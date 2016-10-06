К единой системе управления

Централизованное управление Коллективными силами с привлечением потенциала объединённых стратегических командований российских Вооружённых Сил и главного командования сухопутных войск казахстанской армии было отработано в рамках проводимых в этом году совместных учений Организации Договора о коллективной безопасности.

Об этом начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщил на состоявшемся в киргизском городе Чолпон-Ата совместном заседании парламентариев стран ОДКБ. «Это связано с тем, что вопросы боевой готовности Коллективных сил, их готовности к оперативной переброске в кризисный регион и выполнению задач по предназначению выходят сегодня на первый план», – отметил генерал-полковник Сидоров.

Суть этих преобразований заключается в том, что для организации планирования и применения группировок войск ОДКБ теперь задействуются объединённые стратегические командования Вооружённых Сил РФ и национальные органы военного управления в конкретных регионах коллективной безопасности. «Это позволило реализовать принцип централизации управления на апробированных и уже функционирующих национальных системах военного управления», – уточнил начальник Объединённого штаба.

Параллельно, по его словам, организована большая работа по совершенствованию деятельности Объединённого штаба и созданию Центра кризисного реагирования ОДКБ. Он предназначен для организационной, информационной, аналитической и технологической поддержки деятельности уставных и рабочих органов ОДКБ в интересах реагирования на кризисные ситуации в регионах коллективной безопасности.

«В новом штате Объединённого штаба предусмотрено структурное подразделение для обеспечения функционирования центра, а также организации дежурства в целях постоянного мониторинга военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности и своевременного оповещения руководства организации при возникновении кризисных ситуаций», – пояснил генерал-полковник Сидоров.

Интерес мировых и региональных держав к пространству Центральной Азии в ближайшие годы будет возрастать, констатировали представители стран ОДКБ. Кроме того, ситуация на внешних границах зоны коллективной ответственности ОДКБ, по их мнению, остаётся напряжённой. Прежде всего из-за внутренней нестабильности в Афганистане и появления на его территории «третьей силы» в лице запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство».

«Опасность внешнего вторжения в страны Центрально-Азиатского региона, включая Киргизию, будет только нарастать», – отмечалось в ходе заседания. Среди главных причин подобного развития ситуации значительную роль играет религиозный фактор. В частности, в Киргизии на фоне общего снижения преступности растёт угроза экстремизма. На это указывает увеличение на 17,4 процента фактов проявления экстремизма, отметил в своём выступлении министр внутренних дел Киргизии Кашкар Джунушалиев.

«Нами выявлено 172 случая, связанных с вербовкой, наёмничеством и переправкой граждан Киргизии в зоны вооружённых конфликтов: в Сирию, Афганистан и Пакистан», – доложил Кашкар Джунушалиев.

В целях отработки вопросов противодействия терроризму и экстремизму в Центрально-Азиатском регионе на территории Киргизии в настоящее время проходит совместное учение Коллективных сил быстрого развёртывания «Рубеж-2016», которое завершает в этом году серию практических мероприятий в рамках совместной подготовки Коллективных сил ОДКБ.

В динамике активной фазы манёвров подразделения вооружённых сил и правоохранительных органов отрабатывают противодействие международным террористическим организациям, совершившим нападение на территорию государства из приграничных районов. Учение завершится 7 октября проведением контртеррористической операции силами объединённой группировки войск в составе национальных контингентов из России, Казахстана и Киргизии.



Чолпон-Ата