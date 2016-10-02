Новая смена «вежливых людей»

О планах и особенностях комплектования войск (сил) в ходе стартовавшего осеннего призыва рассказал «Красной звезде» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-полковник Василий ТОНКОШКУРОВ.

Масштаб осенней призывной кампании вполне сопоставим с минувшей весенней. Весной 2016 года было призвано и направлено в Вооружённые Силы, другие войска, воинские формирования и органы 155 тысяч призывников. Нынешней осенью в войска направят 152 тысячи новобранцев, сообщил генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

Помимо этого, 600 человек планируется направить на альтернативную гражданскую службу, которая из года в год остаётся непопулярной среди юношей (осенью 2015 года для её прохождения направили 341 гражданина, а нынешней весной ещё меньше – 332 человека, то есть 0,2 процента от числа граждан, направленных для прохождения военной службы).

Что выдадут призывникам уже на сборных пунктах, до прибытия в часть?

Во-первых, электронные карты. Возможность такая есть. По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления, на сегодня подавляющее большинство военных комиссариатов субъектов Российской Федерации оснащено оборудованием автоматизированной системы «Паспорт», что позволит обеспечить всех граждан, направляемых для прохождения военной службы в Вооружённые Силы из этих военкоматов, персональными электронными картами.

Во-вторых, как и все последние годы, новобранцев перед отправкой в войска обеспечат повседневной формой. Её цвет будет зависеть от вида или рода войск Вооружённых Сил. Направляемые в Военно-морской флот получат форму чёрного цвета, в Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска – синего, в остальные виды и рода войск – защитного. При этом в форму защитного цвета будет переодето большинство новобранцев.

Как всегда, к местам службы молодых солдат повезут всеми видами транспорта: по железной дороге и на морских судах, самолётами и автотранспортом. Кому-то путь предстоит неблизкий, ведь Россия – самая большая страна в мире, и в отдалённых её регионах тоже дислоцированы воинские части. Отправляющиеся вдаль новобранцы по поводу провизии могут не переживать – генерал-полковник Василий Тонкошкуров сказал, что «все призывники при следовании к месту прохождения военной службы будут обеспечены рационами питания на весь путь следования».

– На военных аэродромах развёрнуты специальные пункты, где созданы комфортные условия и предусмотрено трёхразовое горячее питание призывников, а также оборудованы спальные места, где в случае задержки рейса будут размещены команды призывников, – сообщил он подробности обеспечения провиантом и условиями для отдыха.

Многим молодым солдатам в армии всё будет в новинку, в том числе и та военно-учётная специальность, которую предстоит осваивать. Но не всем. Как сообщил генерал-полковник Василий Тонкошкуров, для прохождения военной службы планируется направить более 20 тысяч призывников, получивших подготовку по военно-учётным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего профессионального образования. В дальнейшем прошедших предварительную и в то же время основательную подготовку к армейской службе в системе ДОСААФ станет больше. В том числе и потому, что перечень военно-учётных специальностей, по которым осуществляется подготовка призывников в образовательных организациях ДОСААФ России, увеличивается с 12 до 14.

Как и все последние годы, новобранцев перед отправкой в войска обеспечат повседневной формой

– В этом году впервые будет проводиться подготовка по двум военно-учётным специальностям войск связи: «Специалист кабельных линий связи» и «Специалист коротковолновых радиостанций», – сказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.

Вряд ли совершенно неизвестной ранее для себя сферой деятельности предстоит заняться в армии и тем, кого призовут в одну из 12 научных рот. Юноши, выразившие желание служить в таких подразделениях и прошедшие соответствующий отбор, уже имеют определённое представление, чем им придётся заниматься и каким должен стать их интеллектуальный вклад в укрепление боеспособности наших Вооружённых Сил. Как правило, они продолжат работу по профилю, избранному в гражданском вузе или на оборонном предприятии.

Продолжат заниматься любимым делом и парни, чьи спортивные достижения позволят им быть зачисленными в спортивные роты (в настоящее время в Вооружённых Силах четыре таких подразделения). Только в этом году военнослужащими спортивных рот завоёвано 17 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых медалей на различных международных соревнованиях. Будем надеяться, что и новобранцы начавшегося осеннего призыва за предстоящий год службы пополнят нашу драгоценную копилку спортивных наград.

С осени 2015 года в порядке эксперимента сформированы две научно-производственные роты численностью по 40 человек каждая – на базе Тамбовского завода «Революционный труд» и судоремонтного завода в Севастополе. В эти роты в ходе осеннего призыва также будут направлять молодых ребят, сообщил генерал-полковник Тонкошкуров.

Одной из особенностей нынешнего призыва является вступление с 4 июля 2016 года в силу изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым предусматривается предоставление отсрочки гражданам, поступившим в войска национальной гвардии Российской Федерации по окончании вуза и имеющим специальные звания.

Конечно же у парней, для которых эта осень впервые в жизни станет армейской, а также у их родителей, могут возникнуть вопросы относительно порядка призыва и предстоящей службы. Для получения ответов на них на официальном сайте Министерства обороны РФ в разделе «Контакты» можно обратиться в действующие электронные приёмные главнокомандующих видами Вооружённых Сил, командующих родами войск и войсками военных округов.

Кроме того, на этом же сайте www.mil.ru в разделе «Памятка призывнику» представлена полезная информация в виде пошаговой инструкции «От призывника до солдата». Наконец, призывники и их родственники смогут найти ответы на интересующие их вопросы в разделе «Служба по призыву». Там же содержится информация об ответственности за уклонение от призыва, в том числе об основаниях для возбуждения уголовного дела и привлечения к административной ответственности. Впрочем, эта информация нормальным парням, готовым этой осенью войти в когорту «вежливых людей», не понадобится.



