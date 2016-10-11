У индийцев свои привычки

Мы уже рассказывали в подробностях о российско-индийском учении «Индра-2016» на Сергеевском полигоне в Приморье, в котором участвовали военнослужащие одной из мотострелковых бригад 5-й общевойсковой армии Вооружённых Сил России и специального подразделения Kumaon ВС Республики Индия. Но, помимо ежедневных тренировок, а потом и решающих учебных боёв с условными террористами и незаконными бандформированиями, личный состав обеих сторон имел возможность общаться в неформальной обстановке, сравнивать условия военной службы, интересоваться жизнью зарубежных коллег. Это показалось любопытным и специальному корреспонденту «Красной звезды», побывавшему в расположении полевого лагеря, где в течение 10 суток проживали участники «Индры».

Главный барьер – языковой – преодолели сразу, и не только с помощью переводчиков, в том числе курсантов Военного университета ВС РФ. Индийские бойцы говорят по-английски, а кое-кто отлично владеет русским.

При этом выяснилось, что в Индии, как и в России, большое значение придаётся повышению престижа защитника Родины. В её вооружённых силах служит более 1,3 миллиона человек, и ныне она входит в первую десятку мировых держав по военному потенциалу. А мобилизационные ресурсы страны оцениваются примерно в 270 миллионов человек!

– У нас отсутствует обязательный призыв на военную службу, – рассказывал один из сержантов. – Личный состав служит только на контрактной основе, в ином случае армия была бы просто огромной – людей в стране больше миллиарда. Многие хотели бы надеть погоны, потому у комплектующих органов (а у нас повсеместно работают вербовочные пункты) есть неограниченные возможности для выбора наиболее подходящих молодых людей. Все новобранцы должны быть здоровыми и отвечать определённым стандартам физического развития: рост не менее 164 см, объём груди – 78 см, вес – 51 кг. Принятые на службу проходят военную подготовку в полковых учебных центрах сухопутных войск, учебных центрах и технических школах ВВС, школах юнг ВМС. Денежное довольствие у солдата-новичка 25 тысяч рупий (1 рупия=0,93 рубля, примерно как у нашего молодого контрактника. – Прим. авт.), с годами службы оно повышается. Заметно выше зарплата сержанта. А меня, к примеру, 45 тысяч. Это, как я узнал, больше, чем у моего российского коллеги. Зато у вас военнослужащий подобной категории получает от государства бесплатное жильё, а мне придётся, выйдя на пенсию, сдать служебное жильё и столкнуться с проблемой приобретения квартиры или строительства дома. Да, у нас довольно высокое выходное пособие – порядка двух миллионов рупий, но без кредитов всё равно не обойтись.

По словам индийского офицера, он попал в Национальную военную академию после военизированной школы. А ещё с ним поступали выпускники Национального кадетского корпуса и гражданских учебных заведений, студенты, бывалые солдаты и матросы. Здесь они прошли за два года начальную военную подготовку и были направлены в специализированные училища и колледжи видов вооружённых сил и родов войск, по окончании которых получили погоны.

Многие хотели бы в Индии надеть погоны, потому у комплектующих органов (а у нас повсеместно работают вербовочные пункты) есть неограниченные возможности для выбора наиболее подходящей молодёжи

Между прочим, офицеры относятся к элите индийского общества. Служебное жильё с возможностью его последующей приватизации выделяется сразу после присвоения первого офицерского звания. Чем выше должность – комфортабельнее условия. Если ротный командир имеет право на трёхкомнатную квартиру, то комбат в звании подполковника – отдельный дом. И в денежном довольствии у этих офицеров разница существенная: первый получает в среднем 75 тысяч рупий, а второй порядка 180 тысяч. Плюс к этому питание за счёт государства, скидки на любые товары вплоть до 50 процентов в специализированных магазинах, освобождение от уплаты всех видов налогов, бесплатное медицинское обслуживание, в том числе членов их семей и родителей. Каждый офицер – от командира роты и выше – имеет право обзавестись денщиком, который живёт в его доме и получает жалованье из бюджета. Желаешь иметь второе образование – учёбу оплатит государство. На двухмесячный ежегодный отпуск выделяются «оздоровительные» рупии. Ну а пенсию человек зарабатывает, отслужив не менее 20 лет.

– Распорядок наших гостей в чём-то похож на наш армейский, но отчасти и отличается, – рассказывал мне командир батальона материально-технического обеспечения гвардейской мотострелковой бригады, он же комендант полевого лагеря, гвардии подполковник Михаил Задворный. – Мы несколько месяцев благоустраивали этот палаточный городок, казалось бы, всё учли. Ан нет. Оказывается, у них подъём не в шесть часов как у нас, а в четыре. И первое дело для индийца – принять чай с имбирём и молоком. Весь Уссурийск «перелопатили», пока этот имбирь нашли! Далее – до завтрака – они делают индивидуальную зарядку: один день йога, другой бег – либо тренировка с тяжестями. Обязательный послеобеденный отдых.

Пришлось дополнительно позаниматься и их банно-прачечным комплексом. По нашему распорядку, помывка личного состава – раз в неделю. А так боец, пока ещё тёплые дни на дворе, может после рабочего дня поплескаться под умывальником на улице и холодной водой. Для южан же последняя декада августа в полевых условиях показалась прохладной, а мыться они пожелали под горячим душем ежедневно. Естественно, мы назначили из числа своих солдат истопников, установили три палатки с душем отдельно для их бригадных генералов, офицеров, сержантов и солдат.

Что касается питания, то его приготовлением занимались наши повара. Но и индийцы подходили к полевым печам, подсыпая в кастрюли свои приправы, чтобы пища была поострее. Мне кажется, военнослужащие Kumaonа не разочаровались в русском гостеприимство. Они тепло прощались с нами перед отъездом на родину.