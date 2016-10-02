«Нужно сделать первый шаг…»

МИД России обнародовал текст интервью, которое Сергей Лавров дал 30 сентября телерадиокорпорации Би-би-си. На заданные вопросы, прежде всего о ситуации в Сирийской Арабской Республике, глава российской дипломатии ответил предельно откровенно и исчерпывающе, чётко изложив позицию нашей страны по всей проблематике трагических событий в этой многострадальной стране Ближнего Востока.

Первый вопрос касался ситуации в Алеппо, к которой в эти дни приковано внимание мировых СМИ. Отвечая на него, Сергей Викторович указал на то, что для понимания происходящего нужно вернуться к началу этой истории.

«Сегодня, – сказал он, исполняется ровно год, с тех пор как Президент России В.В. Путин согласился на просьбу президента Башара Асада направить наши ВКС для оказания содействия в борьбе с террористами в Сирии. С самого начала мы предложили возглавляемой США коалиции начать координацию таких операций и размежевать оппозицию, которая сотрудничала с коалицией во главе с Соединёнными Штатами, и «Джебхат ан-Нусру», ИГИЛ и другие террористические группы… Им понадобилось по меньшей мере несколько месяцев, пока в декабре мы не создали Международную группу поддержки Сирии, и они со всей ответственностью пообещали взять на себя обязательство в приоритетном порядке разделить оппозицию и «Джебхат ан-Нусру». Несмотря на многократно повторяющиеся обещания и обязательства, они всё ещё не в состоянии или не хотят это сделать. У нас всё больше причин полагать, что с самого начала план был уберечь «Джебхат ан-Нусру» и приберечь её на всякий случай для плана «Б» или для второго этапа, когда придёт время для смены режима.

Говоря об Алеппо, напомню, что в августе этого года оппозиция, более 50 процентов которой составляла «Джебхат ан-Нусра» (что подтверждено ООН), захватила юго-западный пригород Алеппо, отрезав полтора миллиона человек от получения любых поставок по этому самому доступному и простому пути и, по сути, переведя их на осадное положение. По этому поводу не было никакого шума или истерических заявлений. Представители Запада, которые, как я понимаю, правят бал, полагали, что это послужит прелюдией к захвату Алеппо оппозицией. Теперь ситуация изменилась, и мы слышим весь этот шум».

Корреспондент Би-би-си настойчиво пытался поднять тему потерь среди мирного населения в Алеппо, и со стороны министра иностранных дел РФ были даны чёткие разъяснения:

«Мы принимаем все необходимые меры, для того чтобы не пострадали мирные граждане. Термин «сопутствующий ущерб» был изобретён не нами, а сами знаете кем. Как я уже сказал, мы заранее принимаем самые жёсткие меры предосторожности, чтобы убедиться, что ни при каких условиях не пострадает гражданское население. Если же это случается, то мы приносим глубочайшие извинения. Нужно расследовать каждое обвинение. Пока что нам не было предъявлено ни одного реального доказательства в отношении конвоя, который подвергся бомбардировке или был атакован 19 сентября, что мы небезосновательно считаем провокацией».

Далее Сергей Лавров указал на то, что Россия не использует «никаких вооружений, которые запрещены ООН». Что касается ситуации в Алеппо, то, по его словам, «проблема здесь заключается в том, что США и возглавляемая ими коалиция не могут и на самом деле отказываются провести размежевание оппозиции с «Джебхат ан-Нусрой» и террористическими группами, которые присоединились к «Нусре». Вместо размежевания мы видим, что всё больше групп вступают в альянс с «Нусрой». Когда мы бьём по «Нусре», то нам говорят: «Слушайте, не стреляйте по «Нусре», потому что среди них есть и хорошие ребята». Таким образом, получается замкнутый круг. Мы не можем бороться с террористами до тех пор, пока мы все не придём к соглашению о том, что те, кто хочет быть его частью, должны покинуть место дислокации, занятое террористами. Всё просто.

