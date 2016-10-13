Сила – в единстве

Начальник Объединённого штаба ОДКБ

генерал-полковник Анатолий СИДОРОВ:



«Основные усилия будут сосредоточены на совершенствовании структуры Коллективных сил ОДКБ, их состава и оснащения в соответствии с реально существующими вызовами и угрозами военной безопасности государств – членов Организации, повышении качества их подготовки к выполнению задач по предназначению».





– Анатолий Алексеевич, каким возглавляемый вами Объединённый штаб видите дальнейшее развитие системы коллективной безопасности?

– Ключевым элементом системы коллективной безопасности являются ее силы и средства – Коллективные силы ОДКБ. В настоящее время это Коллективные силы оперативного реагирования, которые сегодня насчитывают более 17 тысяч человек, Коллективные силы быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона имеют в своём составе десантно-штурмовые и горно-стрелковые подразделения – численность около 5 тысяч человек, Миротворческие силы общей численностью около 3600 человек, а также Коллективные авиационные силы, включающие военно-транспортную и специальную авиацию государств-членов ОДКБ.

Основные усилия будут сосредоточены на совершенствовании структуры Коллективных сил ОДКБ, их состава и оснащения в соответствии с реально существующими вызовами и угрозами военной безопасности государств – членов Организации, повышении качества их подготовки к выполнению задач по предназначению.

При этом невозможно развивать Коллективные силы, не создав для них систему управления. Сегодня ситуация такова, что в мирное время каждое государство руководит своими национальными силами и средствами самостоятельно и эффективно. Но для управления Коллективными силами требуется иной подход. Поэтому Объединённый штаб ОДКБ в настоящее время работает над совершенствованием организации управления Коллективными силами. Это не только средства управления, которые должны иметь совместимую аппаратно-техническую платформу. Важно создать орган управления коалиционной группировкой – коллективное Командование, способное взять на себя все функции управления. Работа в этом направлении уже ведётся.

– Как в таком случае трансформируются структура и задачи Объединённого штаба ОДКБ?

– По всем существующим положениям Объединённый штаб взять на себя функции управления войсками не может. Да это и не требуется, он действует как межгосударственный, координирующий рабочий орган Совета коллективной безопасности и Совета министров обороны ОДКБ. Его задача больше организационная, для непосредственного руководства Коллективными силами он не предназначен.

Центр кризисного реагирования заработает уже к юбилею Организации – в апреле 2017 года

Вместе с тем в новом штате Объединённого штаба предусмотрено структурное подразделение – дежурная служба, которая будет обеспечивать работу Центра кризисного реагирования, создаваемого в рамках Организации. В обязанности дежурной смены будет входить постоянный мониторинг военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности и своевременное оповещение при возникновении кризисных ситуаций для принятия решений на уровне глав государств – членов ОДКБ.

Информация, напрямую поступающая из генеральных штабов и других заинтересованных военных ведомств стран ОДКБ, будет обрабатываться и в итоге концентрироваться в Центре кризисного реагирования. Думаю, что в полном объёме Центр заработает уже к юбилею Организации – в апреле 2017 года. Это связано ещё и с тем, что вопросы боевой готовности Коллективных сил, готовности их к оперативной переброске в кризисный регион и выполнению задач по предназначению выдвигаются сегодня на первый план.

– В этом году была проведена серия учений с силовыми компонентами ОДКБ, в том числе впервые с военной разведкой. Что объединяет эти учения, и на чём в этом году было сосредоточено внимание организаторов?

– У нас в 2016 году было проведено четыре совместных учения на территории стран ОДКБ. В апреле на полигонах Республики Таджикистан проведено специальное учение сил и средств разведки вооруженных сил государств-членов ОДКБ «Поиск-2016». В рамках подготовки сил и средств системы коллективной безопасности учение такого формата проводилось впервые. Необходимость формирования единой системы разведки назрела давно и проведение упомянутого учения – первый шаг к её практической реализации.

На территории Российской Федерации в середине августа было проведено командно-штабное учение с воинскими контингентами КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2016». Оно проводилось на трёх полигонах Псковской и Ленинградской областей с целью апробации системы управления Войсками (Коллективными силами) ОДКБ в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности.

В рамках подготовки Миротворческих сил ОДКБ на территории Республики Беларусь было проведено совместное учение «Нерушимое братство – 2016». Впервые в истории подготовки миротворческих контингентов отрабатывалась легенда участия Коллективных миротворческих сил ОДКБ в подготовке и ведении операции по поддержанию мира на основе Резолюции Совета безопасности ООН за пределами региона коллективной безопасности.

Прошедшее накануне в Киргизии учение с Коллективными силами быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2016» завершило в этом году серию практических мероприятий с Коллективными силами ОДКБ.

Все эти учения объединяет, прежде всего, их антитеррористическая направленность. Кроме того, разноплановые задачи межвидовых группировок с привлечением различных министерств и ведомств выполнялись по единому замыслу и под единым командованием. При этом впервые отрабатывались вопросы задействования потенциала объединённых стратегических командований российских Вооружённых Сил и командования сухопутных войск казахстанской армии для централизации системы управления.

– Каким образом полученный опыт повлияет на дальнейшее совершенствование Коллективных сил ОДКБ и прежде всего его силовых компонентов?

– Есть много идей по совершенствованию структуры Коллективных сил. Цель преобразований состоит в том, чтобы сделать силовые компоненты более адаптивными, универсальными, мобильными и при этом самодостаточными. Они должны будут глубоко эшелонированы и применяться в зависимости от задач. Вместе с тем, практическая отработка действий войск подтвердила наличие ряда вопросов, требующих уточнения состава Коллективных сил, предусматривающих, в том числе, включение подразделений управления, связи, ПВО, радиоэлектронной борьбы, информационного противоборства и всестороннего обеспечения.

О системе материально-технического обеспечения следует сказать отдельно. Потому что применение контингентов в разных регионах коллективной безопасности требует единого и всестороннего обеспечения. Чтобы решить этот вопрос, необходимо создавать единую систему материально-технического обеспечения. Создавать в каждом государстве огромные склады, когда кто-то из соседей может поставить, например, продовольствие или ГСМ, не вполне целесообразно. Система обеспечения должна быть выстроена так, чтобы она с наименьшими затратами позволяла войскам выполнять поставленные перед ними задачи.

– Какие учения в рамках ОДКБ запланированы на следующий год и ожидаются ли изменения в порядке их проведения?

– У Объединённого штаба на этот счёт есть конкретные предложения, которые мы отразили в планах на 2017 год и представляем на утверждение Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Есть понимание, что практика проведения в разное время и в разных местах нескольких самостоятельных учений не всегда себя оправдывает. Более того, это не приводит ни к уменьшению затратной части, ни к сокращению времени на подготовку. Поэтому на будущий год мы предлагаем провести всего одно учение.

Учение под общим названием «Боевое братство» мы планируем провести в октябре в более сжатые сроки, но со всеми силовыми составляющими Коллективных сил по единому замыслу и под единой системой управления. За основу готовимся взять обстановку современного военного конфликта со всеми стадиями: от его зарождения и до урегулирования. События будут развиваться по единому сценарию с последовательной отработкой задач по разведке, применению Коллективных сил оперативного реагирования и дальнейшим постконфликтным урегулированием с участием контингента Миротворческих сил ОДКБ. Манёвры, предположительно, пройдут одновременно на территории Армении, Казахстана и России. Этот эксперимент мы рассчитываем провести в 2017 году и затем тщательно проанализировать его результаты.



