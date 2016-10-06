Герои не умирают

5 октября в Смоленске на территории Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского открыт бюст выпускника академии Героя Российской Федерации старшего лейтенанта Александра Прохоренко, погибшего при выполнении боевой задачи в Сирии.

Наши читатели, конечно, знают, что старший лейтенант Александр Прохоренко погиб при наведении самолётов Воздушно-космических сил России на объекты инфраструктуры террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) на сирийской территории. Когда его обнаружили и окружили боевики, офицер вызвал огонь на себя…

Саша с юных лет мечтал о военной службе и подвиге. И совершил его... Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Александру Прохоренко было присвоено звание Героя России.

На церемонии открытия бюста присутствовали главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, председатель комитета Смоленского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ генерал-полковник Виктор Чертков, председатель Смоленского областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» генерал-лейтенант Владислав Каневский, председатель совета ветеранов Смоленской области генерал-майор Виталий Вовченко, военнослужащие академии, представители регионального Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», воспитанники Смоленского кадетского корпуса и Школы будущего офицера.

Александр погиб во имя жизни других, во имя спокойствия и мира на нашей земле

– Сегодня на Смоленщине в стенах прославленной Академии ПВО мы открываем бюст Героя России Александра Прохоренко, который окончил академию в 2012 году с золотой медалью, – сказал на торжественной церемонии главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. – Он героически погиб 17 марта этого года, до конца выполнив свой воинский долг в боях за Пальмиру. Он погиб в 25 лет, но память о нём живёт. Его именем уже названы улицы в Оренбурге, Грозном, ему посвящены мемориальные доски.

– Сегодняшнее событие ещё раз подтверждает, что подвиг старшего лейтенанта Прохоренко навсегда останется в наших сердцах и будет служить примером для всего личного состава академии, всех жителей Смоленщины, – отметил в своём выступлении начальник Военной академии войсковой ПВО генерал-майор Глеб Ерёмин.

– Мы увековечили память Героя, отдавшего жизнь не только за Россию. Он отдал жизнь за человечество и достоин всемирного признания, – подчеркнул принявший участие в церемонии открытия бюста первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич. – Мы низко склоняем головы перед родителями в знак огромного уважения за их родительский подвиг и за подвиг их сына.

Председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов передал родителям геройски погибшего в боях за Пальмиру офицера, Александру Васильевичу и Наталье Леонидовне, послание заместителя председателя Государственной Думы Сергея Неверова.

«Александр погиб во имя жизни других, во имя спокойствия и мира на нашей земле», – говорится в послании.

Митрополит Смоленский и Рославльский Исидор вручил родителям Героя высшую награду Смоленской митрополии – медаль в честь Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии I степени.

Родители Александра Прохоренко сердечно поблагодарили всех, кто помнит их сына.

Отлитый из бронзы смоленским скульптором, членом Союза художников России Татьяной Невесёлой, бюст Героя навеки установлен на мраморном постаменте. Рядом с ним бюст ещё одного Героя, гвардии старшего лейтенанта Андрея Шерстянникова. На гранитном камне между ними начертано «Россия. Родина. Долг. Честь».