В память о героях

В подмосковной деревне Баранцево у мемориального комплекса «Последний рубеж героической обороны Москвы» состоялась военно-патриоти­ческая акция, посвященная 75-летию защиты столицы от немецко-фашистских войск. В мероприятии приняли участие статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков, начальник Главного управления по работе с личным составом Вооружённых Сил РФ генерал-майор Михаил Смыслов, генеральный инспектор Министерства обороны РФ генерал армии Махмут Гареев.

Почтить память участников обороны Москвы, поздравить ветеранов приехали представители 43 муниципальных образований Московской области, юнармейцы, воспитанники Московского суворовского военного училища, Радумльского кадетского корпуса, курсанты Военного университета и Московского высшего общевойскового командного училища.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков отметил, что битва под Москвой была первым крупным сражением Великой Отечественной и в целом Второй мировой войны, где потерпела крах теория блицкрига. В этих местах дралась 18-я дивизия народного ополчения, здесь же сражались воины прославленной Панфиловской дивизии.

– Я очень рад и горд, что сегодня здесь находятся непосредственные участники битвы под Москвой. Мы гордимся вами, – сказал Николай Панков.

Пусть посаженные деревья станут символом памяти павших и ныне здравствующих героев битвы под Москвой

Президент Академии военных наук, участник обороны Москвы генерал армии Махмут Гареев поздравил ветеранов и молодежь с юбилеем героической битвы и поблагодарил за память к былым сражениям.

– Мы стоим на земле, где 75 лет назад решалась судьба нашей Родины, – сказал генерал армии Махмут Гареев. – Если бы тогда мы не разгромили фашистов, не только наша страна – всё человечество могло быть порабощено фашистами. И сейчас фашизм снова поднимает голову. И это требует от нас особой бдительности, чтобы мы всегда были готовы защищать нашу Родину.

Начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского патриотического общественного движения «Юнармия» Дмитрий Труненков отметил, что ветераны показали сегодняшнему и будущим поколениям, как нужно любить страну, как нужно защищать её границы, не жалея себя, смотря смерти в глаза.

– Мы помним и гордимся вашими подвигами, которые вы совершили на этих рубежах. И пусть посаженные деревья станут символом памяти павших и ныне здравствующих героев битвы под Москвой, – подчеркнул Дмитрий Труненков.

Представители Министерства обороны, делегации районов Московской области, военно-учебных заведений, патриотических клубов возложили цветы к стеле «Последний рубеж», а затем в память о героических защитниках Москвы посадили Аллею Славы – 50 саженцев серебристой ели. Деревья под опеку возьмут воспитанники кадетского корпуса Солнечногорского района. Именно они будут выбирать имена для деревьев.

Да-да, у этих елей появятся имена! По словам руководителя центрального аппарата Всероссийского экологического движения «Зелёная Россия» Елены Масловой, акция «Лес Победы» стартовала в преддверии 70-летия Великой Победы с целью посадить 27 млн. именных деревьев в память обо всех участниках Великой Отечественной войны. Проект стал международным и проходит в 34 странах.