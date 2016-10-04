Александр Галибин: «Главное в человеке – это любовь!»

Своё 60-летие режиссёр и актёр народный артист России Александр Галибин отметил 27 сентября очередной громкой премьерой. Но наш первый вопрос был о роли старшего лейтенанта Кондратьева в фильме «Батальоны просят огня».

– Александр Владимирович, если большинство любителей кино знают вас по дебюту в роли Пашки-Америки в «Трактире на Пятницкой», то для людей военных знаковой является фигура командира батареи старшего лейтенанта Кондратьева в «Батальонах просят огня». Чем запомнилась работа над этим образом?

– В первую очередь человек, который это снимал, – режиссёр Владимир Александрович Чеботарёв, сам в начале Великой Отечественной войны воевал в должности командира батареи, был ранен и попал в плен, бежал, затем снова стал в строй и встретил День Победы в Будапеште. Поэтому он, как фронтовик, снимая эту картину, был бесконечно правдив, в том числе в сценах, связанных с моим персонажем.

Могу сказать, что мы на себе испытывали всё то, что вы видите на экране: была попытка максимально приблизить происходящее к реальным боевым действиям. Мы смогли прочувствовать фронтовую обстановку!

Через несколько лет мне посчастливилось сыграть у Чеботарёва роль ещё одного старшего лейтенанта – вертолётчика-пограничника Кокорева в кинофильме «Тревожный вылет». Это лента об офицерах – наших современниках, что тоже было интересно для меня, как актёра.

– В вашей фильмографии военных ролей есть и рядовые, и генералы…

– Действительно, в «Алых погонах» сыграл рядового Грунёва, а в «Летучем отряде» генерал-майора Трапезникова. Каждая роль по-особому памятна.

– Вам довелось поработать на съёмочной площадке со многими известными актёрами. Была возможность перенять их профессиональный опыт?

– Конечно. Расскажу лишь об одном эпизоде. У замечательного режиссёра Константина Худякова снимался в фильме «Иванцов, Петров, Сидоров», где в трёх главных ролях заняты Михаил Глузский, Леонид Филатов и ваш покорный слуга. В один из первых съёмочных дней я пришёл на съёмку без знания текста. В совместном эпизоде Михаил Андреевич работал как положено, а мне пришлось достать бумажку и, сгорая от стыда, читать свой текст. По ходу заслуженный партнёр даже бровью не повёл, но потом отозвал меня в сторонку и сказал: «Саша, запомни: никогда, никогда не выходи на съёмочную площадку без знания текста!» Для меня это был колоссальный урок на будущее.

На киноэкране актёр Александр Галибин прошёл путь от рядового до генерала

– В своих интервью последних лет подчёркиваете, что вы сейчас прежде всего режиссёр. Хотя по-прежнему есть и довольно яркие роли в кино.

– Да, сейчас в первую очередь режиссёр. Актёр – это возвращение к моей первой профессии (окончил актёрский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, а позднее – режиссёрский ГИТИСа. – О. П.). Мне по-прежнему интересно работать с коллегами на съёмочной площадке.

– Тогда о премьере, которая, уверен, привлечёт внимание не только петербургских любителей театра…

– В сентябре в театре «Балтийский дом» состоялась премьера спектакля «Анна. Трагедия». Это моё ощущение романа Льва Николаевича Толстого, которое мы постарались преобразовать в ощущение, возникающее после его прочтения. То есть с постановочной бригадой попытались немного расширить взгляд на роман «Анна Каренина». Посмотреть на него с той точки зрения, которую Толстой между строчками закамуфлировал. Начиная от символики романа и заканчивая экзистенциальными вещами, которые ниточками проходят через всё это гениальное произведение.

– В заголовок вынесен жанр – трагедия. Сегодня в куда большем почёте комедии, лёгкие мелодрамы.

– В театре жанра трагедии сегодня практически нет. Но в данном случае мы, конечно, воспользовались элементами этого жанра, чтобы показать весь трагизм судьбы Анны.

– Юбилей – хороший повод вспомнить о родителях. Насколько знаю, ваш отец работал на «Ленфильме»?

– Да, он был постановщиком-декоратором, брал меня с собой в киноэкспедиции. У моих родителей непростая судьба: они пережили блокаду Ленинграда, тяжелейшее время. Как никто, знают, что такое дружба, любовь, верность, взаимовыручка. Бывали непростые ситуации, смерть близких, не хватало денег, но мама и папа держались друг за друга.

Мои родители очень многому меня научили. Они не воспитывали меня как-то по-особенному, а просто жили, работали, и я, находясь рядом, всё это видел. От родителей научился одной очень важной вещи: трудиться самому и уважать чужой труд. Мне кажется, что это одна из главных вещей человеческого общения и в целом человеческой жизни. Главное в человеке – это любовь. Неважно к чему: к человеку, животным, профессии. Важно, чтобы ты всё делал с любовью!



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