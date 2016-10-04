Как уже сообщалось, в первом российско-пакистанском учении на базе центра подготовки подразделений специальных операций в населённом пункте Черат Пакистана, расположенном на высоте до 1,4 тысячи метров, принимают участие военнослужащие подразделения спецназа вооружённых сил Пакистана и разведроты специального назначения мотострелковой бригады (горной) Южного военного округа, дислоцированной в Карачаево-Черкесской Республике.

Общая численность участников учения – более 200 человек. При этом наших военнослужащих там около 70.

3 октября часть наших и пакистанских спецназовцев (всего около сотни военно­служащих) в Черате отработала сов­местные разведывательно-диверсионные действия в тылу условного противника, в соответствии с замыслом этапа учения получив задачу обнаружить и уничтожить расположенный в горах его командный пункт. В ходе выполнения этой задачи военнослужащие России и Пакистана совершенствовали навыки ведения сов­местных разведывательно-поисковых действий, маскировки с использованием особенностей рельефа местности и реализации противозасадных мер.

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, для более эффективного выполнения учебной задачи разведчики горной бригады применяли различные мобильные системы навигации, разведки и связи, в том числе лазерный прибор разведки ЛПР-3, а также комплекс «Стрелец», оснащённый современной системой навигации ГЛОНАСС.

На другой учебной точке полигона Черат с личным составом прошли занятия по десантированию из вертолёта. Впрочем, сами винтокрылые машины не использовались – спецназовцы спускались по канату с 20-метровой высоты из специального тренажёра, имитирующего вертолёт. Так что это было дёшево для принимающей стороны и практично.

Всю эту неделю – учение продлится до 10 октября – нашим и пакистанским спецназовцам предстоит отрабатывать взаимодействие в tходе уничтожения условных незаконных вооружённых формирований, а также ведения разведывательно-поисковых и разведывательно-засадных действий в горно-лесистой местности.