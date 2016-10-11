Он рассчитан на активных почитателей спорта, которые хотят не только узнавать новости с полей и площадок, но и непосредственно участвовать в жизни отдела спорта нашей газеты. У каждого болельщика, интересующегося результатами и достижениями ЦСКА и профессиональных клубов, отныне появляется прекрасная возможность спросить любимого армейского спортсмена о чём-либо и получить за это эксклюзивный подарок.

Название проекта «Спортсмены ЦСКА держат ответ!» говорит само за себя. Именно вы, уважаемые читатели, путём подачи голосов можете выбрать любого спортсмена Центрального спортивного клуба армии, футбольного, баскетбольного и хоккейного клубов ЦСКА, интервью с которым хотите прочитать на страницах «Красной звезды». В выборе вида спорта мы вас не ограничиваем, но один человек может проголосовать только за одного спортсмена на каждом из этапов проекта. Для этого нужно написать нам письмо (по электронной почте или обычной) до окончания срока приёма заявок, в котором изложить следующую информацию: ваши фамилию и имя, контакты для связи (адрес, телефон, электронная почта), немного рассказать о себе, о своей военной службе (если таковая есть), спортивных предпочтениях и увлечениях, о причине, побудившей вас принять участие в проекте. Также вам необходимо указать имя, фамилию и вид спорта того армейского атлета, за которого вы отдаёте свой голос. В конце письма нужно написать тот единственный важный вопрос спортсмену, ответ на который вы хотите от него получить.

Эксклюзивные подарки с памятными подписями победитель может получить из рук самого спортсмена

Несколько раз в неделю в течение периода голосования (один-полтора месяца) на специальной странице проекта на нашем сайте (найти её можно на главной странице по такому баннеру, какой вы видите в этом материале) будут представлены промежуточные результаты голосования. Также в специальном разделе «Спортсмены ЦСКА держат ответ!» вы можете найти всю информацию как об условиях проекта, так и об армейских атлетах, представляющих Центральный спортивный клуб армии, а также футбольный, баскетбольный и хоккейный клубы ЦСКА.

По окончании каждого этапа на странице проекта будет опубликована информация о его победителе из числа спортсменов, интервью с которым появится в одном из номеров «Красной звезды» и на нашем сайте. При этом голоса за победителей предыдущих этапов впоследствии не будут приняты, но голоса за других атлетов не обнуляются, а суммируются до тех пор, пока спортсмен не выиграет этап. Напомним, что каждый из вас имеет право принять участие в проекте на всех его этапах, но на каждом из них разрешается отдать голос только за одного армейского спортсмена.

После определения победителя во время подготовки к интервью отдел спорта составит пять вопросов для выбранной читателями «звезды». Ещё пять вопросов мы выберем из числа присланных вами, конечно, только оригинальные и интересные. По окончании беседы спортсмен сам определит лучший и незаурядный читательский вопрос. Специально для автора-победителя герой этапа подготовит эксклюзивные подарки с памятными подписями, которые триумфатор получит либо из рук самого спортсмена, либо из рук представителя отдела спорта «Красной звезды».

Итак, мы начинаем. Голосуйте, спрашивайте и выигрывайте! Первый этап продлится по 15 ноября 2016 года.

Наш адрес: 123007 Москва, Хорошёвское шоссе, д. 38, отдел спорта газеты «Красная звезда».

Адрес электронной почты проекта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Контактный телефон: +7 (495) 941-27-73.



