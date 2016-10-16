Пламенные сердца «Белым лебедям»

К 105-летию со дня рождения генерального конструктора авиационных, ракетных и наземных двигателей Николая Кузнецова на предприятии, которое носит его имя, завершена многолетняя эпопея со знаменитым НК-32, крайне важным для военной авиации. Речь идёт о восстановлении серийного производства модернизированного турбовентиляторного двигателя НК-32 второго этапа модернизации с улучшенными характеристиками.

Побывавший недавно на предприятии ПАО «Кузнецов» заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил журналистам, что уже в этом году Минобороны России должно получить пять двигателей установочной партии в соответствии с заключённым контрактом. Многорежимный двухконтурный турбовентиляторный трёхвальный двигатель с общей форсажной камерой НК-32 был создан, поясним, в 1983 году для нового стратегического ракетоносца Ту-160. Это один из первых в мире серийных двигателей, при создании которых были найдены технологические решения по снижению радиолокационной и инфракрасной сигнатуры.

Но когда СССР не стало, выпуск стратегических ракетоносцев и двигателей к ним был прекращён. Поэтому неудивительно, что через полтора десятка лет начали возникать проблемы с запасными частями и ремонтом НК-32. Появились опасения, что без новых двигателей остающиеся на вооружении дальней авиации ВВС России воздушные «стратеги» окажутся прикованы к земле.

И в марте 2010 года тогдашний председатель Правительства РФ Владимир Путин для поддержания в боеготовом состоянии стратегической авиации поставил задачу Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) восстановить на самарском предприятии серийное производство двигателя НК-32 и его компонентов. Согласно правительственному документу, были начаты проектирование модификации НК-32-02 и техническое перевооружение предприятия.

В конструкцию НК-32 при его модернизации проектантами и конструкторами ПАО «Кузнецов» внесены существенные изменения

«Красная звезда» с тех пор отслеживала выполнение этой сложной задачи. К возобновлению производства двигателя НК-32 оказались не готовы даже некоторые традиционные российские смежники «Кузнецова». Так, бывший гендиректор предприятия «Металлист-Самара» Вячеслав Карасев посетовал в беседе с нашим корреспондентом, что за 15 лет после прекращения серийного выпуска самолётов Ту-160 и двигателей к ним были утеряны все живые носители технологий производства важных узлов к НК-32. Время неумолимо…

Кузнецовцы вынуждены были сами заняться освоением технологии выпуска ключевых комплектующих для НК-32 на своём опытном заводе. Помощь в налаживании производства оказывал Центр технологической компетенции «Камеры сгорания» ОДК, который возглавил руководитель этой программы, бывший исполнительный директор предприятия «Кузнецов» Николай Никитин.

Сложной проблемой, которую решили при возобновлении производства двигателей для «Белых лебедей», стало замещение импорта комплектующих узлов и деталей. В старой кооперации 1977 года по выпуску двигателя НК-32 были задействованы свыше полутора десятков смежников, в том числе из Харькова и Баку. Пришлось создавать новую, чисто российскую кооперацию.

Как сообщил «Красной звезде» бывший руководитель предприятия, ныне исполнительный директор ОАО «Металлист-Самара» Юрий Елисеев, при этом пришлось вести сложные переговоры с «МПО имени Румянцева», ГМЗ «Агат», ММЗ «Знамя», «Аэроэлектромаш», «Темп», «Корпорация «ВСМПО-Ависма», заводом «Элекон» и другими российскими производителями. В результате в технологическую

цепочку производства двигателя НК-32-02 вошли моторостроители ОДК из Рыбинска, Перми, Уфы, Москвы с их лучшими технологиями и оборудованием.

В Самаре теперь начат выпуск существенно обновлённого двигателя. В конструкцию НК-32 при его модернизации проектантами и конструкторами ПАО «Кузнецов» внесены существенные изменения, которые положительно сказались на его экономичности, общем и межремонтном ресурсе.

В июле 2012 года во время командировки на гвардейскую тяжелобомбардировочную авиабазу корреспондент «Красной звезды» увидел на стоянках более десятка «Белых лебедей», для которых обновлённый НК-32 жизненно необходим. Но кузнецовцы запускают серийный выпуск двигателей НК-32-02 не только для этого парка «стратегов», но и для самолётов Ту-160М2, производство которых запланировано восстановить в Казани.

На базе газогенератора НК-32 конструкторским бюро предприятия создаётся мощный унифицированный двигатель сразу для нескольких самолётов. В том числе для перспективных авиационных комплексов дальней и военно-транспортной авиации. Правительство РФ поставило перед ОДК, в том числе перед ПАО «Кузнецов», задачу по оснащению к 2019 году тяжёлых военно-транспортных самолётов исключительно отечественными двигателями.

Эти задачи призван решать новый руководитель предприятия. Управляющим директором ПАО «Кузнецов» и одновременно заместителем генерального директора ОДК стал доктор технических наук Сергей Павлинич. Он так же, как и его легендарный предшественник Николай Кузнецов, инициалы которого носят двигатели НК, прошёл школу Уфимского моторостроительного производственного объединения – от инженера до технического директора, а с 2012 года работал заместителем гендиректора ОДК.

На снимке: Самарский двигатель НК-32 на испытательном стенде.





