёжи. Подрастающее поколение якобы растёт без ясных идеалов, настроено на потребление и ничего не желает давать взамен. Но имеются и убедительные примеры чёткого понимания молодыми людьми, выбирающими дальнейший жизненный путь, своей роли и места в обществе, основанного на глубоком знании героической истории Отечества.

Зашёл в библиотеку авиабазы, расположенную среди модулей для проживания военнослужащих, и обратил внимание, как один посетитель открывал и внимательно просматривал письма, лежащие на столе с газетами и журналами. Согласимся, ситуация вызвала интерес: чьи это письма? Оказалось, что это послания от детей нескольких школ посёлка Каменка Воронежской области российским солдатам в Сирию.

Объединяет письма одно – далеко не детское понимание происходящего и искреннее желание выразить свои чувства тем, кому сейчас нелегко

Многие, наверно, помнят по рассказам старших и по литературе времён Великой Отечественной войны, что подобная форма моральной поддержки воинов существовала и была очень востребованной. Оказалось, она не забыта, и когда возникла в ней необходимость – возродилась.

Безусловно, дети вряд ли сами догадались бы о таком способе выразить своё отношение к происходящим событиям. На счастье, у них оказались мудрые наставники, подсказавшие, как поддержать находящихся в жаркой Сирии российских офицеров, прапорщиков и солдат.

С этой целью совет ветеранов посёлка обратился с призывом к ученикам общеобразовательных школ и детской школы искусств написать письма, нарисовать рисунки и направить их воинам, проходящим службу в этой арабской стране. Дети отозвались на этот призыв. Их непосредственное восприятие происходящих событий и отношение к людям, каждый день совершающим мужественные поступки, нашли своё отражение в посланиях. Письма разные – короткие и длинные, написанные на тетрадном листке и набранные на компьютере, в конверте и во фронтовом треугольнике, в прозе и стихах. Объединяет их одно – далеко не детское понимание происходящего и искреннее желание выразить свои чувства тем, кому сейчас нелегко.

Но лучше пусть они скажут сами.



Куницына Милена, 9-й класс:

«…Каждый день, включая телевизор, заходя в интернет, читая газеты, слушая радио, невольно натыкаешься на репортажи в СМИ о том, что творится в Сирии. Я часто задумываюсь о том, как вы там, на чужой территории, вдали от Родины.

Наверно вам не хватает домашнего уюта, добрых взглядов, родной речи… И поэтому я, Куницына Милена, решила написать вам письмо.

О войне я знаю лишь понаслышке. Мне о многом рассказывал мой прадед. Он, как и вы боролся с врагом за тысячи километров от Родины во время Второй мировой войны. Но я не стану сравнивать эти военные действия, ведь сейчас технический прогресс намного выше, а значит, что творится в Сирии, намного страшнее. Хотя, возможно, я и не права: война, какой бы она ни была, всегда страшна!

Вам приходится сражаться с боевиками ИГИЛ, которые сравнимы с пауками, плетущими чёрные паутины безумства, ярости и хладнокровия. Игиловцы – это жестокие и беспощадные люди! И вы об этом знаете точно! Хотя… нельзя считать людьми тех, кто совершает такие бесчеловечные поступки, они подобны животным.

К сожалению, Сирия в данный момент является «рассадником заразы» ИГИЛ, и это маленькое государство не может справиться с ней в одиночку. Именно поэтому вы там. Помощь России для Сирии бесценна. Мы уверены: Вы совершаете благое дело! Вы рискуете своей жизнью не только во благо России, но и во благо мира на планете…

Я знаю, вы сильные и смелые! Я уверена, что Ваши родные ждут с нетерпением Вашего возвращения. И я тоже хочу присоединиться к ним, ведь Вы герои не только для своей семьи, но и для всей страны.

Я благодарна вам за мужество, потому что вы спасаете не только сирийский народ, но и моё будущее.

Желаю вам здоровья! Возвращайтесь домой живыми и невредимыми: вас ждут!»

Василенко Даша, 14 лет:

«До этого письма я даже не догадывалась, что в Сирии идёт война.

У каждого человека есть свои страхи. Лично у меня небо вызывает страх, потому что ассоциируется с высотой. Вы – лётчик, а значит не боитесь высоты. Я очень хотела бы стать военной, научиться стрельбе и рукопашному бою. Вы наверняка это всё уже умеете.

