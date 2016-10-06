Во славу подвига

Внимание первых лиц государств привлёк фильм, повествующий о подвиге 316-й стрелковой дивизии (впоследствии 8-й гвардейской) под командованием генерала И.В. Панфилова, защищавшей Москву зимой 1941-го. Это соединение было сформировано в первые месяцы вой­ны в Казахской ССР. В его состав вошли три стрелковых полка, артполк, батальон связи, отдельный сапёрный батальон, отдельная авторота, медсанбат, отдельная разведывательная мотострелковая рота.

Дивизия была фактически ополченской, так как создавалась вне мобилизационного плана. Она комплектовалась главным образом из жителей Алма-Атинской, Джамбульской и Южно-Казахстанской областей, а также Киргизии. Многонациональное воинское соединение на 40 процентов состояло из казахов, 30 процентов бойцов были русскими и столько же представляли другие 26 народов Советского Союза. Новобранцы, которым в среднем было по 30–35 лет, не имели ни боевого опыта, ни надлежащей военной подготовки.

А вот командир генерал-майор Панфилов был опытным военачальником, сражался командиром роты ещё в Первую мировую войну. В Гражданскую командовал взводом и ротой в 25-й стрелковой дивизии под началом В.И. Чапаева. Он пользовался большим авторитетом и уважением на посту военного комиссара Киргизской ССР. С началом Великой Отечественной войны бойцы-новобранцы стали называть его «наш аксакал», «наш батя», а себя – панфиловцами.

К середине октября не имеющая боевого опыта дивизия, вошедшая в состав 16-й армии (командующий – генерал-лейтенант Константин Рокоссовский), заняла полосу обороны на Волоколамском направлении. Соединение получило задачу прикрывать рубеж протяжённостью 41 километр. События на этом участке обороны Москвы и привлекли внимание создателей фильма «28 панфиловцев». Сюжет картины строится вокруг боя у разъезда Дубосеково, в котором бойцы одного из отрядов 316-й стрелковой дивизии гибнут, ценой жизни отбивая танковую атаку врага.

В легендарной дивизии под командованием И.В. Панфилова многотиражная газета «За Родину» издавалась на казахском и киргизском языках

Владимир Путин ознакомился с трейлером киноленты ещё в июне этого года при посещении студии «Ленфильм». Тогда президент высоко оценил технологии комбинированных съёмок, которые были разработаны в процессе создания фильма.

В Астане главам государств военную драму представили министры культуры двух стран. Они отметили, что фильм приобрёл статус «народного кино», поскольку 35 тысяч россиян поддержали его создателей своими средствами, собрав 34 миллиона рублей. Это абсолютный рекорд в истории российского кинематографа.

Содействие создателям фильма также оказала российская компания Gaijin Entertainment, разработчик военной онлайн-игры War Thunder («Гром войны»), которая организовала сбор средств в игре, а затем стала партнёром студии. Подключилось и Министерство культуры РФ, выделившее на съёмки 30 миллионов рублей. Поддержку фильму оказало Министерство культуры Казахстана, которое перевело в фонд картины 80 миллионов тенге (около 19 миллионов рублей). Общий бюджет фильма составил 150 миллионов рублей.

По окончании просмотра фильма президенты комментировать увиденное не стали. Однако, по словам режиссёра кинокартины Андрея Шальопы, и Владимиру Путину, и Нурсултану Назарбаеву военная драма понравилась. Об этом ему сообщил министр культуры России Владимир Мединский, отметивший, что главы государств «очень эмоционально восприняли всю эту историю и потом обсуждали её с удовольствием».

Эмоциональной получилась и встреча пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова и Владимира Мединского с журналистами после предпремьерного показа фильма. В числе первых прозвучал и такой вопрос: известна ли Президенту РФ версия, согласно которой подвига героев-панфиловцев не было, он якобы придуман журналистами газеты «Красная звезда». Напомним: впервые о бое у Дубосеково в общих чертах, без деталей и имён рассказали военные корреспонденты «Комсомольской правды» В. Чернышёв и «Красной звезды» В. Коротеев в конце ноября 1941 года. Вскоре о подвиге одного из подразделений геройской дивизии на страницах центральной военной газеты более детально поведал Александр Кривицкий. Дмитрий Песков на вопрос ответил так: «В данном случае я могу лишь сослаться на слова нашего министра культуры Владимира Мединского, который всё-таки является сторонником того, что версия, излагаемая в киноленте, ближе всего к тому, что действительно имело место в истории».

А вот Владимир Мединский довольно резко высказался о людях, стремящихся доказать, что подвиг 28 панфиловцев является вымыслом. «Было их 28, 30, 38, даже, может, 48 из 130, мы не знаем, – сказал он. – И никто не знает и никогда не узнает. И не имеет смысла это узнавать! Их подвиг символичен и находится в той же череде подвигов, что и 300 спартанцев».

«Моё глубочайшее убеждение заключается в том, что, даже если бы эта история была придумана от начала и до конца, даже если бы не было Панфилова, даже если бы не было ничего, это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться», – считает министр.

К сказанному можно добавить: о подвиге дивизии, из глубин многонационального Отечества бросившейся на спасение единой для всех столицы и проявившей стойкость, которую требовало время, никто эмоциональнее публициста Кривицкого и «Красной звезды» не рассказал. В описании боя у Дубосеково, которое уже было за линией фронта, могли быть и действительно были неточности. Главная правда заключается в том, что публикацию восприняли сердцем на всех фронтах, не только под Москвой, что само выражение «28 героев-панфиловцев» стало символом стойкости и самоотверженности для всего советского народа.

Говорят, что газета живёт всего сутки. Но истина и в том, что некоторые публикации становятся бессмертными, живут десятилетия, вдохновляя на подвиги новые поколения.

«Этот фильм с точки зрения исторической правды имеет особое значение, – высказал позднее своё мнение пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. – Главное, что в Казахстане до сих пор живут родственники тех самых панфиловцев, которые хранят непосредственную память. И это уже не сухие документы, а конкретные люди с конкретной исторической родственной памятью».

Фильм «28 панфиловцев» вый­дет в российский прокат 24 ноября.