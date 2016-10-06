В первом эшелоне

О специалистах служб тыла российской авиационной группы в Сирии и их самоотверженном ратном труде в сложнейших условиях «Красная звезда» рассказывала не раз. Но время динамично, и многое на объектах инфраструктуры уже изменилось. Поэтому наш специальный корреспондент возвращается к теме.

…Мы стоим на берегу Средиземного моря. Честно говоря, за два с половиной месяца мне не удалось окунуться в эту солёную воду. Не удастся и сейчас. Бригадный генерал вооружённых сил Сирии Бассам Хасан Али приглашает в тень, чтобы укрыться от солнца.

– Неужели и сирийцам жарко? – шутливо уточняю я у Бассама Али.

– Конечно, Александр, нам тоже жарко.

– А я думал, что вы к зною привыкли – каких-то сорок пять на солнце сегодня, а в тени – тридцать три… Октябрь ведь у вас – бархатный сезон?

– Да, очень хорошее время, – соглашается генерал Бассам Али, – вода в море держит двадцать семь градусов.

– Здесь не октябрь, а вечный июль, – вступает в разговор подошедший российский полковник, – назову его Забит Сабирович. – Смотрите, какая красота вокруг. Уеду и буду долго вспоминать Сирию… Сколько друзей здесь, а какие люди, какая страна. Всё здесь есть. Если бы не война…

Забит Сабирович уже пять месяцев выполняет специальные задачи в Сирии. Сегодня с ним и бригадным генералом Бассамом Али я приехал в Тартус.

– Будет интересно, – заверил меня Забит Сабирович, – помните, в июле «Красная звезда» рассказывала о нашем строительстве. А теперь увидите, что уже закончено, а что находится на стадии завершения.

В Тартусе я бывал не раз. Здесь при непосредственном участии специалистов служб тыла великолепно оборудован пункт МТО нашего флота. Созданы все условия для отдыха прибывающих экипажей кораблей ВМФ России. И вот сегодня, наведавшись в Тартус, мы выезжаем в один из горных районов провинции, где российскому полковнику и его сирийскому коллеге предстоит решать вопросы, связанные с доставкой материалов, необходимых для капитального строительства.

Поясню: все уже привыкли видеть на экранах телевизоров стройные ряды светлых «кимб» нашего городка в Хмеймиме. «Кимбами» здесь называют жилые блок-модули. Как я ни пытался дознаться, откуда пришло это название, объяснений так и не нашёл. Впрочем, продолжу.

Помимо «кимб» здесь можно увидеть и объекты капитального строительства, и многое другое. Совершенствование базы не прекращается ни на день. Поэтому моему собеседнику, российскому полковнику, и его сирийскому коллеге приходится колесить по провинциям Сирии, чтобы обеспечить своевременные поставки всего необходимого.

Да, простите. Я уже несколько раз упомянул имя и фамилию бригадного генерала Бассама Хасана Али, но так и не сказал о нём и о его миссии. Он координирует действия нашего руководства службами материально-технического обеспечения с соответствующими представителями вооружённых сил Сирии. Для многих наших офицеров бригадный генерал Бассам Али стал добрым товарищем, а для Забита Сабировича – настоящим другом. Мы едем по горному серпантину на обычной, я бы сказал, цивильной хонде, за рулём Бассам Али.

– Боюсь за колёса, – говорит он. – Резина уже порядком изношена.

Время от времени то Бассаму Али, то Забиту Сабировичу приходится связываться по радио со своими подчинёнными и другими должностными лицами.

Бригадный генерал говорит то по-русски, то по-арабски.

– Слушай, ты вот упомянул по радио такое словосочетание… Как оно переводится на русский язык? – интересуется Забит Сабирович у коллеги.

Российскому полковнику и его сирийскому коллеге приходится колесить по провинциям Сирии, чтобы обеспечить своевременные поставки всего необходимого для строительства

Он уже может при случае объясняться и на арабском. Поэтому постоянно углубляет знания языка… Бригадный генерал Бассам Али окончил Каспийское высшее военно-морское Краснознамённое училище имени С.М. Кирова. Позже – аспирантуру Ленинградского электротехнического института, кандидат технических наук. Так что русским языком Бассам Али владеет практически в совершенстве.

Когда мы уже почти приехали в назначенный пункт, случилось то, чего и опасался бригадный генерал. В одной из узкостей на серпантине срезало о камни три болта со ступицы левого колеса. Сразу же подошли ребята из машины сопровождения. Осмотрели всё и решили продолжить движение – на стоянке подремонтируют. А потом уже внизу заедут в одну из автомастерских, которых немало встречается на пути.

Не буду рассказывать, как решались разного рода вопросы со строителями, другими ответственными лицами. Были и жёсткие разговоры, которые напомнили мне фрагмент из прекрасного советского фильма «Офицеры», когда начальник одного из управлений Министерства обороны генерал-полковник Иван Варавва кого-то отчитывает по телефону: «Как это не успеваете к установленному сроку? Выполнить и доложить!» Но в основном всё тут идёт по плану. Даже постороннему человеку было заметно, что здесь работа кипит. Есть строительные материалы, есть всё необходимое…

Забит Сабирович поясняет:

– Перед отправкой в Сирию я получил инструктаж в Министерстве обороны на высоком уровне. Была поставлена конкретная и чёткая задача: полностью завершить создание системы МТО на базе Хмеймим и пункте материального обеспечения ВМФ в Тартусе и ряда других объектов. И сейчас, по прошествии определённого времени, можно уже подводить итоги. Все задачи мы выполняем качественно и в срок. Это сейчас, в октябре, как я пошутил, здесь, в Сирии, ещё вечный июль, а ведь впереди сезон дождей. Поэтому надо выполнять все работы не только в срок, но и трудиться с опережением…

Полковник – опытный и заслуженный офицер. Он ветеран боевых действий, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Если перечислять все объекты, которые возведены под его руководством, и все задачи, которые решили специалисты служб тыла авиационной группы, потребуется много места на газетной полосе. К тому же далеко не обо всём можно рассказать.

Поэтому отмечу лишь то, что завершено строительство кольцевой автомобильной дороги на ­аэ­родроме Хмеймим и вертолётной площадки, дооборудован и введён в эксплуатацию парк боевых машин, переоборудованы здания столовых, дооборудованы вещевой склад и ремонтная мастерская.

Выполнять специальные задачи на территории Сирии непросто. Но благодаря нашим службам тыла, которые изо дня в день совершенствуют инфраструктуру базы, служить здесь стало значительно легче. Всё в Хмеймиме есть, всё рядом и всё под рукой. И низкий поклон за это специалистам МТО, которые напряжённо и самоотверженно выполняют святой воинский долг вдали от Родины.

…Мы как-то привыкли, что слово «тыл» как бы противостоит понятию «передовая». Сегодня это совершенно неверно. Здесь, на земле Сирийской Арабской Республики, лучшие представители Тыла Вооружённых Сил РФ являются первым эшелоном, который обеспечивает успешное решение специальных задач всем личным составом.

Хмеймим, Сирия