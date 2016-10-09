Ритмы сотрудничества

На совещании речь шла о ходе выполнения гособоронзаказа, создании программно-аппаратного комплекса НЦУО, начале отопительного сезона, а также о не­которых направлениях международного военного сотрудничества.

Касаясь первого вопроса повестки дня – хода реализации государственного оборонного заказа, министр обороны отметил, что большая часть исполнителей успешно справляется с госзаданиями.

– По итогам III квартала предприятия ОПК выполнили свои обязательства по поставкам вооружения, военной и специальной техники на 60%, а по ремонту – на 47%, – сказал он.

В то же время глава военного ведомства вынужден был констатировать отставание ряда предприятий от графиков работ, особенно в части ремонта, и обратил внимание на необходимость строгого соблюдения сроков выполнения госконтрактов.

Затем обсуждались меры, которые необходимо принять для ввода в эксплуатацию программно-аппаратного комплекса Национального центра управления обороной, развёртывание, отладка и настройка опытного образца которого ведётся с середины 2014 года группой предприятий во главе с ОАО «РТИ».

Говоря о начале отопительного сезона на объектах Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу с удовлетворением отметил, что все 4,2 тысячи котельных приступили к своей работе. При этом важно, что благодаря завершившейся в 2014 году установке приборов учёта и контроля потребления электроэнергии, воды и тепла Минобороны с 2015 года экономит в среднем 7 млн рублей в сутки.

Читатель сможет сам произвести арифметические действия и определить, сколько военное ведомство сэкономит бюджетных денег в месяц, за зиму и в течение отопительного сезона, который даже в средней полосе завершается лишь во второй половине апреля.

Пообещав держать вопрос учёта энергопотребления в центре внимания и в дальнейшем, министр обороны привёл ещё одну цифру, свидетельствующую о внушительном снижении расходов на отопление. Он сообщил о почти двукратном – со 174 тысяч тонн в 2011-м до 90 909 тонн в 2016 году – сокращении объёмов жидкого и твёрдого топлива по северному заводу. Это, по словам министра, связано с оптимизацией наших военных городков и баз, с оптимизацией расходов, с ревизией и ремонтом тепловых сетей и котельных.

В рамках международного военного сотрудничества глава военного ведомства обратил внимание на мероприятие в рамках обязательств по Венскому документу, а также на ряд совместных тренировок и учений.

Что касается Венского документа 2011 года, то, строго выполняя обязательства по нему, в конце сентября российская сторона организовала для наблюдателей ОБСЕ посещение 790-го истребительного авиаполка и 4-й танковой дивизии. 56 наблюдателей из 31 государства ознакомились с ходом боевой подготовки, повседневной жизнедеятельностью личного состава. Им также показали новые образцы вооружения ВКС, Сухопутных войск и ВДВ, предоставили возможность побывать на занятиях.

– Наши зарубежные партнёры отметили, что Российская Федерация в полном объёме выполняет свои обязательства по укреплению доверия и безопасности в Европе, – сказал генерал армии Сергей Шойгу и поручил своему заместителю Анатолию Антонову подготовить предложения о поощрении наиболее отличившихся военнослужащих при выполнении задач в рамках указанного мероприятия.

Отметив значимость таких форм международного военного сотрудничества, как совместные тренировки и учения, министр обороны перечислил те задачи, которые успешно решались в ходе российско-китайского учения «Морское взаимодействие – 2016» с 12 по 19 сентября, завершившегося 2 октября российско-индийского учения «Индра-2016» и завершавшегося в день проведения совещания российско-пакистанского тактического учения «Дружба-2016».

– Безусловно, подобные мероприятия выводят военное сотрудничество на более высокий уровень, способствуют укреплению глобальной и региональной безопасности, – подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу. – Считаем необходимым и в дальнейшем уделять внимание расширению практического взаимодействия с нашими партнёрами.