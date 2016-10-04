Шах и мат сержанта Овчинникова

На перекуры он не ходил – не тратил зря время, здоровье и деньги. Даже в свободные минуты он был при деле. Вот и сейчас от напряжения у офицера военкомата даже испарина на лбу выступила. Насупив брови, майор ёрзал, нервно покусывал губы и покачивался в кресле, как поплавок на волнах. При этом глаза его не отрывались от монитора компьютера. А то, замерев на мгновение, он с холодным взглядом тянулся к остывшему кофе и, сделав небольшой глоток, ставил чашку на блюдце и тяжело вздыхал…

Офицер никак не мог решить шахматную задачу – мат в три хода. Ему вообще было удивительно, как в этой разгромной для белых фигур позиции они могут победить. Ведь король фактически загнан в угол вражескими слонами, с правого фланга угрожает ферзь, а на левом норовит ударить ладья. Но далеко не в лучшем положении и противник, так как на чёрного короля зреет атака конём, а возможный отход монарха на левый фланг блокируется ладьёй. Словом, не знал майор, как найти ключ к победе в этой трёхходовке, от которой уже начала побаливать голова.

– Надо атаковать пешкой на e5, – неожиданно услышал офицер и встрепенулся.

Он поднял глаза и увидел, что рядом стоит призывник, с которым он должен побеседовать на предмет психологической пригодности юноши к предстоящей военной службе. Парень сбоку наблюдал за игровой позицией на мониторе.

– Какой ещё пешкой? – майор сморщил лоб и бросил быстрый взгляд на монитор. Затем он откинулся в кресле и, сверкнув глазами на юношу, спросил:

– Вы играете в шахматы?

– Атака пешкой ликвидирует угрозу удара белопольным слоном противника и откроет освободившееся пространство вашей ладье. Затем эта же ладья – на c4, и неизбежный мат ферзём, – ответил призывник.

Майор подался всем телом вперёд и уже не отрывал взгляда от монитора, переваривая услышанное. И когда понял всё, о чём ему только что сказал призывник, то улыбнулся.

– Да-а-а, действительно здесь мат в три хода, – убедился майор и вновь посмотрел на юношу: – У вас, наверное, разряд по шахматам?

– Да, я каэмэс.

– Ого-о! Кандидат в мастера спорта! – воскликнул офицер. – Это в шахматах, как в армии, наверное, полковник.

Затем он заглянул в свою рабочую тетрадь на столе и спросил:

– Где бы вы хотели служить, Овчинников?

– Куда Родина направит, – ответил юноша.

Служба в разведке требует от человека особых качеств – не только быстроты и выносливости, но и сметливости, сообразительности

– Овчинников, Родина считает, что вы должны служить в военной разведке, – сказал майор и добавил: – Там нужны шахматисты! Понимаете, там очень нужны хорошие шахматисты! Ибо, как изрёк один великий мастер: «Шахматы – не для слабых духом».

– Это сказал Вильгельм Стейниц – первый официальный чемпион мира по шахматам, – уточнил призывник.

– Ага, – кивнул майор и вновь перевёл свой взгляд на острую игровую позицию на мониторе. Затем из уст офицера-шахматиста стали слетать стихи:

«И топчут кони смежные поля,

Средь пехотинцев многие убиты,

И у ладьи спешит искать защиты

Священная особа короля…»



* * *



Во многом благодаря командиру отделения войсковой разведки сержанту контрактной службы Владимиру Овчинникову команда Вооружённых Сил России стала победителем Международного конкурса «Отличники войсковой разведки – 2016». Напомним, соревнования проходили в рамках АрМИ-2016 на полигоне Кольцово – учебном комплексе Новосибирского ВВКУ. Кроме России, в них приняли участие команды Китая, Казахстана, Армении и Зимбабве. Победа далась нашим парням в очень упорной и напряжённой борьбе, и наибольшую конкуренцию российским разведчикам составили их соперники из Народно-освободительной армии Китая.

