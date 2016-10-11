Успехов на новом поприще!

11 октября в Национальном центре управления обороной РФ министр обороны генерал армии Сергей Шойгу представил руководящему составу военного ведомства членов Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и Комитета Госдумы по обороне. А накануне личному составу Воздушно-десантных войск министром обороны был представлен новый командующий ВДВ.

Представляя руководству Минобороны приглашённых в здание Национального центра управления обороной Российской Федерации членов профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, министр отметил, что от работы этих комитетов парламента зависит эффективность государственной политики в области военного строительства и развития Вооружённых Сил.

Он выразил уверенность, что совместная работа комитетов и Министерства обороны, «как и прежде, будет способствовать укреплению авторитета армии России, повышению её боеготовности, а также решению социальных проблем военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей».

С учётом новых назначений после выборов в Государственную Думу генерал армии Сергей Шойгу представил собравшимся нового председателя думского Комитета по обороне – Владимира Шаманова.

Что касается верхней палаты парламента, то её Комитетом по обороне и безопасности по-прежнему руководит Виктор Озеров.

– Большую часть членов Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации мы знаем. Я, во всяком случае, довольно близко знаком со многими из них, – сказал министр обороны после представления членов Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации.

Он напомнил присутствующим, как вместе с Теймуразом Мамсуровым в 1992 году участвовал в создании миротворческих сил для ввода в Южную Осетию.

– Это была, пожалуй, первая миротворческая операция молодой России. Удачная, успешная, – подчеркнул министр обороны. – И с тех пор до 2008 года там никто не стрелял.

Также он рассказал о своей результативной работе с членом Комитета верхней палаты парламента по обороне и безопасности Вячеславом Штыровым по восстановлению в 2002–2003 годах пострадавших от мощнейшего наводнения районов Якутии. Штыров в те годы был президентом Якутии, и тогда, напомнил генерал армии Сергей Шойгу, по поручению Президента РФ за короткий срок, фактически за 100 дней, было возведено почти 400 тысяч квадратных метров жилья в республике для потерявших кров жителей.

Министр обороны отметил, что ему есть что рассказать о каждом из членов комитетов. В частности, он поблагодарил члена Комитета Госдумы по обороне Светлану Савицкую за предыдущие годы работы, «её настойчивость и терпение».

Всего на совещании руководству Минобороны были представлены 16 членов Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации и 14 депутатов, которые вошли в Комитет Госдумы по обороне.

Подобные встречи руководителей Минобороны и законодателей, работающих в упомянутых ключевых для военного ведомства комитетах, будут продолжены.

– Мы надеемся, что подобного рода встречи станут традицией, – сказал генерал армии Сергей Шойгу, предложив продолжить практику участия руководителей этих комитетов в ежемесячном селекторном совещании, которое проводит глава военного ведомства.

– В зависимости от вопросов, рассматриваемых на селекторных совещаниях, мы будем приглашать наших коллег – и депутатов, и членов Совета Федерации, – пообещал министр обороны.



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А накануне генерал армии Сергей Шойгу представил личному составу Воздушно-десантных войск нового командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова и вручил ему штандарт.

– Указом Президента РФ от 4 октября командующим ВДВ назначен генерал-полковник Сердюков, – сообщил глава военного ведомства на торжественной церемонии вручения штандарта. – Андрей Николаевич – грамотный руководитель и умелый организатор. Получил опыт службы в Дальневосточном, Южном и Западном регионах. Прошёл все основные командно-штабные должности – от командира разведывательного взвода до командующего 12-м резервом Южного военного округа.

Министр обороны отметил, что возглавляемое генерал-полковником Андреем Сердюковым объединение эффективно выполняло ответственные задачи на юго-западном стратегическом направлении, неизменно демонстрировало высокие результаты в ходе учений и внезапных проверок.

На совещании руководству Минобороны были представлены 16 членов Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации и 14 депутатов, которые вошли в Комитет Госдумы по обороне

– Думаю, что разносторонние знания и деловые качества генерал-полковника Сердюкова станут хорошим подспорьем в решении важных вопросов поддержания боеготовности ВДВ на требуемом уровне, – сказал министр обороны и поздравил нового командующего Воздушно-десантными войсками с состоявшимся назначением, пожелав ему успехов в служении на благо Отечества в новом качестве.

В свою очередь генерал-полковник Андрей Сердюков пообещал поддерживать славные традиции ВДВ, «пронизанные патриотизмом, беззаветной преданностью, несгибаемой волей».

– Для меня войска – родные. Знаю проблемы и трудности и готов над ними работать. В своей служебной деятельности главным считаю высокий профессионализм, эффективность и системность в работе по достижению высоких результатов. Приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное мне высокое доверие, и буду стремиться использовать свои знания и опыт для дальнейшего развития войск, – пообещал генерал-полковник Андрей Сердюков.

По его словам, тот высокий уровень, которого добились войска под руководством генерал-полковника Владимира Шаманова, станет для нового командующего «точкой отсчёта» в работе.

На церемонии присутствовал и Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, освобождённый от занимаемой должности и уволенный с военной службы в связи с избранием депутатом Государственной Думы.

– Благодарю вас, Владимир Анатольевич, за большой личный вклад в развитие ВДВ и повышение авторитета Вооружённых Сил, – сказал, обращаясь к генерал-полковнику Шаманову, генерал армии Сергей Шойгу. – Уверен, что ваш профессионализм, богатый опыт и активная гражданская позиция будут способствовать принятию ответственных решений, направленных на укрепление военной безопасности государства.

– Посвящая следующие пять лет законотворческой деятельности, я вижу своей задачей максимально вникать в нужды и задачи Вооружённых Сил России в это непростое время, – заверил министра обороны и всех присутствующих Владимир Шаманов. – Говоря слова «До свидания», я однозначно заверяю нового командующего, что приму самое активное участие во всех сферах деятельности наших войск для дальнейшего их развития и укрепления.