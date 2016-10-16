На обед – звуки джаза

Для большинства людей, кого военная судьба забросила на российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, ярким напоминанием о проведённых здесь днях, безусловно, станет гул самолётных турбин, который не смолкал практически ни на минуту. Помимо этого, сигнал горниста «Подъём» да утренний колокольный перезвон гарнизонного храма. Но не так давно к уже привычным звукам добавились новые: мелодии джаза, фокстрота и некоторые другие, на первый взгляд не имеющие прямого отношения к нелёгким армейским будням в жаркой арабской стране.

Если горн будит тело, благовест – душу, то звуки джаза пробуждают аппетит. Секрет этого феномена прост. Некоторое время назад в Хмеймим прибыл новый состав военного оркестра. Человек в погонах хорошо понимает значение музыки в армейской службе. Ни один парад, развод караула и суточного наряда, заступление на боевое дежурство не обходятся без соответствующего музыкального сопровождения. О «военных» праздниках и говорить не приходится – здесь никто не заменит музыканта в форме.

Для решения подобных задач в объединениях, соединениях и воинских частях имеются свои духовые музыкальные коллективы. Один из них – военный оркестр штаба Южного военного округа и прибыл на авиабазу, чтобы обеспечивать воинские ритуалы и поднимать боевой дух военнослужащих, выполняющих ответственную задачу – оказывать помощь сирийскому народу в борьбе с террористическими группировками.

Музыканты освоились на сирийской земле практически сразу. Этому способствовало прежде всего то, что прибывший коллектив состоит из лучших представителей большого и уже отлично сыгранного оркестра, которому в следующем году исполнится 55 лет.

Отыграв несколько дней в штатном режиме – разводы, построения, прохождения, начальник оркестра Никита Бутковский (здесь и далее фамилии изменены), посоветовавшись с подчинёнными, решил немного оживить устоявшийся музыкальный ритм жизни авиабазы. Так, в один из последующих дней колонны подразделений, подходивших во время обеда к столовой, вместо военных маршей неожиданно для себя услышали мелодии известных джазовых композиций. Новшество всем пришлось по душе, и с того дня программы обеденных «концертов» стали постоянно пополняться новыми хитами.

– Военной составляющей здесь вполне достаточно, – прокомментировал начальник и военный дирижёр оркестра свою идею. – Поэтому мы решили дать людям немного разнообразия, хотя бы в музыке. Кроме того, это хорошая школа для музыкантов, чтобы расширять свой репертуар и совершенствовать навыки владения инструментами, – поделился собеседник. Кстати, Никита Бутковский является лауреатом 1-го Всероссийского конкурса исполнителей на духовых инструментах.

Неоднократно музыканты в бронежилетах и защитных шлемах в составе гуманитарных колонн выезжали в различные населённые пункты Сирии

– Часто наши выступления сопровождаются аплодисментами стоящих в очереди в столовую военнослужащих. Мы даже принимаем от них заявки и программу очередного обеденного выступления стараемся составить в соответствии с пожеланиями зрителей, – добавил дирижёр. – Часто звучат мелодии «Я шагаю по Москве», классика джаза «В настроении» и многое другое.

Кстати, место для игры музыканты делят с… воробьями. Утром и вечером в раскидистых ветвях большого дерева возле столовой стоит неумолкаемый тысячеголосый птичий гвалт. А днём, когда пернатые разлетаются по своим делам, в тени от густой листвы, что для здешних мест очень актуально, располагаются оркестранты со своими трубами, альтами и тромбонами.

Как оказалось, классика джаза не единственная «фишка» музыкантов из Ростова. Визитной карточкой оркестра стали также уникальные по содержанию и оригинальные по исполнению плац-концерты. Причём каждый новый показ хоть немного, но отличается от предыдущего. В их программах помимо чётких строевых движений имеются и хореографические находки, такие как лезгинка в исполнении Аркадия Макеева, а также мелодии из «Половецких плясок» композитора Бородина, «Гренадеры» и многое другое, очень колоритно смотрящееся в исполнении людей в военной форме.

Неоднократно музыканты в бронежилетах и защитных шлемах в составе гуманитарных колонн выезжали в различные населённые пункты Сирии, но не с оружием, а с музыкальными инструментами в руках. Порой музыка может сделать для установления мира и согласия в воюющей стране гораздо больше, чем многочисленные призывы и уговоры, что уже не раз доказывал оркестр с авиабазы Хмеймим.

– Как правило, в ходе подобных выездов с гуманитарной миссией мы исполняем известные старшему поколению сирийцев мелодии, такие как «Калинка», «Марш славянки»… Молодёжь тоже очень тепло нас принимает. Для неё у нас припасено много современных российских и иностранных музыкальных произведений, – продолжил рассказ начальник оркестра. – Мы также с удовольствием посещаем подразделения охраны и обороны авиабазы, удалённые от основного места базирования, и выступаем практически на боевых позициях.

Как сообщил руководитель ростовских музыкантов, после очередного выступления для сотрудниц столовых авиабазы благодарные слушательницы прониклись большой симпатией к исполнителям и с того дня стараются, чтобы ребятам из оркестра попадались кусочки посочнее и суп погуще.

Никита также с удовлетворением поведал, что с заместителем командующего авиационной группировкой Анатолием Зелинским у коллектива сложились самые добрые отношения.

– Анатолий Владимирович по мере возможностей создаёт необходимые условия как для репетиций, так и для непосредственной работы, – поделился Никита Бутенко. – Отчасти и потому, что сам он в прошлом также был музыкантом оркестра, так что в музыке и её необходимости для дела воспитания разбирается хорошо, – уверен дирижёр.

– Главное, быть заряженным на работу и искренне стремиться принести своим творчеством пользу и радость окружающим, – убеждён руководитель оркестра. – Думаю, у нас это получается. Большое значение в этом деле придаётся коллективу. Это как раз тот случай, когда все музыканты играют слаженно в прямом и переносном смысле слова. Особые слова признательности хочу выразить своим ближайшим помощникам Александру Мохуню, а также лауреатам всероссийских и международных конкурсов Александру Пашкову и Андрею Мулюкину. Эти люди своим отношением к делу сплачивают остальной состав оркестра, показывают пример во всём – от музыкального мастерства до умения выполнять различные нормативы по предметам боевой подготовки.

– С первых аккордов, прозвучавших на сирийской земле, стало понятно, что это неординарный коллектив, – заявил заместитель командующего авиационной группировкой Анатолий Зелинский. – Поражает разнообразие исполнения оркестрантов как по жанрам, так и по мастерству. Сразу видно профессионалов, несущих большой позитивный заряд в массы воинов, который помогает им успешно справляться со всеми поставленными задачами,– дал свою оценку замкомандующего.

Эту профессиональную оценку разделяют практически все военнослужащие, которые хотя бы раз слышали и видели работу военных музыкантов из Ростова.



Хмеймим, Сирия

Фото автора.