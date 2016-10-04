Орбиты под контролем

В этот день в 1957 году в СССР был запущен первый искусственный спутник Земли «ПС-1», а созданные наземные измерительные пункты Командно-измерительного комплекса обеспечили управление космическим аппаратом. В дальнейшем на протяжении 59 лет отечественные и международные космические программы осуществлялись с непосредственным участием отдельных командно-измерительных комплексов (наземных измерительных пунктов) Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) имени Г.С. Титова. В настоящее время личный состав ГИКЦ продолжает выполнять задачи, неся боевое дежурство и обеспечивая управление космическими аппаратами российской орбитальной группировки с помощью средств наземного автоматизированного комплекса управления космических войск.

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России

генерал-полковник Виктор БОНДАРЕВ:

«Личный состав космических войск с честью продолжает славные традиции старших поколений, чьи самоотверженность и мужество, выдержка и стойкость стали основой успехов нашей страны в космической деятельности, закрепили за Россией статус великой космической державы».

Накануне профессионального праздника военнослужащих космических войск ВКС России корреспонденты «Красной звезды» посетили воинскую часть, где воочию наблюдали за практическими действиями офицеров дежурных смен по контролю состояния бортовой аппаратуры, измерению текущих навигационных параметров и анализу телеметрической информации, принимаемой с космических аппаратов военного и двойного назначения.

– В отличие от измерительных систем предыдущих поколений, когда аппаратура занимала изрядное количество помещений (аппаратных залов), сегодня вся начинка вмещается в системный блок компьютера, с которого информация передаётся в Центр управления полётами, – отмечает начальник отдела командно-измерительной системы воинской части майор Алексей Полещук.

Технический прогресс здесь выражается ещё и в том, что если раньше боевой расчёт командно-измерительной системы насчитывал 14 человек, то в настоящее время благодаря оптимизации – всего 4 человека, которым из ЦУПа дают информацию, какие манипуляции будут проводиться с тем или иным космическим аппаратом в предстоящие сутки.

– Командно-измерительный комплекс способен принимать телеметрические данные, выдавать разовые команды, закладывать определённую информацию. Он работает со спутниками, которые входят в Единую навигационную систему ГЛОНАСС и в Единую спутниковую систему связи. В свою очередь с пилотируемыми аппаратами работает комплекс «Квант-П», – продолжает майор Полещук.

Офицеры из состава боевого расчёта продемонстрировали на коллективных средствах отображения телеметрической информации способы её приёма с находящихся на управлении Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова космических аппаратов (КА) и обработки.

– На данный момент на мониторе отображается информация о девяти спутниках. На дисплее указываются временные интервалы снятия данных, динамика их передачи в ЦУП и другие важные параметры, – пояснил начальник смены – старший инженер КИС ГИКЦ старший лейтенант Роман Ботвич.

«Сажень-Т» способен осуществлять контроль выведения геостационарных космических аппаратов и высокоточное определение параметров геодинамики

В состав наземного измерительного пункта также входит квантово-оптическая система «Сажень-Т». Она позволяет с помощью лазерного излучения, посылаемого с Земли, определить параметры движения космического аппарата, узнать его наклонную дальность и угловые координаты.

Как рассказали в этой части космических войск, «Сажень-Т» способен осуществлять контроль выведения геостационарных космических аппаратов и высокоточное определение параметров геодинамики, а также проводить фотометрические измерения для контроля ориентации и развёртывания КА на орбите и наблюдения внештатно функционирующих КА. 59 лет назад о такой технике можно было только мечтать…

В 1957 году для управления первым в мире искусственным спутником Земли на территории СССР была создана сеть наземных измерительных пунктов (НИП) Командно-измерительного комплекса управления космическими аппаратами. Места дислокации пунктов рассчитали в Научно-исследовательском институте № 4 Министерства обороны СССР с целью обеспечения работы по космическим аппаратам с высокими углами наклонения, съёмки траекторных и телеметрических измерений, передачи команд и программ на максимально возможных видимых участках полёта над всей территорией СССР.

В дальнейшем все отечественные и международные космические программы осуществлялись с участием воинских частей управления космическими аппаратами. С 1957 года части и учреждения управления космическими аппаратами обеспечили запуск и управление полётом более 3000 космических аппаратов, выполняют задачи по обеспечению национальной безопасности в космической сфере, принимают участие в реализации всех совместных международных пилотируемых проектов и проектов фундаментального исследования дальнего космоса. В тесном сотрудничестве с широкой кооперацией научных и промышленных организаций проведены лётные испытания более 250 типов космических аппаратов военного, социально-экономического и научного назначения.

Пилотируемые полёты, исследования Луны, Марса, Венеры, сложнейшие эксперименты в открытом космосе, запуск беспилотного корабля многоразового орбитального комплекса «Буран», управление пилотируемой станцией «Мир», создание Международной космической станции – далеко не полный перечень достижений отечественной космонавтики, значительный вклад в которые внесли воинские формирования космического назначения.