Опасным курсом

Моделирование вариантов боевого применения средств противоракетной обороны США, проведённое научно-исследовательскими учреждениями Минобороны России, показало её большую опасность для ядерного потенциала России и Китая, нежели считалось ранее. Об этом заявил, как сообщает агентство «Интерфакс», первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир, выступая во вторник в Пекине на брифинге «Глобальная эшелонированная система ПРО США как угроза военной безопасности России и Китая и стратегической стабильности в мире».

Первый заместитель

начальника ГОУ

Генерального штаба

Вооружённых Сил РФ

генерал-лейтенант

Виктор ПОЗНИХИР:

«Система ПРО существенно меняет баланс сил в области наступательных вооружений, так как позволяет более эффективно планировать разоружающий ракетный удар».

«Моделирование показало, что противоракеты «Стандарт-3» обладают возможностью перехвата межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок не только на среднем, как это утверждается США, но и на начальном участке траектории полёта ракет», – сообщил первый замначальника ГОУ. По его словам, «это представляет более серьёзную угрозу ядерному потенциалу России и Китая, так как противоракеты будут способны поражать российские и китайские баллистические ракеты до момента отделения их боевых блоков от маршевых ступеней». Данный факт был подтверждён и рядом независимых американских экспертов.

Генерал-лейтенант Познихир пояснил, что противоракета «Стандарт-3» модификации 2А, выпущенная с корабля из акватории Балтийского моря, способна сбить российскую МБР, стартовавшую с европейской территории России. Такая противоракета обладает также способностью перехватить российскую баллистическую ракету, запущенную с подводной лодки из акватории Баренцева моря, при нахождении корабля ПРО в непосредственной близости от района старта. Перехват в обоих случаях происходит на разгонных участках полёта ракет.

Универсальные пусковые установки Мk-41, размещённые на американских кораблях ПРО, помимо противоракет «Стандарт-3», служат для запуска высокоточных крылатых ракет большой дальности «Томахок». В связи с этим Виктор Поз­нихир обратил внимание на то, что сам факт использования корабельной пусковой установки крылатых ракет в наземном варианте является нарушением со стороны США Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Этим Договором запрещено развёртывание наземных комплексов с дальностью стрельбы крылатых ракет более 500 км. А зона досягаемости ракет «Томахок» составляет 2,5 тыс. км.

«Тем самым, – констатировал российский военачальник, – под ударом американских крылатых ракет может оказаться практически вся европейская часть России. При этом переоснащение пусковых установок Мk-41 крылатыми ракетами «Томахок» на базах в Европе и на кораблях ПРО может быть осуществлено скрытно и в короткие сроки». На базах ПРО в Румынии и Польше, как было указано на брифинге в Пекине, используются именно эти пусковые установки.

«Американские аргументы о том, что в наземном варианте они не способны применять крылатые ракеты благодаря особенностям конструкции и программно-алгоритмическим ограничениям, мягко говоря, неубедительны», – сказал первый замначальника ГОУ. Любые устройства, якобы не позволяющие разместить крылатую ракету в контейнерах комплекса наземного базирования, легко демонтируются, а ограничения программно-алгоритмического характера «и вовсе устраняются нажатием кнопки перезагрузки программы».

Под предлогом противодействия «ракетным угрозам» со стороны КНДР и Ирана американцами развёртывается система, предназначенная в первую очередь для борьбы с ракетами Российской Федерации и КНР. Более сорока кораблей ПРО, сообщил генерал-лейтенант Поз­нихир, будут нести боевую службу в различных акваториях Мирового океана, включая моря, омывающие берега России и Китая.

Создаваемая американцами система ПРО, отметил представитель Генерального штаба ВС РФ, существенно меняет баланс сил в области наступательных вооружений, так как позволяет более эффективно планировать разоружающий ракетный удар. Истинными целями создания глобальной системы ПРО США являются «снижение потенциала Стратегических ядерных сил России, а в отношении китайского ракетно-ядерного потенциала – получение возможности его полного обнуления».

Противоракеты США будут способны поражать российские и китайские баллистические ракеты до момента отделения их боевых блоков от маршевых ступеней

Кроме того, скрытно создаётся мощный ударный компонент для возможного нанесения обезоруживающего и обезглавливающего ударов по РФ и КНР. Расширяются и возможности по уничтожению искусственных спутников Земли на низких орбитах.

Учитывая глобальный характер действий кораблей с противоракетами, США будут способны вмешиваться в космическую деятельность любого государства. Они уже сегодня имеют возможность поражать космические аппараты ударными средствами ПРО. К примеру, в феврале 2008 года США продемонстрировали возможность поражения космических аппаратов ударными средствами ПРО. Тогда американский спутник на высоте около 250 км был разрушен противоракетой «Стандарт-3» модификации 1А, запущенной с борта эсминца ВМС США из района Гавайских островов.

Возможности перспективных противоракет «Стандарт-3» модификации 2А с увеличенной зоной поражения, а также противоракет GBI значительно больше. Это, по данным первого замначальника ГОУ, позволяет уничтожать космические аппараты российской и китайской орбитальных группировок.

Конфигурация глобальной системы ПРО США и её суммарный противоракетный потенциал, подчеркнул Виктор Познихир, не адекватны уровню реальных и прогнозируемых ракетных угроз, на которые ссылается Вашингтон. Так, Северная Корея в настоящее время только демонстрирует возможности по созданию баллистических ракет большой дальности. А вести речь о ракетной угрозе со стороны Ирана после заключённых договорённостей по его ядерной программе вообще неуместно.

Тем не менее система ПРО США, по заявляемым американцами данным, к 2020 году будет включать около 50 противоракет GBI, порядка 700 противоракет Standard Missile 3 наземного и морского базирования и более 200 противоракет THAAD. Даже из расчёта, что на одну цель будут назначены несколько противоракет, получается, что речь идёт о потенциальной способности системы ПРО перехватить сотни ракет.

По мнению российских военных экспертов, сказал Виктор Поз­нихир, США надеются за счёт обладания глобальной системой ПРО получить возможность безнаказанного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара в любом регионе мира, не исключая Россию и Китай. «Логика здесь проста», – подчеркнул российский военачальник. Средствами, разрабатываемыми в рамках концепции «глобального мгновенного удара», наносятся так называемые обезглавливающий и обезоруживающий удары. Уцелевшие у атакованной стороны ракеты, стартовавшие в направлении США для ответного удара, уничтожаются многоэшелонированной системой ПРО.

В этих условиях Россия вынуждена принимать адекватные ответные меры, направленные на то, чтобы противоракетные планы США и их союзников не могли повлиять на существующий баланс сил в области стратегических вооружений. «Как мы понимаем, – добавил генерал-лейтенант Познихир, – аналогичным образом действуют и наши китайские партнёры».