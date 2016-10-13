Командирский дебют

Этот поход был особенным не только для экипажа, который показал высокий профессионализм и отличную морскую выучку, но и для капитана 3 ранга Антона Никулина (на снимке), в командирской биографии которого он стал дебютным.

От начальника факультета противолодочного вооружения надводных кораблей Санкт-Петербургского военно-морского института капитана 1 ранга Сергея Исламова курсанты частенько слышали одну загадочную фразу: «Быть командиром и стать им – это не одно и то же». Истинный смысл этих слов многие морские офицеры поняли, когда заняли столь ответственную должность.

Антон Никулин родился в Санкт-Петербурге в семье офицера-североморца. Детство мальчишки прошло в заполярном посёлке Гаджиево, по месту службы отца. Немудрено, что флот стал для Антона главным жизненным ориентиром. Его мечты не изменились даже тогда, когда всё вокруг стало рушиться, меняться, переоцениваться. Примером для мальчишки был и оставался отец – капитан 2 ранга Юрий Никулин. Даже в трудные годы, когда люди в погонах подвергались шельмованию, Никулин-старший продолжал самоотверженно исполнять воинский долг и сумел объяснить сыну, что профессия защиты Отечества – одна из самых почётных в нашей стране. Вот почему Никулин-младший пошёл в Нахимовское военно-морское училище, несмотря на то, что над этим выбором посмеивались некоторые друзья и знакомые.

Дорасти до командира корабля уже тогда стало целью его жизни. Потому в училище наш герой выбрал факультет противолодочного вооружения надводных кораблей. Его с давних времён называли «командирским».

Курсантская пора минула быстро. Не успел и глазом моргнуть, как теоретический период завершился. Наступил 2007 год. Якоря на погонах заменили лейтенантские звёздочки, а учебные аудитории – стартовая батарея сторожевого корабля «Пылкий».

Так получилось, что на своём пути к командирскому мостику лейтенант Никулин прошёл различные должности и на сторожевом корабле «Неустрашимый», и на эсминце «Настойчивый» и вновь вернулся на СКР «Пылкий», но уже в должности командира БЧ-3. Нельзя не отметить, что на всех этапах службы молодой офицер преуспел, вникал в тонкости профессии, набираясь необходимого опыта.

Так в повседневных делах и заботах формировался характер будущего командира. Впрочем, его начальникам сразу бросалось в глаза, что Антону присуще умение правильно воспринимать окружающую обстановку, делать выводы и использовать любую возможность для самосовершенствования. Это была ещё одна привычка, которую привил своим питомцам их наставник капитан 1 ранга Сергей Исламов. Но прежде чем стать командиром, Антону, как и всем другим, предстояло пройти закалку на посту старшего помощника командира корабля.

Капитану 3 ранга Антону Никулину присуще умение правильно воспринимать окружающую обстановку и делать предметные выводы

В те времена Антон Никулин, уже капитан-лейтенант, стал старпомом на большом десантном корабле «Александр Шабалин». Это время было самым напряжённым в его службе. Да и наставления начальника факультета, полученные ещё в курсантскую пору, оказались к месту. Строгость в сочетании со справедливостью и заботой о моряках снискали старпому уважение как в кают-компании, так и в матросском кубрике. Дело было ещё и в том, что большие десантные корабли тогда готовились к активному плаванию в дальней морской зоне. А это означало, что подготовка к нему должна быть в экипаже повседневной и предметной.

Организация – вот краеугольный камень работы старшего помощника. Особенно если учесть, что до этого «Александр Шабалин» длительное время находился в ремонте, а для введения его в строй, по образному выражению Антона Никулина, моряков с привычным приборочным инвентарём в руках надо было превращать в сплочённый и боеспособный экипаж. Другими словами, срочно менять их служебную настроенность. Добавьте сюда ещё и то, что за полтора года на борту большого десантного корабля сменилось три командира. Командиры больше занимались общими вопросами, а старший помощник – конкретно отработкой всей организации службы на корабле.

Каков был результат его работы, можно судить хотя бы по тому, что за выполнение задач прохода в Средиземноморье Антон Никулин был удостоен своей первой награды – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

К тому моменту, как капитан 3 ранга Никулин взошёл командиром на ходовой мостик, он уже имел солидный запас знаний, умений и практики в управлении кораблём. Но на этом процесс познания для командира не завершился.

Поход в дальнюю операционную зону действий Балтийского флота требовал дальнейшего совершенствования всех командирских качеств. Экипаж доверял своему командиру, а командир – экипажу. Впрочем, тут нет чего-то особенного. Ведь экипаж Антон формировал и обучал лично как старпом.

За десять месяцев похода и 40 тысяч миль пройденного пути экипаж корабля как будто обрёл новый облик. Романтика походов у моряков стала больше сочетаться с гражданским долгом. Люди духовно окрепли, возвысились над собой. Ну а чтобы сохранить это чувство у подчинённых, командир корабля многих представил к наградам. Он хорошо усвоил давнюю мудрость: отмеченный какими-то символами успех особенно окрыляет человека и подвигает на новые дела.

Итак, первый командирский дальний поход завершился с отличными результатами. Что будет в дальнейшем, загадывать не стоит. Сейчас можно сказать только одно: большой десантный корабль «Минск» и экипаж под командованием капитана 3 ранга Антона Никулина подтвердили свою готовность к выполнению ответственных задач по защите Отечества.