США и возглавляемая ими коалиция не могут и на самом деле отказываются провести размежевание оппозиции с «Джебхат ан-Нусрой»

Но с самого начала американской операции в Сирии они весьма неохотно атаковали позиции ИГИЛ, они лишь тогда действительно занялись игиловцами, когда мы начали свою операцию. Что же касается «Нусры», то она для них оставалась неприкосновенной на всей территории Сирии. Я постоянно поднимал этот вопрос в своих разговорах с Джоном Керри, а разговариваем мы практически ежедневно… И он продолжает обещать, что, как только мы прекратим летать, как только прекратятся вылеты сирийской авиации, начнётся процесс размежевания или они начнут думать об этом размежевании. В течение этого года в соответствии с требованиями ООН, между прочим, было много периодов затишья, в том числе гуманитарных: 48-часовое, 72-часовые. Каждый раз эти периоды перемирия использовались «Нусрой» для получения из-за рубежа подкрепления, новых бойцов, вооружений.

Нужно сделать первый шаг. Мы должны правильно определиться с нашими приоритетами. Гуманитарные вопросы очень важны. Мы сейчас делаем всё возможное вместе с правительством Сирии, для того чтобы помочь ООН, с тем чтобы добиться устойчивого еженедельного прекращения огня в Алеппо для доставки гуманитарных грузов. В восточном Алеппо находятся группировки, контролируемые «Нусрой», которые отказываются это делать, пока не наступит полная тишина: у них заканчиваются вооружение и боеприпасы, они нуждаются в их пополнении. Всё очень просто».

Каждый раз периоды перемирия использовались «Нусрой» для получения из-за рубежа подкрепления, новых бойцов, вооружений

Корреспондента Би-би-си интересовало отношение России к угрозам представителей США прекратить все дипломатические контакты и совместные скоординированные действия. «Они также говорят о том, что Россия будет терять самолёты, солдат, российские города будут атакованы, – ответил глава МИД России. – Это недопустимые угрозы. Возможно, это был сигнал тем, кто хотел бы это сделать, к началу таких действий. Это абсолютно недопустимо и, я бы сказал, прискорбно. Что же касается взаимодействия, то никакого взаимодействия между российскими и американскими военными никогда не было, кроме как по избежанию столкновений. Что имело место, так это переговоры, обсуждение документов, над которыми мы начали работу в марте и которые наши американские партнёры не хотели предавать гласности. Каждый раз они предлагали их опубликовать, после того как мы обсудим другие разделы.

В июле, когда госсекретарь США Джон Керри приехал в Москву, мы с ним выработали один очень хороший документ. Между прочим, этот документ начинался с обязательства американской стороны размежевать так называемую умеренную оппозицию и «Нусру». Это так и не было сделано. Они всегда чувствовали себя неловко в отношении обнародования этих договорённостей. В итоге, когда мы закончили работу над пакетом из пяти документов 9 сентября, мы решили, что пришло время для их выполнения.

Днём Д было объявлено 12 сентября. Режим прекращения боевых действий продержался несколько дней. Сирийское правительство начало отвод войск от дороги «Кастелло». Оппозиция должна была сделать то же самое, но так этого и не сделала. Вместо этого она начала обстрел сирийских правительственных войск, когда они осуществляли отвод. Сирийское правительство, согласно российско-американскому соглашению, установило контрольный пункт на дороге Кастелло. Подразумевалось, что оппозиция создаст свой пункт пропуска, но она и этого не сделала. Сейчас дорога Кастелло не может использоваться, так как оппозиция угрожает нанести удар по любому гуманитарному конвою, двигающемуся по ней».

«Действительно ли речь больше не идёт о прекращении огня в Сирии? – спросил корреспондент Би-би-си.

«Нет, это ещё не конец, – возразил Сергей Лавров. – Когда мы встречались в Нью-Йорке с госсекретарём США Джоном Керри, я сказал, что мы готовы приступить к реализации документа, который мы полностью согласовали, при условии, что на этот раз Россия не приемлет никаких предлогов для отсрочки процесса размежевания. Давайте сядем, разложим карту, пусть российские и американские военные обменяются информацией и чётко определят на карте локализацию «Джебхат ан-Нусры». Только потом можно приступить к реализации, потому что мы не хотим, чтобы нас снова и снова обманывали».

Продолжая эту тему, глава МИД России выразил увереность, что «российско-американское соглашение должно быть приведено в исполнение. Единственное, что необходимо сделать для этого, – это размежевать оппозицию от «Джебхат ан-Нусры». Если это будет поддержано ООН не на бумаге, а на деле, следом за этим мы будем настаивать на немедленном введении режима прекращения боевых действий. Естественно, исключая «Джебхат ан-Нусру».

Хмеймим, Сирия



Фото Александра КОЛОТИЛО.



