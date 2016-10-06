С учётом сирийского опыта





Министр обороны Российской Федерации

генерал армии Сергей ШОЙГУ:

«В настоящее время предприятиями оборонно-промышленного комплекса создаётся перспективное вооружение, которое поступит в войска в ближайшем будущем. Важно, чтобы при разработке новых образцов, а также при эксплуатации имеющейся техники учитывался сирийский опыт».





В конференции помимо руководящего состава военного ведомства, видов и родов войск, центральных органов военного управления, военных вузов и научно-исследовательских институтов Минобороны участвовали также представители других профильных министерств и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Обращаясь к собравшимся, генерал армии Сергей Шойгу прежде всего объявил основные результаты боевой работы наших Вооружённых Сил в Сирии. За год, отметил он, «удалось стабилизировать ситуацию в стране, освободить значительную часть её территории от бандформирований международных террористов, наладить работу российского Центра по примирению враждующих сторон».

Освобождая сирийскую землю от террористической нечисти, ВКС наносили удары по местам скопления боевиков и их инфраструктуре. При этом использовались как проверенные временем, так и новые боеприпасы. В частности, «самолёты стратегической авиации в реальной боевой обстановке впервые применили новые ракеты воздушного базирования Х-101 с дальностью действия до 4500 километров», сообщил министр обороны.

Проверены в деле и новые ракеты Военно-морского флота – в ходе стрельб высокоточным оружием большой дальности с надводных кораблей и подвод­ных лодок из акваторий Каспийского и Средиземного морей.

У руководителей предприятий и организаций ОПК была возможность получить самую свежую информацию о качестве и степени надёжности новых изделий нашей «оборонки»

Одновременно транспорт нашей группировки осуществлял доставку гуманитарных грузов мирным сирийским гражданам в освобождённые от боевиков районы.

Многие современные образцы нашего вооружения и военной техники прошли проверку в сложных условиях пустынной местности и в целом показали свою надёжность и эффективность, констатировал генерал армии Сергей Шойгу.

– В настоящее время предприятиями оборонно-промышленного комплекса создаётся перспективное вооружение, которое поступит в войска в ближайшем будущем. Важно, чтобы при разработке новых образцов, а также при эксплуатации имеющейся техники учитывался сирийский опыт, – отметил он.

Поскольку среди прибывших на конференцию были военно­служащие, которые участвовали в боевом применении вооружения, военной и специальной техники в Сирии, у приглашённых на мероприятие руководителей предприятий и организаций ОПК была возможность получить самую свежую информацию о качестве и степени надёжности новых изделий нашей «оборонки».

По предложению министра обороны обсуждались также проблемные вопросы эксплуатации, обслуживания и ремонта нашего вооружения в Сирии, определялись меры по доработке новейших образцов оружия.

В конструктивном общении профессионалов высокого класса из числа производителей вооружения и техники и представителей Министерства обороны вырабатывались рекомендации как по повышению качества и надёжности продукции, так и по взаимодействию Вооружённых Сил с организациями ОПК при проведении специальных операций. Более того, состоявшийся диалог внёс свою лепту в уточнение приоритетных направлений дальнейшего развития средств вооружённой борьбы.