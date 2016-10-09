Под девизом «Если не ты, то кто?»

Заместитель министра обороны России

Татьяна ШЕВЦОВА:

«Старшее поколение города-героя Ленинграда передало нам историческую память о мужественном, беззаветном служении Родине его жителей. Наша история – это летопись побед, и нам есть чем гордиться, в нас заложен ген народа-победителя. Мы хотим, чтобы и в будущем страна была в надёжных руках. Мы все хотим жить в сильной, независимой и процветающей России».

Эту школу хорошо знают в городе на Неве: на её здании на Невском проспекте, 14 в память о мужестве и героизме ленинградцев в период 900-дневной блокады сохранена надпись: «Граждане! ПРИ АРТОБСТРЕЛЕ эта сторона улицы наиболее ОПАСНА». Здесь создан и действует музей «Юные участники обороны Ленинграда». Многие ученики школы сегодня известны всей стране: губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, кинорежиссёр Алексей Герман…

Выпускницей этой школы является и заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова, которая прибыла из Москвы на торжественную церемонию. Она лично поздравила каждого юнармейца, вручила значок и тепло напутствовала ребят: «Старшее поколение города-героя Ленинграда передало нам историческую память о героическом, беззаветном служении Родине. История нашей страны – это летопись побед, и нам есть чем гордиться! Мы все хотим жить в сильной, независимой и процветающей России, а это во многом зависит от вас: от вашей энергии, идей и целеустремлённости. Горжусь, что сегодня в движение «Юнармия» вступили ученики моей родной школы! Вы только что дали клятву хранить верность юнармейскому братству – это большая честь и большая ответственность.

История России – это летопись побед, нам есть чем гордиться!

Никогда не пасуйте перед трудностями, всегда ставьте перед собой амбициозные цели, рассчитывая в первую очередь на свою самоотдачу и настойчивость. Для нас важно, чтобы вы были крепкими и здоровыми не только физически, но и духовно – настоящими патриотами своего Отечества. Будущее России за вами!»

В церемонии приняли участие главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королёв, командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов, начальник ФАУ МО РФ ЦСКА полковник Михаил Барышев, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. С большой праздничной программой перед юнармейцами и многочисленными приглашёнными гостями выступили воспитанницы Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации».

«Горжусь званием юнармейца, – не скрывал радости в разговоре со мной девятиклассник Алексей Смирнов. – Мой папа – офицер, подполковник, поэтому считаю, что этот шаг – продолжение семейной традиции. Очень нравится и юнармейский девиз «Если не ты, то кто?» Даже готовясь к сегодняшнему событию, мы уже многому научились».

Подготовкой занимались представители Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского – прославленный вуз ещё в августе взял шефство над будущими юнармейцами. Преподаватель подполковник Игорь Панченко, сержант Павел Белокосов и курсант Сергей Павлов научили правильно обращаться с формой, привили навыки строевой подготовки – во время ритуала посвящения восемнадцать девочек и двенадцать мальчиков 8–9-го классов выглядели очень достойно.

После торжественного посвящения в юнармейцы уже на набережной Невы у Медного всадника состоялось ещё одно памятное событие: скоростному патрульному катеру проекта 03160 «Раптор» Ленинградской военно-морской базы присвоено наименование «Юнармеец Балтики». Ребята не только побывали на его борту, но и смогли сделать круг в акватории реки. Как сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королёв, аналогичные наименования получат катера и в других регионах: «Юнармеец Крыма», «Юнармеец Камчатки», «Юнармеец Приморья», «Юнармеец Заполярья» и «Юнармеец Каспия».

В самой школе № 210 открыли специальный юнармейский класс – хороший подарок не только тридцати ребятам, вступившим в ряды движения, но и тем, кто только готовится стать юнармейцем.