Сам сержант Овчинников оказался категорически против такой оценки его заслуг:

– Это командные соревнования, здесь один в поле – не воин, – сказал он в беседе с корреспондентом «Красной звезды».

Владимир родом из села Комариха Алтайского края. Его родители занимаются предпринимательской деятельностью, а старший брат Константин работает водителем. Возможно, и Володя стал бы зарабатывать на жизнь предпринимательством, но его душа не лежит к этому, а заниматься нелюбимым делом он не станет. Зато ещё со школьных лет у парня глаза загорались при виде военной формы. Он говорит, что всегда хотел стать военным или милиционером, полицейским, это не важно, – лишь бы на плечах были погоны, а в руках оружие.

В 2012 году 18-летний Владимир Овчинников был призван Алейским ГВК в армию. Его направили служить на должность разведчика в разведроту разведывательного батальона отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Соединение дислоцировано на Алтае.

Новобранец Овчинников разведчиком стал не сразу, и, несмотря на близость к дому, первое время мамины пирожки ему только снились. Для освоения воинской специальности понадобился не один месяц напряжённой учёбы. Хотя смышлёный солдат схватывал всё буквально на лету от своих опытных наставников – офицеров и младших командиров. Служба в разведке требует от человека особых качеств – не только быстроты и выносливости, смелости и отваги, но и сметливости, сообразительности, осторожности, хитрости, умения логически мыслить и систематизировать информацию, действовать нестандартно вопреки привычной для большинства людей логике. Все эти качества были даны Овчинникову природой не столько с рождения, он развил их в себе ещё с детских лет, когда с трёхлетнего возраста начал играть в шахматы. И в этой увлекательной и трудной игре он со временем достиг уровня кандидата в мастера спорта. В шахматах звание КМС – это очень высокий уровень. Чтобы его получить, надо стать победителем областных соревнований или призёром республиканских.



* * *



Овчинников очень хорошо знает своих подчинённых, и не только потому, что этого требует от него устав. Все солдаты и сержанты его отделения призывались вместе и потом вместе заключили первый контракт, чтобы продолжить службу уже в новом качестве.

– Для сержанта Овчинникова и всех солдат и сержантов его отделения быть военными – это уже образ жизни, – отметил капитан команды Вооружённых Сил России заместитель командира разведывательно-десантной роты – инструктор по воздушно-десантной подготовке капитан Александр Сарапулов.



* * *



В алтайской отдельной мотострелковой бригаде, которой командует полковник Валерий Герасимов, боевая учёба всех специалистов организована на должном уровне, в том числе и обучение войсковых разведчиков. Их профессиональная подготовка осуществляется под руководством начальника разведки соединения подполковника Андрея Акольникова, командира разведывательного батальона майора Фейзулы Бичикашвили, а также ротных и взводных офицеров и их заместителей, таких опытных, как, например, старшина Дмитрий Дрягин.

Разведчиков обучают в любых погодных условиях, и эта учёба построена на преодолении трудностей. Вот почему разведывательное отделение разведбата именно из этой бригады победило на всех этапах состязаний войсковых разведчиков – на окружных и Всеармейских соревнованиях, а затем и на АрМИ-2016. А отдельные бойцы разведотделения были признаны лучшими специалистами среди участников международного конкурса. К примеру, рядовой Евгений Гомляков занял первое место среди снайперов. Ему понадобилось минимум времени, чтобы поразить из СВД все шесть мишеней…



* * *



Международный конкурс «Отличники войсковой разведки – 2016» стал для сержанта контрактной службы Владимира Овчинникова своего рода шахматной партией, в которой требовалось проявить свои лучшие бойцовские качества. Значит, шах и мат Овчинников и его отделение войсковой разведки выиграли. Поэтому прав сержант, что на этих соревнованиях отличились все военнослужащие отделения, так как все они боролись за победу на пределе своих физических сил и профессиональных навыков.