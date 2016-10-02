Вместе мы непобедимы

На общевойсковом полигоне Сергеевский в торжественной обстановке спустили флаги российско-индийского военного учения. А накануне здесь в активных боевых действиях прошёл его заключительный этап.

Военнослужащие специального подразделения Kumaon вооружённых сил Республики Индия во главе с полковником Абхиджитом Укидвом и усиленная артиллерией и танками тактическая группа мотострелкового батальона 5-й общевойсковой армии ВВО России под командованием подполковника Михаила Позднякова демонстрировали выучку в ликвидации условных незаконных бандформирований, нарушивших, по легенде учения, границу некой южной страны.

Бойцы коалиционной группировки, созданной, согласно мандату ООН, в ходе разведывательно-поисковых действий, сталкиваясь с засадами «противника», обнаружили и блокировали в горной местности крупную базу вооружённых «террористов». Штаб объединённого руководства, в состав которого от российской стороны вошли врио командарма генерал-майор Андрей Сычевой и комбриг гвардии полковник Дмитрий Болец, во избежание кровопролития и неизбежных жертв решил принять все меры к тому, чтобы «враг» сдался без боя. С этой целью заработали звуковещательные станции, а после произнесённых призывов в сторону базового лагеря полетели агитационные снаряды из артустановок, разбрасывая сотни листовок.

Однако там явно надеются прорваться на волю и отвечают на предложения о сдаче в плен стрельбой из миномётов. Лишь два человека выходят из окружения с поднятыми руками. Уверенность «боевикам» прибавляет то, что к ним уже спешат на подмогу из соседних районов четыре отряда таких же «головорезов» – об этом сообщают на командный пункт коалиции с российского самолёта-разведчика Су-24МР, вскрывшего передвижение колонн техники в отдалении от базы до 15–20 километров. Остаётся одно: огонь на поражение!

Командование индийских войск удовлетворено итогами совместной работы в незнакомых полевых условиях, а полученный опыт пригодится в борьбе с международным терроризмом

В боевую работу вступают реактивные артиллерийские системы «Град» и ствольная артиллерия, на врага обрушиваются ракетные и бомбовые удары с воздуха. В небе проносятся боевые вертолёты и штурмовики Су-24. Земля содрогается от мощного огневого налёта! Но, неся потери в живой силе, «боевики», видимо, всё ещё тешат себя надеждой на прорыв в разных направлениях. У них в достатке боеприпасов, есть бронемашины, танки и другое вооружение. К тому же трём небольшим отрядам общей численностью до 200 человек удаётся пробиться к окружённому лагерю.

Это «заметил» беспилотный летательный аппарат «Тахион», выдав точные координаты нахождения «боевиков». С КП коалиции тут же передали целеуказания средствам поражения, и вновь загремели залпы ствольной артиллерии 2С3 «Акация» и БМ-21 «Град» из реактивной батареи капитана Александра Медведева.

– Мы уверены: результат после такого налёта будет отличный, – сказал на огневой позиции командир второго огневого взвода старший лейтенант Денис Мяков. – Задачи-то привычные, а расчёты, в составе которых только контрактники, все хорошо обучены. С такими парнями, как командиры боевых машин реактивного артиллерийского дивизиона сержант Игорь Шульгин, младший сержант Иван Закиров и старший сержант Александр Дегтярёв, можно воевать!

…Но и в этой ситуации, оставшись без подкрепления, база незаконных «бандформирований» то и дело огрызалась огнём. Разведывательные дозоры коалиции и беспилотники вскрыли несколько позиций миномётных расчётов на автомобилях «противника», стреляющих по подразделениям блокирования. Залп самоходной артиллерийской батареи «Акация» капитана Андрея Чичакина – и огневые точки подавлены.

Стремительно меняется обстановка боя! Ещё одну вылазку совершают «боевики», с помощью миномётов и переносных противотанковых ракетных комплексов атакуя боевое охранение в районе базы лагеря. В ходе боя бойцы коалиции отходят, меняя позицию, а в работу включаются батареи «Акации» и 120-мм миномётов «Сани», которые ведут огонь на поражение «вражеских» огневых средств . «Боевикам» удаётся дойти до рубежа блокирования, но заградительный артиллерийский огонь просто сметает их на фронте до 300 метров. В то же время «Сани» уничтожают «вражеский» КП на базе.

Заметно поредевший отряд «террористов», перегруппировавшись, меняет направление прорыва, пытаясь обойти наш батальон на левом фланге. Тогда Объединённое командование вводит в бой мотоманёвренную группу, и она заставляет повернуть «врага» назад. Он бежит, спасаясь, к базе. В это время высаживается тактический воздушный десант войск России и Индии, он-то и ставит точку в решающей схватке. «Враг» выбрасывает белый флаг.

По словам бригадного генерала Сукрита Чадаха, на слаживание подразделений обеих стран требовалось время, однако эту задачу удалось практически решить в сжатые сроки. Командование индийских войск удовлетворено итогами совместной работы в незнакомых полевых условиях, а полученный опыт пригодится в борьбе с международным терроризмом.

– Думаю, и русские друзья получили от нас навыки боевых действий в горной местности, ближе познакомились с нашими военнослужащими, – добавил бригадный генерал. – Специализация Kumaon – противодействие терроризму. И мы готовы бороться с этим злом не только в Индии, но и за её пределами. Актуален лозунг сегодняшних тренировок в России: «Когда мы едины – мы непобедимы!».

– Результаты традиционного учения двух великих держав говорят о том, что штабы и личный состав обеих сторон успешно справились со всеми поставленными задачами, – заявил на церемонии награждения отличившихся воинов заместитель командующего войск ВВО генерал-лейтенант Владимир Цилько. – С каждым годом растёт боевая выучка и ратное мастерство участников «Индры». Уверен, это плодотворное сотрудничество будет расширяться и обретать всё новые формы взаимодействия во благо наших государств и мира во всём мире.

Приморский край



Фото автора.





