Побеждающие на суше

Первый заместитель министра обороны России

Руслан ЦАЛИКОВ:

«Есть давняя поговорка: страна принадлежит тому солдату, который стоит на земле. Пока нога военнослужащего Сухопутных войск прочно находится на территории России, эта земля закрыта для всех... других армий».

В торжественной обстановке первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов зачитал приветственные слова министра обороны генерала армии Сергея Шойгу к личному составу и ветеранам Сухопутных войск.

«Сегодня, продолжая славные традиции своих предшественников, личный состав Сухопутных войск честно выполняет свой воинских долг, вносит огромный вклад в укрепление обороноспособности Отечества. Подтверждением тому служат высокая выучка, настойчивость в совершенствовании профессионального мастерства, бдительное несение боевого дежурства», – говорится в обращении руководителя военного ведомства. Министр обороны пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также успехов в военной службе и труде на благо России.

Продолжая выступление, Руслан Цаликов отметил, что «армия – это гарантия безопасности страны, а Сухопутные войска – это ядро и мощь Вооружённых Сил России!»

– Мы знаем, – сказал первый заместитель министра обороны РФ, – что у военнослужащих важная, сложная и многогранная профессия – ракетчики, лётчики, подводники, космонавты... Но есть давняя поговорка: страна принадлежит тому солдату, который стоит на земле. Пока нога военнослужащего Сухопутных войск прочно находится на территории России, эта земля закрыта для всех... других армий», – отметил Руслан Цаликов.

Он поздравил ветеранов этого вида войск, подчеркнув, что «в неразрывной связи ветеранов и молодых людей есть залог процветания Родины».

Затем к собравшимся в этот праздничный день обратился главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

– Нерушимое братство родов Сухопутных войск в настоящее время представляет собой огромную стратегически важную силу в сфере обороноспособности нашего государства, – сказал он, отметив при этом продолжение масштабной работы по совершенствованию организационно-штатной структуры и системы управления самого многочисленного вида Вооружённых Сил, оснащению новейшими образцами вооружения, военной техники и экипировки.

Главком напомнил, что в разные эпохи Сухопутные войска надёжно обеспечивали безопасность Российского государства и народа, давали уверенный отпор любому врагу, а их солдаты и офицеры проявляли лучшие качества русского воинства: самоотверженность, мужество и отвагу.

Эти традиции сохранены и приумножаются – высокий уровень подготовки личный состав Сухопутных войск продемонстрировал в ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016», внезапных проверок боевой готовности войск, а также «Армейских международных игр». Отметив это, генерал-полковник Олег Салюков также подчеркнул, что особое внимание сейчас уделяется социальному обеспечению военнослужащих Сухопутных войск, образованию, работе по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.

Солдаты и офицеры проявляли лучшие качества русского воинства: самоотверженность, мужество и отвагу

Затем Руслан Цаликов и генерал-полковник Олег Салюков вручили отличившимся военнослужащим Сухопутных войск государственные и ведомственные награды. После окончания торжественного собрания состоялся праздничный концерт.

Конечно же 1 октября торжественные мероприятия по случаю Дня Сухопутных войск прошли по всей стране, во всех военных городках, где дислоцируются части и соединения этого вида Вооружённых Сил. Да и в столице нашей Родины, а также в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот» в подмосковной Кубинке таких мероприятий было немало.

А ещё в этом году у Сухопутных войск появились небесный покровитель и гимн. В канун праздника решением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был определён небесный покровитель Сухопутных войск – святой Александр Невский. А 1 октября был презентован гимн Сухопутных войск «Вперёд, пехота!», к созданию которого приложил руку и сам министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Этот гимн появился в результате активного плодотворного взаимодействия военных с Продюсерским центром Игоря Матвиенко. «Нам очень приятно, что теперь у нас появилась своя песня, которая олицетворяет все рода войск, которые у нас имеются», – сообщил на презентации помощник главнокомандующего Сухопутными войсками РФ по работе с личным составом полковник Игорь Сиваков.

Продюсер и композитор Игорь Матвиенко признался, что задача касательно смысловой нагрузки текста оказалась непростой. «Наш постоянный соавтор Александр Шаганов написал основной текст, который мы затем согласовывали с Минобороны», – отметил Игорь Матвиенко. В целом же работу над главной песней Сухопутных войск вели три автора в течение полугода. И теперь она зазвучит во всех военных округах, в крупных и отдалённых гарнизонах.