«Рубеж» на Эдельвейсе

Обстановка резко обострилась в приграничной полосе одного из государств – членов ОДКБ Центрально-Азиатского региона после серии терактов и атак боевиков на приграничные населённые пункты. Группы незаконных вооружённых формирований ведут обстрелы приграничных застав, в отдельных районах границы зафиксирован прорыв транспорта боевиков с оружием и боеприпасами. В приграничных населённых пунктах террористы сосредоточили существенные силы для дальнейшего продвижения в глубь государства.

Лидеры международных террористических группировок, подогревая рост социального напряжения и сепаратистские настроения среди местного населения, предприняли активные действия по дестабилизации внутриполитической обстановки и эскалации внутреннего вооружённого конфликта в одном из государств – членов ОДКБ. Для этого террористы организовали нападения на местные органы власти и структуры охраны правопорядка, провели серию терактов на социально значимых объектах и в приграничных населённых пунктах. На границе резко возросло количество вооружённых столкновений сепаратистских групп с подразделениями местных силовых структур.

В результате активных действий боевикам удалось прорвать линию государственной границы, после чего руководство республики, учитывая нарастающую угрозу, обратилось в Организацию Договора о коллективной безопасности за оказанием военной помощи. Совет коллективной безопасности ОДКБ, рассмотрев запрос, оперативно принял решение на применение Коллективных сил быстрого развёртывания ОДКБ Центрально-Азиатского региона.

Под такой легендой на полигоне учебного центра Эдельвейс в Иссык-Кульской области Киргизии стартовало совместное антитеррористическое учение ОДКБ «Рубеж-2016». «Главной задачей в этом году перед собой мы ставим совершенствование системы управления. Поэтому особое внимание на этом учении будет уделено слаженности действий органов управления в ходе организации действий Коллективных сил быстрого развёртывания», – заявил в связи с этим начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

При проведении контртеррористической операции в рамках учения, по его словам, будет применена разновидовая группировка и задействуют различные силовые структуры. К началу учения на полигоне в северо-западной части Киргизии были сосредоточены национальные контингенты из России, Казахстана и Киргизии. Российский контингент на учении «Рубеж-2016» представлен военнослужащими недавно сформированной 55-й отдельной горной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Авиация на учении представлена оперативно-тактическими и военно-транспортными самолётами и вертолётами, в том числе штурмовиками Су-25 и вертолётами Ми-8 с авиабазы Кант.

В ходе совместной контртеррористической операции объединённой группировке КСБР предстоит выполнять задачи по нейтрализации незаконных вооружённых формирований в горной местности, заниматься восстановлением правопорядка и законности в приграничном регионе. Кроме того, во взаимодействии с подразделениями нацгвардии, МВД, госкомитета национальной безопасности и отрядами МЧС будут отрабатываться эвакуация населения из угрожаемого района, ликвидация последствий теракта на химически опасном объекте, а также организована работа фильтрационного пункта и пункта приёма беженцев.

«Учением «Рубеж-2016» завершается год совместной оперативной боевой подготовки. В 2016 мы провели манёвры на территории Таджикистана, Белоруссии, России и сейчас очередь отработать совместные действия на территории Киргизии», – подчеркнул генерал-полковник Анатолий Сидоров. В свою очередь первый заместитель начальника генерального штаба вооружённых сил Киргизии полковник Кубанычбек Орозматов отметил, что «благодаря проведению совместных учений скрепляется боевое братство между нашими государствами, приобретается опыт ведения совместных контртеррористических действий».

Совместное учение Коллективных сил быстрого развёртывания «Рубеж-2016» продлится до 7 октября и завершится проведением совместной контртеррористической операции по блокированию и уничтожению групп боевиков и отрядов незаконных вооружённых формирований в горной местности.