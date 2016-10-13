Московский почин «Юнармии»

Более тысячи школьников, кадет, музейных активистов, поисковиков и членов военно-исторических клубов столицы собрались на первый слёт Московского отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Он состоялся в концертном зале «Воробьёвы горы» Московского городского Дворца детского и юношеского творчества.

Атмосфера, связанная с ратной службой, с историей Отечества, царила уже в фойе концертного зала. Здесь были представлены образцы военной формы одежды, снаряжения, стрелкового оружия, был оборудован электронный тир, играл духовой оркестр. Достойная концертная программа, составленная из выступлений армейских музыкальных коллективов и творческих сил столицы, сопровождала и мероприятия слёта.

Движение «Юнармия», появившееся в России лишь в этом году, набирает обороты. Только по официальным данным участниками этого молодёжного объединения стали порядка 15 тысяч подростков по всей России. Среди них немало представителей Москвы. Это учащиеся школ, гимназий, воспитанники кадетских корпусов, энтузиасты поисковой работы, члены военно-патриотических клубов. Логичным стало их объединение в единую структуру, руководство которой, в том числе глава регионального отделения, и были избраны на прошедшем слёте.

Предложенная руководителем главного штаба «Юнармии» олимпийским чемпионом Дмитрием Труненковым кандидатура на пост руководителя объединения московских юнармейцев была одобрена делегатами слёта единогласно. Им стал председатель Комитета Государственной Думы РФ по обороне Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, до недавнего времени возглавлявший Воздушно-десантные войска.

– Вы приняли очень правильное решение, избрав своим лидером Владимира Шаманова, – сказал, обращаясь к московским юнармейцам, статс-секретарь – заместитель министра обороны России Николай Панков. – Это боевой генерал, Герой России, уважаемый в Российской армии и в стране человек. Человек неравнодушный, инициативный, болеющий за дело и, самое главное, очень надёжный. Глубоко уверен, что каждый из вас достаточно хорошо знает Воздушно-десантные войска. Честь и отвага. Самопожертвование и дерзость. Верность традициям и воинскому братству. Одним словом, всё то, к чему стремитесь вы.

Владимир Шаманов – выпускник прославленного Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. В «крылатой пехоте» он прошёл путь от командира взвода до начштаба воздушно-десантной дивизии. Принимал участие в боевых действиях, планировал и проводил операции по ликвидации бандгрупп на Северном Кавказе. Был ранен, находился на волосок от смерти.

В 39 лет он получил генеральские погоны. Окончил две военные академии. В послужном списке Владимира Анатольевича – командование «особой» 58-й армией, руководство Главным управлением боевой подготовки и службы войск Вооружённых Сил России.

С 2009 по 2016 год генерал Владимир Шаманов командовал Воздушно-десантными войсками. За это время облик «крылатой пехоты» существенно преобразился. Возрос ритм боевой подготовки, ускорились темпы поступления в войска военной и специальной техники, в том числе совершенно новых образцов, полностью соответствующих требованиям современного боя. Служба в ВДВ по сию пору остаётся престижной, востребованной среди молодёжи. Бьет рекорды конкурс на поступление в РВВДКУ, а для призывников нет желаннее службы, чем в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков вручил руководителю московских юнармейцев Знамя организации. В ответном слове Владимир Шаманов поблагодарил участников слёта за оказанное ему доверие.

– Со многими из вас мы встречались при подготовке к парадам и проведении различных занятий и сборов, – сказал он. – Я воспринимаю это доверие как возможность вместе с вами реализовать этот замечательный проект. Но хотел бы попросить, чтобы и вы проявляли больше инициативы.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков вручил руководителю московских юнармейцев Знамя организации

Новый глава столичных юнармейцев подчеркнул, что «Москва должна стать примером, за которым пойдёт вся страна». «Давайте проявим своё упорство и будем лучшими в стране», – призвал своих соратников Владимир Шаманов. К слову, по информации руководителя московской «Юнармии», численность регионального отделения организации уже достигла нескольких тысяч человек. Так что следующее массовое мероприятие, как предположил он, придётся проводить не иначе как в Большом Кремлёвском дворце.

Как подчеркнул в своём выступлении Николай Панков, на сегодня региональные отделения «Юнармии» сформированы во всех 85 субъектах страны. Николай Александрович напомнил, что движение было создано по инициативе министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, а поддержку этой идее выразил Президент РФ Владимир Путин.

– Наша с вами задача и прежде всего ваша задача – наполнить юнармейское движение интересным, увлекательным содержанием, – отметил статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, обращаясь к делегатам слёта. – Мы будем его и дальше развивать в рамках российского движения школьников. К тому же у юнармейцев есть хороший вожатый: я имею в виду Российскую армию. Вместе с вами мы будем творить интересные, хорошие, добрые дела во благо России.

Нельзя не признать, что в регионах появлению такой позитивной молодёжной инициативы, как «Юнармия», откровенно рады. Власти видят в ней реальное подспорье в деле воспитания подрастающего поколения. Как подчеркнул, выступая на первом Московском слёте движения «Юнармии» руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина, «плох тот солдат, который не хочет стать генералом, и плох тот мальчишка, который не хочет стать солдатом».

Сегодня вступить в «Юнармию» могут любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Цель движения – возрождение старых добрых традиций детских и молодёжных организаций.

Вступая в ряды «Юнармии», ребята клянутся быть верными своему Отечеству и юнармейскому братству, соблюдать устав, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. В словах клятвы заключены обязательства «защищать слабых, преодолевать преграды в борьбе за правду и справедливость, стремиться к победам в учёбе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества». Каждый кандидат в юнармейцы обязуется чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России, с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца.