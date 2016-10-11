Конкурс повышается

В научную роту Сухопутных войск будут принимать в приоритетном порядке выпускников ведущих инженерно-технических вузов, имеющих опыт научной и рационализаторской работы. Об этом сообщил председатель Военно-научного комитета Сухопутных войск полковник Александр Романюта.

– Мы ожидаем, что в осенний призыв в нашу научную роту придут 24 человека. Сейчас конкурс на одно место в этом подразделении составляет 4 – 5 человек на место, но приоритет, безусловно, отдаётся выпускникам инженерно-технических вузов, например МГТУ имени Н.Э. Баумана, МФТИ, Военмеху. При этом нужны средний балл не ниже 4,7 и рекомендация ректора, – отметил полковник Александр Романюта.

Деятельность научной роты Сухопутных войск ведётся по трём основным направлениям. Тринадцать научных групп генерируют идеи в интересах Главного командования Сухопутных войск. Для Национального центра управления обороной России работают двенадцать научных групп. Ещё одна научная группа задействуется в интересах Воздушно-десантных войск.

В сфере разработок научной роты находятся боевая робототехника, компьютерное моделирование боевых действий, программно-аппаратные комплексы военного управления. Следует отметить, что военнослужащие научной роты Сухопутных войск оформили четыре патента и шесть рационализаторских предложений, кроме того, ещё три патента находятся в стадии оформления.

Конечно, научная рота – важный, но не единственный сегмент военно-научного комплекса Сухопутных войск. Для его развития по решению главы Минобороны РФ генерала армии Сергея Шойгу сформировано три научно-исследовательских центра на базе Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской Федерации, Военной академии войсковой ПВО в Смоленске и Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге. Полковник Александр Романюта отметил, что деятельность этих центров нацелена на военно-научное обоснование строительства, развития, подготовки Сухопутных войск, развития вооружения, военной и специальной техники. В настоящее время в этой связи большое значение придаётся развитию робототехнических комплексов и беспилотной авиации, современной боевой экипировки военнослужащих и других перспективных разработок.

По словам председателя Военно-научного комитета Сухопутных войск, в центре внимания остаётся разработка комплекта боевой экипировки второго поколения «Ратник», который успешно прошёл государственные испытания. Сейчас в войсках идут подконтрольная эксплуатация комплекта и процесс согласования приказов о принятии его на вооружение. Комплект «Ратник» будет приниматься не как единое целое, а поэлементно.

– Боевая экипировка «Ратник» обеспечивает многофакторную защиту военнослужащего и по многим параметрам превосходит зарубежные аналоги, – отметил полковник Александр Романюта. Он добавил, что уже есть случаи использования «Ратника», когда экипировка реально спасала жизнь военнослужащим спецподразделений. Например, очки «Ратника» способны защитить глаза от осколков, летящих со скоростью 350 метров в секунду, и это подтверждается испытаниями.