Русская нация всегда отличалась от остальных не только языком и культурой, но и характером, мы никогда не бросали в беде других и защищали слабых, добивались свободы и мира для своих детей и внуков. Я очень горда тем, что принадлежу к этой нации, и надеюсь что вы тоже. Не опускайте руки, сражайтесь за то, что вам дорого и берегите своих родных и близких. Я хочу пожелать вам мира, победы и чтобы небо никогда не подводило».

Остроушко Виктория, 7-й класс:

«Здравствуй дорогой солдат!

Я не знаю твоего имени, ни твоего звания. Я только знаю одно, ты – солдат! И пока ты выполняешь долг перед Родиной, я могу спокойно учиться в школе, общаться с друзьями, шалить на перемене, мечтать о будущем. Хочется, чтобы все дети, как я росли под мирным небом, любовались падающими с небосвода снежинками, катались зимой на санках и лыжах, а весной вдыхали аромат первых клейких листочков.

Хочется мира на Земле, уверенности в завтрашнем дне, жизни счастливой! Знаю, что об этом же мечтают и сирийские дети, которых ты ценою своей жизни защищаешь от вселенского зла. Мы, ученики Каменской школы, педагоги, родители скорбим о потере вашего товарища, лётчика – героя, который доказал всему миру, что российский солдат – это СОЛДАТ с большой буквы.

Наверно среди твоих товарищей есть и наши земляки – воронежцы. Гордостью наполняются сердца за них, за тебя, за каждого, кто носит форму российской армии.

Желаю поскорее вернуться домой, обнять родных тебе людей, вдохнуть воздух Родины и насладиться миром».

Шафоростов Роман, 7-й класс:

«Хорошо, когда служат в армии такие солдаты. Я знаю, что для тебя сейчас нелёгкое время. Ты находишься далеко от дома. Кроме того, ты должен беспрекословно выполнять приказы командира, выполнять боевые действия, чтобы мы, дети жили со своими родителями, ходили в школу. Каждый день мы всей семьёй смотрим телевизор, переживая за вас.

Спасибо тебе, солдат, что ты честно выполняешь свой гражданский долг: служишь во славу Отечества. К сожалению, в наше время многие ребята стараются увильнуть от службы в армии. Но я чётко знаю, что это долг каждого гражданина. Только там рождаются настоящие мужчины!

Я желаю тебе счастливой службы. И надеюсь, что моё письмо принесёт тебе удачу!».

Белов Никита, 10-й класс:

«Хочу сказать вам такое, казалось бы, простое и банальное слово – спасибо.

Спасибо за мужество, стойкость!

Спасибо за то, что вы, не думая о риске для жизни бьётесь с этой омерзительной опухолью на теле нашей планеты – с ИГИЛ, а через него и со всем мировым терроризмом!

Спасибо за то, что пока одни трусливо стоят в стороне и ведут разговоры о том, как же плохо видеть террористов и как нужно с ними бороться, а некоторые чуть ли не напрямую сотрудничают с этой «чёрной чумой», вы в тысячах километров от дома бесстрашно закрываете собой не только народ дружественной Сирии, но и весь мир, включая нашу с вами Родину – Россию!

Спасибо за то, что продолжаете дело наших отцов, дедов и прадедов – борьбу со злом!

Возвращайтесь домой побыстрее!»

Коденцова Анастасия, 13 лет:

«Я, конечно, не знаю как вас зовут, откуда вы, о чем мечтаете, о чем думаете. Но одно я знаю точно: без ваших усилий, без вашей отваги и храбрости, без вашего желания помогать Родине, я может сейчас бы не ходила каждый день в школу со спокойной душой, не занималась любимыми делами и не чувствовала, что в моей жизни всё хорошо. За это, конечно, я благодарна вам.

Спасибо и поклон тебе, солдат,

За то, что и вдали от России Родину защищаешь.

За то, что зла сильнее во сто крат,

Тобой гордимся мы, и ты об этом знаешь!»

Подобные тетрадные листочки с детскими пожеланиями и картинками можно встретить на стенах многих служебных и жилых помещений, рядом с фотографиями родных, которые с нетерпением и надеждой ждут своих защитников домой.

А к сказанному этими детьми трудно что-либо добавить.



Хмеймим, Сирия