Москва готова к взаимодействию

Министр иностранных дел России Сергей Лаврова дал интервью программе «Аманпур» на американском телеканале «Си-эн-эн», где изложил позицию РФ относительно путей урегулирования кризиса в Сирии. Поднималась, в частности, тема ситуации в городе Алеппо, где в эти дни продолжаются боевые действия. В восточных кварталах города остаются блокированными несколько тысяч боевиков незаконных вооружённых формирований, в том числе из состава террористических группировок.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что для обсуждения темы военных преступлений (она сегодня активно муссируется западными СМИ и политиками. – Ред.) «существуют определённые международно-признанные процедуры и лучше использовать в этих целях именно такие средства, а не СМИ». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун распорядился начать расследование нападения на конвой с гуманитарной помощью. Все обладающие любой связанной с произошедшим информацией должны уважать следствие и предоставить её в распоряжение Генерального секретаря ООН.

Что же касается требований прекратить военные действия в Алеппо, продолжил Сергей Лавров, то, когда в августе и сентябре бойцы «Джебхат ан-Нусры» и аффилированных с ней в Восточном Алеппо сил заняли категорическую позицию и заблокировали поставки гуманитарной помощи по дороге «Кастелло», «никто и пальцем не пошевелил, никого это не беспокоило».

«Когда я поднимаю этот вопрос в разговоре с Джоном Керри и другими, – заметил Сергей Викторович, – они говорят, что ничего такого не помнят. Но я об этом помню. Этот ультиматум «Джебхат ан-Нусры» и близких к ней группировок был сделан, когда я встречался с Керри в Женеве 26 августа».

Однако ключевая проблема, по словам министра иностранных дел РФ, заключается «в полной неспособности США и членов возглавляемой ими коалиции провести размежевание умеренных сил и «Джебхат ан-Нусры». Согласно российско-американским договорённостям это приоритетная задача». Американцы, включая директора ЦРУ Джона Бреннана, ещё в феврале этого года обещали Москве, что им потребуется всего две недели для размежевания умеренных сил, готовых сотрудничать с коалицией, от «Джебхат ан-Нусры». Но, констатировал Сергей Лавров, «они так этого и не сделали. Теперь у нас складывается впечатление, что США и другие на самом деле хотят сохранить «Джебхат ан-Нусру» на случай, если им придётся задействовать план «Б».

Глава российской дипломатии сообщил, что Москва хочет «провести заседание стран, которые напрямую влияют на происходящее в зоне конфликта, будь то страны, присутствующие там по приглашению сирийского правительства или без приглашения, будь то страны, оказывающие влияние путём спонсирования групп, противостоящих правительству».

«Страны, которые могут оказывать прямое влияние в зоне конфликта, среди которых, несомненно, Россия и США, а также три-четыре страны из Ближневосточного региона, должны встретиться в этом узком формате и обсудить всё по-деловому, а не в духе обсуждений на Генеральной Ассамблее ООН», – отметил Сергей Лавров. Встреча, указал он, запланирована на предстоящую субботу и может запустить «серьёзный диалог, основанный на принципах договорённости между Россией и США, которая была многими принята с одобрением, но, к сожалению, не состоялась».

По мнению главы МИДа России, к урегулированию важно привлечение, как он выразился, региональных представителей, поскольку США, как показала ситуация в Алеппо, «не имеют серьёзного влияния на оппозицию». В числе региональных представителей были названы Турция, Саудовская Аравия, возможно, Катар.

Кроме того, Москва оказала серьёзную поддержку инициативе специального посланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, предложившего дать возможность «Джебхат ан-Нусре» покинуть восточный Алеппо с оружием, даже несмотря на резолюции Совбеза ООН и запреты на заключение сделок с террористами. Это предполагал проект резолюции, который Россия направила для голосования в Совбез сразу после блокировки очень однобокого французского документа. Однако наш проект резолюции, поддерживающий предложение де Мистуры, был отклонён всеми западными представителями и некоторыми не западными членами Совета Безопасности ООН.